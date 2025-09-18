SafeFire mang giải pháp nhà thông minh đến gần hơn với gia đình Việt

Trải nghiệm của người dùng nhà thông minh

Anh Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) đã xây dựng ngôi nhà được 10 năm có chia sẻ: “Trước đây, tôi cứ nghĩ lắp đặt hệ thống nhà thông minh phải tốn vài chục triệu đồng, lại phải làm lại đường dây điện phức tạp. Vì thế, tôi luôn do dự. Nhưng khi thử chiếc ổ cắm điện thông minh SafeFire giá hơn 200.000 đồng, tôi thấy thật sự quá tiện lợi. Mỗi sáng, ấm siêu tốc tự động đun nước theo giờ hẹn. Sau trải nghiệm đó, tôi dần nâng cấp thêm công tắc và cảm biến, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm điện, lại an toàn hơn nhiều”.

Câu chuyện của anh Hùng chỉ là một trong rất nhiều minh chứng cho thấy nhà thông minh không còn xa vời như nhiều người vẫn nghĩ.

Thiết bị thông minh SafeFire điều khiển qua điện thoại (Ảnh: SafeFire).

Nhà thông minh trong tầm tay

Trong quá khứ, nhà thông minh thường được coi là đặc quyền của giới thượng lưu. Các gói thiết bị thông minh thường có giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, đi kèm với quá trình lắp đặt phức tạp.

Nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ và xu hướng IoT (Internet of Things), các thiết bị thông minh hiện nay đã có mức giá dễ tiếp cận. Người dùng hoàn toàn có thể bắt đầu từ những sản phẩm nhỏ lẻ, đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt trong đời sống hàng ngày như các thiết bị nhà thông minh SafeFire.

Ổ cắm điện thông minh wifi Safefire cho phép điều khiển, hẹn giờ hoạt động của thiết bị ngay trên điện thoại. Bộ điều khiển hồng ngoại wifi Safefire thay thế toàn bộ remote trong nhà, dễ dàng bật/tắt TV, quạt, điều hòa bằng điện thoại.

Cảm biến hiện diện phát hiện chuyển động, cảnh báo ngay khi có nguy cơ đột nhập. Công tắc điều khiển từ xa wifi Lahu SafeFire biến bất kỳ thiết bị điện nào thành thiết bị điện thông minh.

Những thiết bị này đều có đặc điểm chung giá rẻ, dễ lắp đặt, tiện dụng. Người dùng không cần đi lại hệ thống dây điện, không cần phá vỡ cấu trúc nhà, chỉ cần cắm hoặc lắp đặt đơn giản là có thể sử dụng.

Ổ cắm điện thông minh SafeFire giá 200.000 đồng (Ảnh: SafeFire).

Khoản đầu tư nhỏ, lợi ích lớn từ thiết bị nhà thông minh SafeFire

Lợi ích từ việc đầu tư nhà thông minh không chỉ nằm ở sự tiện nghi. Một khoản chi nhỏ ban đầu có thể mở ra nhiều giá trị thiết thực.

Nhà thông minh mang tới tiện nghi vượt trội. Người dùng có thể điều khiển mọi thiết bị trong nhà chỉ bằng một chạm trên điện thoại, dù ở bất cứ đâu. Thiết bị thông minh giúp tiết kiệm chi phí bởi hệ thống tự động tắt đèn, quạt… khi không sử dụng, giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Các cảm biến cảnh báo hỏa hoạn, đột nhập giúp gia chủ an tâm hơn khi đi công tác hoặc du lịch. Người dùng có thể bắt đầu kiến tạo một ngôi nhà thông minh bằng một ổ cắm hay một công tắc, sau đó dần dần nâng cấp thêm thiết bị để hoàn thiện hệ thống toàn diện.

Như vậy, khoản đầu tư chỉ vài trăm nghìn đồng có thể mang lại lợi ích bền vững cả về kinh tế lẫn chất lượng sống.

Giải pháp toàn diện của nhà thông minh SafeFire (Ảnh: SafeFire).

Doanh nghiệp Việt nổi bật trong xu hướng nhà thông minh

Nắm bắt được nhu cầu sử dụng thiết bị nhà thông minh ngày một tăng cao, SafeFire đang mang đến giải pháp nhà thông minh phù hợp với túi tiền người Việt.

Các thiết bị smart home SafeFire được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ thiết kế nhỏ gọn. Các thiết bị đều được đồng bộ hóa và điều khiển chỉ trên một ứng dụng SafeFire Smart rất dễ sử dụng, phù hợp với hạ tầng nhà ở phổ biến tại Việt Nam. Giá bán hợp lý giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng tiếp cận công nghệ tiên tiến mà không phải bỏ ra chi phí quá lớn.

Đại diện đơn vị nhà thông minh SafeFire chia sẻ: “Với mong muốn mọi người Việt có thể có cuộc sống tiện nghi và an toàn hơn, chúng tôi mang đến cơ hội cho mọi gia đình Việt đều có thể trải nghiệm công nghệ thông minh. Với chi phí chỉ từ hơn 200.000 đồng, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình nâng cấp ngôi nhà của mình. Chúng tôi tin rằng nhà thông minh không phải là xa xỉ, mà là xu hướng tất yếu cho một cuộc sống hiện đại”.

SafeFire - Nhà thông minh SafeFire tiện nghi và tiết kiệm (Ảnh: SafeFire).

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm nơi ở, mà còn mong muốn một không gian sống an toàn, tiện nghi và tiết kiệm năng lượng. Việc nâng cấp dần từ những thiết bị giá rẻ sẽ là bước khởi đầu để tiến tới một ngôi nhà hiện đại, thông minh và bền vững.

Với chi phí chỉ từ 200.000 đồng, bất kỳ gia đình nào cũng có thể biến ngôi nhà của mình trở nên hiện đại, tiện nghi và an toàn hơn. Đây không chỉ là khoản đầu tư cho công nghệ, mà còn là đầu tư cho bản thân và gia đình - nơi chất lượng sống được nâng cao mỗi ngày.

SafeFire- Vì cuộc sống an toàn, tiết kiệm, thông minh (Ảnh: SafeFire).

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần SafeFire

Website: https://safefire.vn/

Hỗ trợ đại lý: 0869.344.114

Hỗ trợ khách lẻ: 0865.234.114

Email: admin@safefire.vn

Trụ sở: Tầng 1, Tòa B, Chung cư Báo Nhân Dân Xuân Phương, đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, TP Hà Nội.

Văn phòng miền Nam : Số 32 Thiên Phước , Phường 9 , TPHCM.