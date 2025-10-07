Thế hệ trẻ tìm hiểu về blockchain qua cuộc thi The next genesis

Sân chơi tri thức cùng người trẻ tìm hiểu về blockchain

Nami Foundation là tổ chức đầu tư và phát triển ứng dụng khoa học, lấy công nghệ làm nền tảng để kiến tạo hệ sinh thái số giao thoa giữa khoa học, kinh tế và nghệ thuật; hướng đến việc mang lại trải nghiệm sống tốt hơn cho cộng đồng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang dần trở nên cởi mở hơn với blockchain, Nami Foundation xem đây là cơ hội để cùng thế hệ tương lai khám phá công nghệ này từ đa dạng khía cạnh: công nghệ, ứng dụng thực tiễn và cả triết lý đứng sau nó.

Với cảm hứng từ “Genesis Block” - khối đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của blockchain, The next genesis được Nami Foundation thiết kế như một hành trình tri thức cho người trẻ. Đây là cuộc thi học thuật - nơi các thí sinh là người kể chuyện, nhìn lại những nền móng đầu tiên của ngành tài chính, khám phá sự ra đời và triết lý nền tảng của blockchain, đưa ra ý tưởng sáng tạo với khả năng ứng dụng thực tế cao.

The next genesis là hành trình cùng thế hệ trẻ khám phá blockchain (Ảnh: BTC).

Phát động từ tháng 8, The next genesis nhận được sự hưởng ứng của các thí sinh tài năng trên địa bàn TPHCM và các khu vực lân cận. Cuộc thi ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo về công nghệ blockchain với tính ứng dụng cao, phản ánh sự trưởng thành trong việc tiếp cận công nghệ mới của thế hệ trẻ.

Sau nhiều vòng tranh tài, Nami Foundation cho biết ngôi vị quán quân đã thuộc về bạn Bùi Phương Đại (Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM), đã đạt thành tích cao nhờ tư duy sắc bén, kiến thức vững chắc cùng kỹ năng trình bày thuyết phục.

Vòng chung kết The next genesis đã tìm ra những gương mặt xuất sắc (Ảnh: BTC).

Thông qua cuộc thi, Nami Foundation khẳng định mong muốn kết nối và lan tỏa giá trị cho những bạn trẻ đam mê tài chính và blockchain, tạo ra môi trường để các bạn tự tin thể hiện tài năng, bản lĩnh và đóng góp tri thức và được ghi nhận xứng đáng.

Thế hệ tương lai trong hành trình vun đắp hệ sinh thái blockchain Việt Nam

Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) và Gen Alpha (những người sinh năm 2013-2025) là những “công dân số” thế hệ mới đang chứng minh vai trò của mình trong việc làm chủ các xu hướng công nghệ đột phá như blockchain và AI.

Nhiều tài năng trẻ ấp ủ khát vọng phát triển giải pháp blockchain mang đậm dấu ấn Việt Nam, đóng góp vào nguồn nhân lực bản địa chất lượng cao và sẵn sàng cạnh tranh toàn cầu.

Thấu hiểu tiềm năng đó, Nami Foundation không ngừng kiến tạo một hệ sinh thái - nơi khoa học, kinh tế và nghệ thuật, song hành với phát triển con người. Trong năm 2025, chương trình “Nami Foundation đồng hành cùng thế hệ AnZ” đã thể hiện sứ mệnh ươm mầm sáng tạo, khai phóng tiềm năng và trao cho thế hệ tương lai cơ hội làm chủ công nghệ blockchain.

Bên cạnh The Next Genesis, Nami Foundation còn tích cực lan tỏa sứ mệnh này thông qua nhiều hoạt động hợp tác bồi dưỡng tri thức công nghệ cho thế hệ trẻ, tiêu biểu như: Vietchain Talents 2025 (Ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, 1Matrix); Galaxy of Innovation 2025 (Tập đoàn Sovico).

Nami Foundation tại sự kiện Galaxy of Innovation 2025 (Ảnh: BTC).

“Đầu tư vào thế hệ số chính là đầu tư vào tương lai của Việt Nam. Bằng việc đóng góp cho người trẻ nền tảng tri thức, kỹ năng, môi trường khuyến khích sáng tạo có trách nhiệm, Nami Foundation tin tưởng vào một thế hệ mới tự tin và bản lĩnh, những nhân tố sẽ giúp Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ blockchain toàn cầu”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.