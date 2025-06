Nâng cấp Locket, Gen Z sốc khi phải chuộc máy gần 10 triệu đồng

“Cúng Locket” trở thành trào lưu của Gen Z

Mỗi sáng thức dậy, thay vì lướt Facebook hay TikTok, việc đầu tiên Quỳnh Hoa (20 tuổi, Hà Nội) làm là chạm vào widget mang tên Locket trên màn hình điện thoại.

Chỉ với một cú chạm, cô gái trẻ có thể nắm bắt ngay bạn bè đang làm gì, ở đâu. Trước mỗi bữa ăn hay chuyến đi chơi, Quỳnh Hoa đều không quên "cúng Locket" – một tấm ảnh nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc để gửi cho những người thân thiết.

Trung bình một ngày, Quỳnh Hoa thường đăng khoảng 10-15 tấm ảnh trên Locket về mọi khoảnh khắc thường ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với nhiều bạn trẻ như Quỳnh Hoa, việc “cúng Locket” đã trở thành một thói quen, thậm chí là một phần không thể thiếu trong ngày. Không quá chỉn chu như Instagram, không quá ồn ào như Facebook, Locket mang đến một không gian riêng tư để họ lưu giữ và chia sẻ những lát cắt đời thường nhất của cuộc sống đến những người cần thiết.

Ngọc Hà (19 tuổi, Hà Nội) cũng lựa chọn Locket thay vì các mạng xã hội quen thuộc khác. Cô yêu thích sự riêng tư của ứng dụng này, nơi mỗi bức ảnh chỉ được gửi cho một nhóm bạn bè được chọn lọc.

Ngọc Hà nói vui mình chọn Locket để sống ảo vì thuộc tuýp người "muốn một mình nhưng sợ cô đơn" (Ảnh: Minh Nhật).

“Tôi hay đi cà phê một mình, thích chụp những khoảnh khắc giản dị như một tách cappuccino hay góc phố buổi chiều. Nhưng tôi không muốn đăng lên nơi công cộng. Locket cho phép tôi chia sẻ những điều nhỏ bé ấy một cách riêng tư, nhẹ nhàng, không bị ai đánh giá hay bình phẩm”, Hà chia sẻ.

Không chỉ riêng Quỳnh Hoa, một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang sử dụng Locket hàng ngày. Ứng dụng này đã len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống Gen Z, tạo ra một không gian riêng tư, nơi những khoảnh khắc đời thường nhất, từ bữa ăn, góc học tập đến một biểu cảm ngộ nghĩnh được chia sẻ mà không mang nặng áp lực “sống ảo” như các nền tảng mạng xã hội lớn.

“Tôi không thích đăng ảnh lên mạng xã hội, vì vậy tôi sử dụng Locket để chia sẻ và lưu giữ lại những khoảnh khắc của bản thân tới bạn bè, từ việc đi học, đi làm, đi chơi cho tới những bữa ăn”, Thành Điệp (20 tuổi) cho biết.

Thành Điệp cũng tâm sự rằng khi sử dụng ứng dụng Locket, cậu cảm thấy như bạn bè luôn bên cạnh mình. Cậu chia sẻ thêm: “Mình thích cảm giác vào ứng dụng xem một vòng để biết mọi người đang sống như thế nào, đặc biệt là những người bạn mà tôi không còn gặp mặt nhiều nữa”.

Nhu cầu "sống thật" mở lối cho lừa đảo

Ra mắt lần đầu vào năm 2022, Locket (tên đầy đủ là Locket Widget) là một ứng dụng mạng xã hội cho phép người dùng chụp và đăng tải những bức ảnh ở thời gian thực, không qua chỉnh sửa. Những bức ảnh này sẽ được hiển thị dưới dạng widget (khung ảnh được thu nhỏ) và được đăng lên màn hình chính của điện thoại.

Sau một thời gian phát triển, ứng dụng tiếp tục cho ra mắt phiên bản nâng cấp mang tên “Locket Gold” giống như CapCut Pro hay Canva Pro với những tính năng nâng cấp như không có quảng cáo, cho phép tải ảnh từ thư viện lên, viết nội dung dài hơn.

Và khi người dùng bắt đầu bày tỏ sự quan tâm đến việc nâng cấp Locket cũng là lúc các đối tượng lừa đảo bắt đầu ra tay hành động với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Chính những phản hồi tích cực từ cộng đồng người dùng là động lực để Locket Gold ra đời và duy trì (Ảnh: Chụp màn hình).

Với phiên bản này, người sử dụng sẽ phải trả mức giá 49.000 đồng/tháng hoặc 399.000 đồng/năm để được tận hưởng thêm các tính năng mới như không có quảng cáo, quay được video, xem những người đã mở Locket của mình, không giới hạn số lượng bạn bè so với bản thường,... Đặc biệt là người dùng có thể tải ảnh trực tiếp từ cuộn camera lên giống như các mạng xã hội khác.

