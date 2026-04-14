Rò rỉ hình ảnh Galaxy Z Flip 8: Thiết kế gần như không thay đổi

Những hình ảnh dựng mới của Galaxy Z Flip 8 vừa xuất hiện cho thấy Samsung nhiều khả năng sẽ không mang đến thay đổi lớn về thiết kế trên mẫu điện thoại gập tiếp theo.

Theo nguồn tin từ leaker OnLeaks, Galaxy Z Flip 8 có ngoại hình gần như tương đồng với phiên bản tiền nhiệm. Từ thiết kế tổng thể, cụm camera kép đến màn hình phụ bên ngoài đều được giữ nguyên. Điều này cho thấy Samsung tiếp tục duy trì thiết kế quen thuộc.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất được cho là nằm ở độ mỏng. Cụ thể, thiết bị có thể mỏng hơn khoảng 0,5mm khi gập lại, trong khi các thông số còn lại không thay đổi đáng kể.

Khi mở ra, Galaxy Z Flip 8 vẫn sở hữu màn hình chính khoảng 6.9 inch, đi kèm màn hình phụ 4.1 inch bên ngoài, tương tự thế hệ trước.

Việc Samsung giữ nguyên thiết kế được cho là phản ánh chiến lược tập trung vào tối ưu trải nghiệm sử dụng, thay vì thay đổi hình thức.

Trong bối cảnh thị trường điện thoại gập dần ổn định, các hãng sản xuất có xu hướng cải tiến theo hướng tinh chỉnh nhằm nâng cao độ hoàn thiện, thay vì thay đổi mạnh về thiết kế.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng khiến một bộ phận người dùng cảm thấy thiếu đột phá, nhất là khi những kỳ vọng về các nâng cấp lớn như camera, pin hay diện mạo mới chưa xuất hiện trong các thông tin rò rỉ gần đây.

Dù vậy, thiết bị vẫn được cho là sẽ có một số cải tiến đáng chú ý, như dung lượng pin tăng nhẹ so với mức 4.300 mAh trên phiên bản trước, cùng với việc nếp gấp màn hình được làm nông hơn để cải thiện trải nghiệm hiển thị.

Bên cạnh đó, Galaxy Z Flip 8 được cho là sẽ sử dụng bộ vi xử lý Exynos 2600, tương tự dòng Galaxy S26.

Về thời điểm ra mắt, Galaxy Z Flip 8 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu vào khoảng tháng 7/2026, cùng với Galaxy Z Fold 8 tại sự kiện Galaxy Unpacked mùa hè - nơi Samsung thường công bố các mẫu điện thoại gập mới.

Hiện tại, giá bán của Galaxy Z Flip 8 vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho rằng hãng sẽ tiếp tục duy trì mức giá tương đương thế hệ trước nhằm giữ sức cạnh tranh và tiếp cận nhóm người dùng trẻ.

Hiện tại, toàn bộ thông tin về Galaxy Z Flip 8 vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ. Người dùng sẽ cần chờ thêm các xác nhận chính thức từ Samsung trong thời gian tới để có cái nhìn rõ ràng hơn về mẫu điện thoại này.