OnePlus Ace 6 Ultra lộ cấu hình mạnh trước ngày ra mắt

Những thông tin rò rỉ mới nhất về OnePlus Ace 6 Ultra đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ khi thiết bị này được cho là sẽ sở hữu cấu hình vượt trội, đặc biệt ở các yếu tố liên quan đến hiệu năng và thời lượng pin.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh khốc liệt, sự xuất hiện của một model với màn hình tần số quét cao, chip xử lý thế hệ mới cùng viên pin dung lượng lớn hứa hẹn sẽ tạo nên những thay đổi đáng kể.

Hiện tại, OnePlus đang cung cấp hai mẫu điện thoại mang thương hiệu Ace là Ace 6 và Ace 6T tại thị trường Trung Quốc (Ảnh: Gizmochina).

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, OnePlus Ace 6 Ultra đã chính thức vượt qua bước chứng nhận quan trọng tại cơ quan quản lý MIIT. Đây thường được xem là dấu hiệu cho thấy thiết bị đã tiến rất gần đến thời điểm ra mắt.

Cụ thể, một sản phẩm mang số hiệu PMB110 được xác nhận thuộc về OnePlus Ace 6 Ultra, nhiều khả năng sẽ sớm được giới thiệu trong tháng 4 tới tại thị trường nội địa.

Đáng chú ý, OnePlus trước đây từng áp dụng chiến lược “đổi tên” sản phẩm khi đưa ra thị trường quốc tế. Ví dụ, phiên bản Ace 6T đã được điều chỉnh và phát hành toàn cầu dưới tên gọi OnePlus 15T.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Ace 6 Ultra có tiếp tục được “biến thể hóa” để tiếp cận người dùng toàn cầu hay không. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hãng vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Theo bài đăng trên Weibo của leaker Digital Chat Station, thiết bị này đã được nền tảng chứng nhận MIIT của Trung Quốc phê duyệt (Ảnh: Gizmochina).

Về cấu hình, OnePlus Ace 6 Ultra được cho là sẽ trang bị màn hình OLED kích thước 6,8 inch với tần số quét lên tới 165Hz. Đây là mức thông số thường chỉ xuất hiện trên các thiết bị gaming chuyên dụng, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà hơn đáng kể so với tiêu chuẩn 120Hz phổ biến hiện nay. Nếu thông tin này chính xác, Ace 6 Ultra sẽ trở thành một trong những smartphone có tần số quét cao nhất trên thị trường.

Không chỉ dừng lại ở màn hình, hiệu năng của thiết bị cũng được kỳ vọng sẽ nằm trong nhóm dẫn đầu khi sử dụng vi xử lý Dimensity 9500. Dù MediaTek chưa công bố chi tiết về con chip này, nhưng theo xu hướng phát triển, đây nhiều khả năng sẽ là dòng SoC cao cấp mới, hướng tới cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng mạnh mẽ khác trên thị trường.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên OnePlus Ace 6 Ultra chính là viên pin dung lượng lên tới 8.500mAh. Đây là con số vượt xa mặt bằng chung của smartphone hiện nay, vốn thường dao động từ 4.500 đến 5.500mAh. Với dung lượng lớn như vậy, thiết bị được kỳ vọng sẽ mang lại thời gian sử dụng ấn tượng, đặc biệt phù hợp với những người dùng có nhu cầu cao về giải trí hoặc làm việc liên tục.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến thời lượng pin, việc OnePlus trang bị viên pin “khủng” có thể được xem là một bước đi chiến lược nhằm tạo khác biệt. Tuy nhiên, yếu tố đi kèm như tốc độ sạc hay khả năng tối ưu năng lượng vẫn là những ẩn số chưa được tiết lộ.

Ở phân khúc cạnh tranh, OnePlus Ace 6 Ultra được cho là sẽ đối đầu trực tiếp với Redmi K90 Ultra. Mẫu máy này cũng được đồn đoán sở hữu cấu hình tương tự, bao gồm màn hình 165Hz, chip Dimensity 9500 và pin 8.500mAh. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở hệ thống tản nhiệt, khi Redmi có thể tích hợp quạt làm mát bên trong nhằm cải thiện hiệu suất trong các tác vụ nặng.

Một rò rỉ từ leaker Bald Panda cho biết thiết bị sẽ được trang bị vi xử lý Dimensity 9500 cùng viên pin dung lượng lớn 8.500mAh, tuy nhiên các thông số còn lại hiện vẫn chưa được tiết lộ (Ảnh: Gizmochina).

Sự xuất hiện của những thiết bị như Ace 6 Ultra hay K90 Ultra cho thấy xu hướng mới trong ngành smartphone, nơi các hãng không chỉ tập trung vào thiết kế hay camera mà còn đẩy mạnh các yếu tố liên quan đến hiệu năng, tản nhiệt và thời lượng pin.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhóm người dùng yêu cầu cao như game thủ hoặc người làm việc chuyên sâu trên thiết bị di động.

Dù vẫn còn nhiều thông tin chưa được xác nhận, nhưng những gì rò rỉ cho thấy OnePlus Ace 6 Ultra đang được định vị là một sản phẩm cao cấp với cấu hình mạnh mẽ và nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Nếu được định giá hợp lý, thiết bị này hoàn toàn có thể trở thành một trong những lựa chọn nổi bật trong thời gian tới.

Trong khi chờ đợi những thông báo chính thức từ OnePlus, giới công nghệ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao các động thái liên quan đến sản phẩm này. Với lịch ra mắt được dự đoán vào tháng 4, Ace 6 Ultra nhiều khả năng sẽ sớm lộ diện đầy đủ, mang đến cái nhìn rõ ràng hơn về tham vọng của OnePlus trong cuộc đua smartphone hiệu năng cao.