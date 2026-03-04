“Sạc mua sắm” - Cú bắt tay chiến lược của Esky Corp và Saigon Co.op

Sự kiện với chủ đề “Perfecting the Destination - Trọn vẹn điểm đến’’ thể hiện định hướng phát triển các điểm đến tích hợp, nơi nhu cầu di chuyển và mua sắm được đáp ứng đồng thời trong cùng một không gian.

Tại các khu dân cư nội đô đông đúc, người tiêu dùng mỗi ngày đều xoay quanh hai nhu cầu thiết yếu: mua sắm nhu yếu phẩm và đảm bảo năng lượng cho phương tiện di chuyển. Khi hai hoạt động này phải thực hiện ở những địa điểm khác nhau, quỹ thời gian dễ bị chia nhỏ và phát sinh thêm điểm dừng.

Lãnh đạo Esky Corp và Saigon Co.op (Ảnh: Esky Corp).

Xuất phát từ thực tế đó, mô hình hợp tác giữa Esky và Saigon Co.op được triển khai theo hướng tích hợp: trong khoảng 30 đến 45 phút mua sắm tại siêu thị, phương tiện điện đồng thời được sạc nhanh ngay tại trạm Esky.

Ông Hồ Khánh Bảo Thiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Esky Corp (Ảnh: Esky Corp).

Hai nhu cầu được xử lý song song trong cùng một điểm đến, giúp người dùng tiết kiệm thời gian di chuyển, chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày và dành thêm thời gian cho bản thân hoặc gia đình.

Thỏa thuận này đồng thời hiện thực hóa trụ cột “Sạc mua sắm” trong hệ sinh thái “Sạc 4 trụ cột” mà Esky đang xây dựng, bao gồm sạc tài chính, sạc kết nối, sạc tiện ích và sạc mua sắm.

Việc triển khai dự án tại hệ thống siêu thị Co.op giúp hạ tầng sạc nhanh được kết nối cùng nhịp sinh hoạt thường nhật, gia tăng độ tiếp cận và tính tiện lợi cho người sử dụng.

Không dừng lại ở khu vực nội đô, Esky cũng đồng thời ký kết hợp tác với 2 đối tác xăng dầu là BK PETRO và Châu Loan Group, nhằm phát triển mô hình “Sạc kết nối” tại các trạm xăng trên trục giao thông trọng điểm.

Esky Corp ký kết hợp tác cùng BK PETRO (Ảnh: Esky Corp).

Esky Corp ký kết hợp tác cùng Châu Loan Group (Ảnh: Esky Corp).

Việc tích hợp trụ sạc tại các trạm xăng ở vị trí cửa ngõ và tuyến đường huyết mạch sẽ hình thành mạng lưới sạc liên thông, từng bước xóa bỏ lo ngại về phạm vi di chuyển của phương tiện điện. Các trạm dừng chân sẽ trở thành điểm cung cấp năng lượng đa dạng, đáp ứng cả nhu cầu thực tiễn lẫn định hướng phát triển bền vững trong tương lai.

Với chiến lược “Perfecting the Destination”, Esky hướng đến xây dựng tiện ích đồng bộ, trong đó mỗi điểm chạm, từ siêu thị nội đô đến trạm dừng liên tỉnh, đều góp phần hoàn thiện trải nghiệm của người dùng.

Lễ ký kết vì vậy không chỉ đánh dấu sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, mà còn làm rõ mục tiêu hoạt động: lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự tiện lợi và tính liền mạch làm tiêu chuẩn và hướng tới một tương lai di chuyển bền vững.