Người dùng Facebook lo lắng khi giao diện mới để lộ thông tin cá nhân

Đáng nói, nhiều thông tin cá nhân của người dùng đều hiển thị một cách công khai dù trước đó đã được thiết lập ẩn.

Nhiều thông tin cá nhân của người dùng đột ngột hiển thị công khai trên Facebook (Ảnh: Thế Anh).

"Sáng nay, tài khoản Facebook của tôi đột ngột hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, nơi ở, quá trình làm việc hay thậm chí là tình trạng hôn nhân. Đây vốn dĩ đều là những thông tin cá nhân rất nhạy cảm mà tôi đã ẩn đi trước đây", tài khoản Mạnh Dũng chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cập nhật mới trên giao diện trang cá nhân khiến nhiều thông tin của người dùng bị hiện ra một cách không mong muốn. Thay đổi này có thể nhận thấy cả trên nền tảng web và ứng dụng di động.

Hiện tại, Facebook chưa đưa ra bình luận về sự việc trên. Tuy nhiên, nhiều người dùng bày tỏ quan điểm không hài lòng về cập nhật này.

"Tôi cảm thấy không hài lòng về thay đổi này. Đây đều là những thông tin riêng tư của tôi. Việc Facebook tự ý công khai thông tin cá nhân của người dùng như vậy có thể tạo ra rủi ro lớn cho người dùng, nhất là trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng như hiện nay", tài khoản Ngô Hồng Nhung cho biết.

Đầu tháng 1, nhiều fanpage lớn trên Facebook cũng gặp sự cố khi bị xóa ảnh đại diện, thậm chí là biến mất không rõ lý do. Nền tảng này cho biết nguyên nhân đến từ một sự cố kỹ thuật.

Thời điểm đó, việc hàng loạt fanpage lớn biến mất đã kéo theo làn sóng người dùng xóa ảnh đại diện. Nhiều tin đồn cho rằng việc làm này có thể giúp tài khoản không bị tấn công. Dù vậy, đại diện Meta khẳng định những tin đồn trên chưa chính xác.