Suunto ra mắt hai sản phẩm hiệu suất cao Race 2 và Wing 2 tại Việt Nam

Suunto Race 2 là phiên bản kế nhiệm của dòng đồng hồ hiệu năng flagship cao cấp đã được tái thiết kế toàn diện để cải thiện sự thoải mái, tính năng và khả năng nâng cấp trong tương lai.

Trong khi đó, tai nghe truyền âm qua xương Suunto Wing 2 không chỉ giúp người dùng vừa nghe nhạc vừa nhận biết môi trường xung quanh, mà còn có khả năng nhận phản hồi giọng nói trực tiếp từ đồng hồ.

Sự kết hợp này cho phép các vận động viên và người yêu thể thao tập luyện thông minh hơn, cảm thấy mạnh mẽ hơn và an toàn hơn trên mọi hành trình.

Suunto Race 2: Thiết kế cho những người có mục tiêu

Suunto Race 2 được cải tiến từ trong ra ngoài để hỗ trợ mọi giai đoạn của hành trình luyện tập. Mẫu mới giữ lại các công cụ điều hướng đáng tin cậy và khả năng hoạt động ngoài trời bền bỉ vốn có của Suunto, đồng thời giới thiệu một thiết kế thanh lịch và nhẹ hơn đáng kể.

Điểm nâng cấp sáng giá nhất trên Suunto Race 2 là màn hình AMOLED 1,5 inch lớn hơn, mang lại độ nét sống động, được đặt trong bộ vỏ 49mm nhưng chỉ mỏng 12,5mm. Trọng lượng cũng được giảm xuống còn 65gram cho phiên bản titan và 76gram cho phiên bản thép không gỉ, giúp người dùng thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Suunto Race 2 được thiết kế riêng cho những người tập luyện có mục tiêu (Ảnh: Suunto).

Bộ xử lý của Suunto Race 2 được cập nhật mang lại hiệu năng mượt mà hơn và đảm bảo khả năng nâng cấp các tính năng mới trong tương lai. Thời lượng pin được kéo dài lên đến 12 ngày ở chế độ smartwatch và 50 giờ ở chế độ GPS chính xác nhất (băng tần kép), đủ sức cho các cuộc đua ultramarathon khắc nghiệt.

Suunto Race 2 sở hữu hơn 115 chế độ thể thao, bao gồm 22 lựa chọn mới. Các vận động viên sẽ được hưởng lợi từ các công cụ ngoài trời tiên tiến như Climb Guidance (Hướng dẫn leo dốc), bản đồ nhiệt theo từng môn thể thao và các tính năng an toàn khác.

Tính năng Suunto Coach cung cấp các kế hoạch luyện tập dựa trên dữ liệu, được cá nhân hóa theo mục tiêu của người dùng. Trong khi đó, các công cụ về nhịp độ, dinh dưỡng và phục hồi giúp tối đa hóa sự sẵn sàng và ngăn ngừa tập luyện quá sức.

Suunto Wing 2: Âm thanh an toàn cho mọi buổi tập

Suunto Wing 2 đưa âm nhạc vào cuộc phiêu lưu trong khi vẫn cho phép người dùng nhận biết đầy đủ môi trường xung quanh nhờ công nghệ truyền âm qua xương. Với khung titan và silicone, tai nghe giữ chắc chắn ngay cả trong các buổi tập cường độ cao.

Điểm nổi bật của Wing 2 là có thể kết nối trực tiếp với Race 2 (và các đồng hồ Suunto khác, trừ Suunto Run) để cung cấp phản hồi hiệu suất theo thời gian thực thông qua giọng nói, giúp người dùng nắm bắt các chỉ số quan trọng mà không cần nhìn vào đồng hồ. Các điều khiển bằng cử chỉ đầu cho phép điều chỉnh nhạc hoặc trả lời cuộc gọi một cách nhanh chóng.

Suunto Wing 2 giúp người dùng an toàn hơn trong mỗi buổi tập (Ảnh: Suunto).

Để tăng khả năng hiển thị trong điều kiện ánh sáng yếu, đèn LED an toàn thông minh đã được tích hợp và có thể tùy chỉnh qua ứng dụng Suunto. Với chuẩn kháng nước và bụi, tai nghe được thiết kế để bền bỉ trong mọi môi trường. Thời lượng pin hỗ trợ lên đến 12 giờ sử dụng liên tục và có thể kéo dài thêm nhờ sạc dự phòng đi kèm.

Race 2 và Wing 2 cũng như tất cả các thiết bị Suunto được thiết kế để kết nối với hệ sinh thái Suunto. Với ứng dụng Suunto và mạng lưới hơn 300 đối tác được kết nối, nền tảng này liên tục mở rộng để cung cấp các tính năng, bản cập nhật và tích hợp mới, đảm bảo rằng mọi vận động viên đều có công cụ để tập luyện thông minh và thi đấu tự tin.

Dễ dàng tương thích với hệ sinh thái Suunto (Ảnh: Suunto).

Bộ đôi Suunto Race 2 và Suunto Wing 2 sẽ có mặt tại Suunto Monobrand Store (Địa chỉ: 12 đường B4, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TPHCM) từ ngày 10/10. Mức giá bán lẻ đề xuất cụ thể như sau: Suunto Race 2 thép 15,99 triệu đồng, Suunto Race 2 titan 18,99 triệu đồng, Suunto Wing 2 5,99 triệu đồng.

Suunto Race 2 và Suunto Wing 2 có mặt tại Việt Nam từ 10/10 (Ảnh: Suunto ).