Bên cạnh những ý kiến tranh cãi về việc phiên bản nâng cấp này làm mất đi tính đặc trưng của Locket, điển hình như việc có thể tải ảnh từ cuộn camera lên thì không thể phủ nhận rằng Locket Gold đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Gen Z sẵn sàng chi gần 400.000 đồng/năm chỉ để "sống thật" trên Locket (Ảnh: Chụp màn hình).

Huyền Mai (21 tuổi), một người dùng Locket thường xuyên, chia sẻ về lý do chi ra gần 400.000 đồng/năm để nâng cấp lên Locket Gold của mình: “Tôi dùng Locket mỗi ngày để “flex” (khoe) nhẹ về cuộc sống của bản thân với nhóm bạn thân. Ban đầu thì thấy rất vui vì sự ngẫu hứng của nó, nhưng sau một thời gian, mình muốn có thêm vài tính năng tiện lợi hơn”.

Mọi khoảnh khắc kể cả “đời thường” nhất đều được các bạn trẻ đưa lên Locket (Ảnh: Chụp màn hình).

Bạn trẻ này lấy ví dụ về việc đôi khi chụp được nhiều khoảnh khắc “xuất thần” bằng camera thường mà không tải được lên Locket nên cảm thấy bứt rứt hay luôn tò mò về việc ai đã xem ảnh mình gửi và đôi khi khó chịu với những quảng cáo trên nền tảng. Chính những lý do đó đã đưa Mai đến quyết định nâng cấp lên bản Locket Gold.

Bị tống tiền 9 triệu đồng sau khi chi 30.000 đồng nâng cấp Locket

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng chi trả một số tiền như Mai để nâng cấp một ứng dụng mạng xã hội lên phiên bản cao cấp hơn.

Vì thế, nhiều bạn trẻ đã không nâng cấp chính chủ trên ứng dụng mà bị thu hút bởi những lời mời chào của các đối tượng lừa đảo một cách đầy hấp dẫn như: “Nâng cấp Locket Gold vĩnh viễn chỉ với 10k”, “Up Locket Gold trọn đời chỉ từ 10k”, “Nâng cấp trước - Trả tiền sau”.

Chúng đã nắm bắt chính tâm lý “ham rẻ” và tận dụng thời cơ Locket đang thịnh hành để đưa ra những quảng cáo rầm rộ, những feedback (phản hồi), những lượt tương tác ảo tự lên kịch bản nhằm đánh lừa, tạo dựng lòng tin của nhiều bạn trẻ trên khắp các trang mạng xã hội.

Và cứ thế, hàng loạt người dùng bị “sập” vào chính những cái bẫy được giăng ra. Đây cũng là lúc mà nạn nhân phải đối mặt với việc bị tống tiền để mở khóa cho chính chiếc điện thoại di động mà mình đang sử dụng.

Phương Anh, sinh viên năm 2 của một trường đại học tại Hà Nội là một trong những nạn nhân của chiêu trò lừa đảo nâng cấp Locket Gold.

“Tôi hay lướt Facebook, TikTok, thấy quảng cáo Locket Gold giá rẻ quá, chỉ vài chục nghìn đã được dùng cả năm, lại còn không cần Jailbreak. Dưới bình luận toàn feedback khen shop uy tín, nhanh gọn nên tôi cũng tin”, Phương Anh ngậm ngùi kể lại.

Mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng mời chào mua Locket Gold với giá siêu rẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi liên hệ một trang TikTok quảng cáo đầy hấp dẫn, Phương Anh được tư vấn gói Locket Gold 1 năm với giá 30.000 đồng bao gồm cả bảo hành.

“Họ yêu cầu tôi chuyển khoản trước, rồi sau đó hướng dẫn đăng xuất tài khoản iCloud cá nhân ra khỏi máy và đăng nhập bằng một tài khoản iCloud họ cung cấp, nói là để kích hoạt Gold từ hệ thống. Tôi cũng hơi lăn tăn nhưng thấy họ cam kết chắc nịch, lại có nhiều người xác nhận thông qua các feedback nên đã làm theo”, Phương Anh kể lại.

Những lời quảng cáo đầy mật ngọt của những kẻ lừa đảo nâng cấp Locket Gold lậu (Ảnh: Chụp màn hình).

Chỉ vài phút sau khi đăng nhập tài khoản iCloud lạ, chiếc iPhone của Phương Anh đột ngột bị khóa. Màn hình hiển thị thông báo: “iPhone này đã bị mất, vui lòng liên hệ Zalo [số điện thoại của kẻ lừa đảo] để mở khóa phí mở khóa là 9.000.000 VNĐ”.

“Lúc đó tôi mới tá hỏa nhận ra mình bị lừa. Vừa mất tiền mua bản nâng cấp, giờ lại còn đối mặt nguy cơ mất luôn chiếc điện thoại hoặc phải chấp nhận trả một khoản tiền chuộc lớn”, Phương Anh thuật lại với tâm trạng bức xúc.

