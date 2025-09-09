Reviewer dự đoán những thay đổi đáng chú ý trên iPhone 17

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, thế hệ iPhone 17 sắp tới của Apple được dự đoán sẽ mang đến những thay đổi đáng kể, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với iPhone 16. Các cải tiến được kỳ vọng sẽ tập trung vào chất liệu hoàn thiện, cách bố trí cụm camera và tổng thể ngoại hình của thiết bị.

Đặc biệt, dòng sản phẩm năm nay có thể sẽ chứng kiến sự ra mắt của một phiên bản hoàn toàn mới, thay thế cho mẫu Plus hiện tại. Bên cạnh đó, một số tính năng cao cấp vốn chỉ dành riêng cho các mẫu Pro nhiều khả năng sẽ được mở rộng xuống các phiên bản tiêu chuẩn, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Tất cả những nhận định, phân tích và dự đoán chuyên sâu về iPhone 17 sẽ được Dân trí tổ chức trong một buổi trò chuyện công nghệ đặc biệt trước giờ ra mắt iPhone 17.

Các chuyên gia công nghệ đưa ra dự đoán về iPhone 17 trong buổi talkshow của Dân trí.

