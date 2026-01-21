Sao Khuê 2026: Chuyển đổi mô hình đánh giá và xây dựng Bản đồ giải pháp số

Sao Khuê 2025 vinh danh 198 nền tảng, dịch vụ, giải pháp số xuất sắc trong 9 lĩnh vực (Ảnh: BTC).

Thay vì dừng lại ở việc vinh danh các sản phẩm tiêu biểu, Sao Khuê 2026 tập trung vào việc chuẩn hóa và định vị các giải pháp trong chuỗi giá trị.

Năm nay, Sao Khuê 2026 tổ chức lại toàn bộ hệ thống lĩnh vực và hạng mục xét trao giải theo phương pháp luận mới.

Các sản phẩm, giải pháp được sắp xếp theo 8 nhóm lĩnh vực công nghệ trọng tâm, phân chia chi tiết thành 32 nhóm chuyên sâu, 8 lĩnh vực quan trọng bao gồm: Hạ tầng và nền tảng số; công nghệ đột phá; an toàn thông tin; chính phủ số và quản trị số; kinh tế số và giao dịch số; nội dung số và trải nghiệm; tác động xã hội và ESG; dịch vụ số.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Bản đồ giải pháp công nghệ số nhằm cung cấp một công cụ tham chiếu khoa học cho thị trường, giúp các cơ quan quản lý và người dùng phân định rõ năng lực thực tế của sản phẩm giữa "ma trận" các giải pháp hiện nay.

Ông Lâm Quang Nam - Phó Chủ tịch VINASA cho biết, hệ thống tiêu chí đánh giá năm nay được xây dựng khoa học, chuẩn hóa, tương đương với các mô hình đánh giá quốc tế đang sử dụng. Các giải pháp đạt giải thưởng Sao Khuê từ nay sẽ xác lập chuẩn mực cho năng lực đã được chứng minh và có khả năng dẫn dắt tương lai".

Theo đại diện VINASA, đây là bước tiếp theo sau khi xây dựng Bản đồ Doanh nghiệp công nghệ số (2025), hướng tới hoàn thiện bộ dữ liệu về bản thể (Ontology) của ngành công nghệ số tại Việt Nam.