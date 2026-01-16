Những lưu ý khi lựa chọn máy lọc không khí trước thực trạng bụi mịn gia tăng

Ô nhiễm không khí không còn mang tính thời điểm mà đã trở thành vấn đề thường trực, đáng lo ngại tại đô thị lớn. Khi nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, các hạt bụi siêu nhỏ có thể xâm nhập sâu vào phổi và hệ tuần hoàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Thị trường máy lọc không khí ngày càng đa dạng, người tiêu dùng cần lựa chọn những giải pháp thực sự hiệu quả và đáng tin cậy, bởi trong bối cảnh ô nhiễm không khí trở thành vấn đề thường trực, chọn đúng máy lọc không khí không chỉ là mua một thiết bị, mà là đầu tư cho chất lượng sống mỗi ngày.

Xác định rõ nhu cầu lọc khí của gia đình trước khi lựa chọn

Để máy lọc không khí phát huy hiệu quả, người tiêu dùng cần xác định rõ nhu cầu sử dụng. Diện tích không gian là yếu tố quan trọng hàng đầu, bởi mỗi dòng máy được thiết kế với công suất phù hợp cho từng quy mô phòng.

Bên cạnh đó, vị trí địa lý và điều kiện thời tiết cũng cần được xem xét. Tại miền Bắc vào mùa nồm ẩm, nên ưu tiên máy lọc khí kết hợp hút ẩm để hạn chế ẩm mốc.

Với khu đô thị đông đúc, gần trục giao thông lớn, máy cần có công suất mạnh, tốc độ lọc nhanh, đủ khả năng xử lý bụi mịn và vi khuẩn. Ngoài ra, người dùng cũng nên cân nhắc các tiêu chí như công nghệ làm sạch, độ ồn khi vận hành, tiện ích đi kèm và chi phí sử dụng lâu dài để lựa chọn thiết bị phù hợp.

Dòng máy lọc khí Purefit thiết kế tinh gọn theo tiêu chuẩn Nhật, hiệu suất lọc nhanh vượt trội.

Giải pháp lọc khí đa năng cho không gian sống hiện đại

Trước nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, các giải pháp lọc khí đa năng, dễ sử dụng và linh hoạt đang ngày càng được ưu tiên. Trên thị trường, Sharp là một trong những thương hiệu cung cấp hệ sinh thái máy lọc không khí đa dạng, đáp ứng nhiều quy mô không gian sống.

Máy lọc khí Sharp Purefit được trang bị hệ thống lọc hiện đại, nổi bật với màng Micro HEPA Plus sử dụng sợi Toraymicron hiệu suất cao được tích điện tĩnh bằng phương pháp đặc biệt, giúp tăng khả năng giữ lại bụi mịn và các hạt siêu nhỏ trong không khí.

Bên cạnh đó, máy còn được trang bị màng lọc than hoạt tính giúp khử mùi hôi và các khí khó chịu trong không gian kín. Hệ thống lọc 3 lớp bố trí hai bên giúp tăng diện tích hút gió, đẩy nhanh tốc độ làm sạch và duy trì hiệu quả lọc ổn định ngay cả với không gian sinh hoạt có diện tích lớn, góp phần giữ chất lượng không khí trong nhà luôn sạch và ổn định trước tình trạng ô nhiễm đô thị gia tăng.

Máy lọc khí Sharp Purefit nổi bật với màng lọc Micro HEPA Plus lọc bụi siêu mịn từ 0,02µm

Công nghệ diệt khuẩn Plasmacluster ion chuẩn Nhật được tích hợp trong tất cả các dòng máy lọc khí của Sharp giúp loại bỏ vi khuẩn, virus và các tác nhân ô nhiễm trong không khí dựa trên cơ chế làm sạch tương tự trong tự nhiên, góp phần mang lại không gian trong lành, sạch khuẩn, an toàn cho trẻ nhỏ, mẹ bầu và người cao tuổi.

Mẹ bầu và trẻ nhỏ an tâm thở khỏe mỗi ngày.

Trong điều kiện thời tiết nồm ẩm tại miền Bắc, các dòng máy lọc khí và hút ẩm của Sharp giúp kiểm soát độ ẩm, hạn chế mùi ẩm mốc và vi khuẩn, giữ cho không gian sống luôn khô thoáng, dễ chịu.

Giải pháp chống nồm 3 trong 1 với máy lọc khí và hút ẩm Sharp DW-T30 có các tính năng nổi bật: Hút ẩm vượt trội - Lọc khí tối ưu – Sấy khô nhanh chóng.

Giải pháp chống nồm 3 trong 1 giúp giải quyết toàn diện những “chuyện phiền” thường gặp trong mùa nồm

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng ứng phó kịp thời với tình trạng ô nhiễm không khí và thời tiết nồm ẩm sắp đến tại miền Bắc, Sharp triển khai chương trình ưu đãi “Mua 1 tặng 1” từ ngày 1/11/2025 đến 28/2/2026. Theo đó, khách hàng mua một máy lọc không khí sẽ được tặng thêm một màng lọc HEPA cao cấp với tuổi thọ lên đến 2 năm, giúp duy trì hiệu quả lọc khí ổn định, an tâm sử dụng và tiết kiệm chi phí thay thế trong dài hạn.

Chương trình ưu đãi “Mua 1 tặng 1” An tâm thở sạch - Sử dụng dài lâu.

Các yếu tố quan trọng về thương hiệu uy tín, hiệu suất sản phẩm, công nghệ lọc khí là những tiêu chí cần được cân nhắc kỹ trước khi quyết định nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe an toàn cho cả gia đình.

Để biết thêm thông tin độc giả liên hệ hotline: 1800 1599