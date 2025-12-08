Rossi mang tới giải pháp an toàn phòng tắm mùa lạnh cho gia đình

Phòng tắm - nhu cầu ấm áp và an toàn không thể bỏ qua

Không giống các khu vực khác trong nhà, phòng tắm luôn chịu tác động trực tiếp từ thời tiết. Mùa lạnh khiến nước khó đạt nhiệt độ như mong muốn, phòng tắm dễ ẩm và trơn trượt, còn khăn tắm lâu khô dẫn đến mùi khó chịu.

Không gian ẩm và lạnh trong phòng tắm làm tăng nguy cơ phơi nhiễm và nhiễm bệnh theo mùa ở người già và trẻ nhỏ. Trong bối cảnh đó, việc giữ phòng tắm ấm và sạch trở thành ưu tiên của nhiều gia đình, không chỉ để thoải mái hơn mà còn để đảm bảo an toàn cho những thành viên nhạy cảm với thời tiết.

Giữ phòng tắm ấm và hạn chế ẩm mùi là ưu tiên của nhiều gia đình khi thời tiết chuyển lạnh

Giải pháp làm ấm đồng bộ cho sinh hoạt gia đình

Từ nhu cầu thực tế, Tân Á Đại Thành phát triển bộ giải pháp làm nóng phòng tắm Rossi DuoComfort, bao gồm bình nước nóng Rossi Touch và máy sấy khăn Rossi Comfort, mang lại sự an toàn và tiện nghi cho mọi thành viên trong gia đình.

Rossi DuoComfort sở hữu khả năng làm ấm đồng bộ: nước nóng đạt nhiệt độ ổn định trong thời gian ngắn, khăn được làm ấm trước khi sử dụng và không gian tắm trở nên dễ chịu hơn nhờ giảm cảm giác ẩm lạnh.

Sự đồng bộ này giúp cha mẹ yên tâm cho trẻ nhỏ tắm buổi tối, đồng thời tạo cảm giác an toàn cho người lớn tuổi khi bước vào phòng tắm trong những ngày trời giá lạnh.

Giữ nhiệt ổn định - An toàn - Công nghệ chuyên biệt

Rossi Touch sử dụng ruột bình tráng men titan cao cấp, kết hợp thanh đốt hiệu suất cao giúp duy trì nhiệt độ nước ổn định. Điều này giúp giảm nguy cơ nước quá nóng hoặc quá lạnh - tình trạng dễ gặp ở bình nóng lạnh cũ hoặc không đồng bộ.

Công nghệ kháng khuẩn Ag+ tích hợp giúp duy trì nguồn nước sạch khuẩn, mang lại sự yên tâm cho trẻ nhỏ với làn da nhạy cảm và sức đề kháng chưa hoàn thiện.

Máy sấy khăn Rossi Comfort làm ấm khăn ở mức nhiệt phù hợp, giúp người dùng tránh cảm giác lạnh sau khi tắm và hạn chế mùi ẩm, vốn là vấn đề phổ biến trong mùa nồm ẩm và mùa đông miền Bắc.

Rossi DuoComfort giúp nước đạt nhiệt độ ổn định và khăn luôn ấm khi sử dụng, phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ.

Thiết kế tinh gọn, thuận tiện điều khiển

Bên cạnh các tính năng công nghệ, Rossi DuoComfort còn hướng đến sự tiện dụng trong đời sống thường ngày. Thiết kế gắn tường an toàn, màn hình LED trực quan và độ cao lắp đặt hợp lý giúp người lớn tuổi dễ sử dụng mà không cần thực hiện nhiều thao tác phức tạp.

Kiểu dáng tối giản, màu sắc trung tính cũng giúp phòng tắm gọn gàng và dễ vệ sinh hơn, phù hợp nhiều phong cách căn hộ.

Trong sinh hoạt gia đình, sự an tâm đôi khi đến từ những điều rất giản dị: nước đạt nhiệt độ ổn định, khăn luôn ấm, dễ chịu khi sử dụng hay phòng tắm được giữ sạch và ấm áp trong mùa lạnh.

Rossi DuoComfort được phát triển để đáp ứng những nhu cầu thiết thực ấy, giúp trẻ nhỏ, người lớn tuổi và cả những thành viên bận rộn có trải nghiệm an toàn hơn mỗi ngày. Với giải pháp đồng bộ, phòng tắm không chỉ tiện nghi hơn mà còn trở thành không gian sinh hoạt đáng tin cậy trong những ngày thời tiết thay đổi.