Trang Fanpage lừa đảo nâng cấp Locket Gold (Ảnh:Chụp màn hình).

Cách lừa đảo bài bản đánh vào sự thiếu hiểu biết của người dùng

Câu chuyện của Phương Anh không phải là cá biệt. Anh Nguyễn Hoàng Sơn, chủ sở hữu một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở Quảng Ninh cho biết: “Mỗi tháng, cửa hàng đều ghi nhận các trường hợp đến nhờ mở khóa iCloud do bị lừa nâng cấp các ứng dụng, trong đó điển hình như Locket, CapCut, DazzCam”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thủ đoạn lừa đảo nâng cấp Locket Gold được các đối tượng thực hiện một cách bài bản, có quy trình, hết sức tinh vi, nhắm thẳng vào tâm lý ham rẻ và sự thiếu cảnh giác của nhiều bạn trẻ:

Bước 1: Tung “mồi nhử” hấp dẫn

Các đối tượng đăng tải hàng loạt bài quảng cáo dịch vụ nâng cấp Locket Gold với giá siêu rẻ, chỉ từ 10.000 đồng hoặc vài chục nghìn đồng cho một gói “vĩnh viễn” hoặc “dùng cả năm” trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, TikTok. Để tăng độ tin cậy, chúng không ngần ngại tạo ra các bình luận, feedback (phản hồi) giả mạo, sử dụng các tài khoản ảo để seeding khen ngợi dịch vụ “uy tín”, “nhanh gọn”, tạo dựng một vỏ bọc hoàn hảo nhằm dụ dỗ “con mồi”.

Bước 2: Tư vấn nhiệt tình, tạo dựng lòng tin

Khi nạn nhân liên hệ, kẻ lừa đảo sẽ tư vấn một cách nhiệt tình, đưa ra nhiều thông tin ưu đãi hấp dẫn và thậm chí nhiều đối tượng còn không yêu cầu thanh toán trước với lời hứa hẹn “nâng cấp thành công thì mới cần thanh toán”. Điều này đã khiến nhiều người tin tưởng và dính bẫy.

Bước 3: Yêu cầu đăng nhập iCloud lạ

Sau khi đã tạo dựng được lòng tin, bước quan trọng nhất chính là yêu cầu nạn nhân đăng xuất (Sign Out) tài khoản iCloud cá nhân đang sử dụng trên iPhone và đăng nhập (Sign In) bằng một tài khoản iCloud hoàn toàn xa lạ do chúng cung cấp, ngay trong mục Cài đặt (Settings) của thiết bị. Kẻ lừa đảo lý giải cho hành động này bằng các kịch bản như “để tải bản nâng cấp”, “để kích hoạt bản nâng cấp từ hệ thống”.

Bước 4: Khóa máy và tống tiền

Ngay khi nạn nhân đăng nhập tài khoản iCloud lạ, kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng sử dụng chiếc điện thoại được đăng nhập bằng tài khoản iCloud này và sử dụng tính năng “Find My iPhone” (Tìm iPhone) để kích hoạt “Chế độ Mất” (Lost Mode).

Lost Mode là tính năng bảo mật của ứng dụng Find My iPhone, cho phép khóa điện thoại từ xa và hiển thị thông báo kèm số điện thoại liên lạc (Ảnh: Getty).

Lúc này, chiếc điện thoại của nạn nhân lập tức bị khóa cứng. Màn hình sẽ hiển thị một thông báo đe dọa như: “iPhone này đã bị mất, vui lòng liên hệ [số điện thoại/Zalo của kẻ lừa đảo] để mở khóa. Phí mở khóa: X triệu đồng”. Số tiền chuộc có thể dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy thuộc vào giá trị của chiếc máy và mức độ “sẵn sàng chi trả” mà chúng đánh giá ở nạn nhân.

Nhiều người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ ít kinh nghiệm hoặc người không am hiểu sâu về công nghệ, do thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của tài khoản iCloud trong hệ sinh thái Apple đã vô tư làm theo. Họ không biết rằng, việc đăng nhập một tài khoản iCloud lạ vào phần Cài đặt đồng nghĩa với việc trao toàn bộ quyền kiểm soát thiết bị của mình cho kẻ khác.

Mặc dù đã xuất hiện những cảnh báo từ trước và hình thức lừa đảo này đã xuất hiện từ năm 2024, tuy nhiên một số bạn trẻ vẫn mắc phải “bẫy” khóa iCloud của những đối tượng lừa đảo (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo các chuyên gia công nghệ, việc đăng nhập tài khoản iCloud không rõ nguồn gốc là hành vi cực kỳ nguy hiểm, chẳng khác nào “trao trứng cho ác”, tự tay dâng thiết bị của mình cho kẻ xấu.

Tài khoản iCloud không chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân mà còn là chìa khóa để điều khiển iPhone từ xa, bao gồm cả việc khóa máy, xóa dữ liệu, hoặc định vị vị trí của người dùng.