Google số hóa từng thửa ruộng tại Việt Nam từ vệ tinh

Hình ảnh minh hoạ dữ liệu hoá ruộng lúa, hiển thị loại cây trồng cùng lịch sử gieo trồng và thu hoạch (Ảnh: Google).

Khác với lầm tưởng phổ biến, công cụ AI này không chỉ nhằm mục đích tư vấn trực tiếp cho người nông dân. Thay vào đó, nó giải quyết một bài toán lớn hơn nhiều: Số hóa và giải mã sự phức tạp của cảnh quan nông nghiệp.

Vai trò của dữ liệu trong nông nghiệp

Tại một buổi tọa đàm trực tuyến Giới thiệu API nông nghiệp mới từ Google, ông Alok Talekar, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Nông nghiệp và Phát triển Bền vững tại Google DeepMind đã giải thích về tầm quan trọng của dữ liệu trong nông nghiệp.

Ông cho biết, nền nông nghiệp (đặc biệt là ở Nam Bán cầu) vốn rất phức tạp. Để đưa ra các quyết định chính xác như nên trồng loại cây gì, chúng ta cần phải "số hóa".

Theo ông Alok Talekar, thế giới đang ở một "bước ngoặt" quan trọng: Việc phóng vệ tinh hay chế tạo cảm biến (thiết bị thu thập thông tin) ngày càng rẻ. Bên cạnh đó, dù công nghệ rẻ hơn, nhưng chúng ta lại thu được lượng dữ liệu khổng lồ với chất lượng ngày càng tốt.

"Việc này giống như Định luật Moore - một quy luật nổi tiếng cho thấy chip máy tính cứ mạnh lên gấp bội sau một thời gian ngắn trong khi giá lại giảm - đây là cơ hội rất lớn mà chúng ta có thể tận dụng”, ông Alok Talekar ví von.

Các giao diện lập trình ứng dụng (API) miễn phí được Google công bố sử dụng công nghệ viễn thám (remote sensing) và máy học để cung cấp cho hệ sinh thái nông nghiệp địa phương những thông tin chuyên sâu, giúp phát triển các giải pháp nông nghiệp đơn giản, tiết kiệm chi phí và có mục tiêu rõ ràng.

"Mỗi thửa ruộng được cấp một ID duy nhất, chúng tôi cũng có thể cho bạn biết diện tích của nó... API này có dữ liệu lịch sử 15 năm, cho phép bạn thấy việc sử dụng đất đã thay đổi như thế nào. Đồng thời, nó có thể cho bạn biết loại cây trồng có khả năng cao nhất là gì", ông Alok Talekar giải thích.

Ông Alok đưa ra một ví dụ thực tế về tín dụng: "Nếu một nông dân đi vay tiền, chi phí để ngân hàng cử người đến tận nơi xác minh xem đó có đúng là cây trồng mà người nông dân đang trồng hay không thường rất tốn kém... Điều này khiến nông dân thường không dễ dàng vay được tiền từ các ngân hàng được công nhận.

API của Google cung cấp dữ liệu độc lập của bên thứ ba, không thiên vị và đủ tin cậy để hoạt động như một nguồn thông tin thứ cấp. Một ngân hàng có thể sử dụng nó để xác minh mùa màng từ xa, giảm chi phí và rủi ro, từ đó dễ dàng cấp vốn hơn".

Mở rộng sang Việt Nam

Việc Google mở rộng các API miễn phí sang Việt Nam là cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp nước ta trong đẩy mạnh chuyển đổi số. Các mô hình AI này đã chứng minh hiệu quả trong hỗ trợ khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp tại Ấn Độ và được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến mới cho nông nghiệp Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Dân trí về việc API hiện chỉ hỗ trợ một số loại cây trồng cố định và lộ trình để thêm các loại cây trồng địa phương (như ở Việt Nam) vào mô hình, ông Alok Talekar phản hồi thẳng thắn: "Đây là điều mà chúng tôi khá quan tâm. Chúng tôi hiểu rằng các loại cây trồng phù hợp ở Ấn Độ có thể không phải là những loại cây phù hợp ở các khu vực khác và Google đang nghiên cứu và phát triển”.