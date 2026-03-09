Mua máy lạnh từ tháng 3 với hàng loạt ưu đãi từ Điện máy Xanh

Dù mới bắt đầu bước vào tháng 3, đã có nhiều người tìm đến các hệ thống bán lẻ điện máy để mua sắm thiết bị làm mát. Tháng 3 chính là thời điểm thích hợp để sở hữu một chiếc máy lạnh với mức chi phí tối ưu cùng dịch vụ chăm sóc chu đáo.

Tại Điện máy Xanh, tháng 3 là thời điểm để người dùng thoải mái lựa chọn các dòng máy lạnh bán chạy mà không cần lo lắng về việc hết hàng hay chờ đợi (Ảnh: Điện máy Xanh).

Nhiều khách hàng cho biết lợi ích mua máy lạnh thời điểm này chính là sự thảnh thơi. Việc mua sắm lúc nhu cầu thị trường chưa lên mức quá cao giúp người dùng dễ dàng "săn" được những mẫu mã mới nhất, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại mà không lo tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Khách hàng mua sớm trong tháng 3 tại Điện máy Xanh sẽ được tận hưởng dịch vụ "lắp liền miễn phí". Với cam kết giao lắp nhanh chóng, người dùng có thể chủ động sắp xếp thời gian để đội ngũ kỹ thuật đến tận nhà mà không phải chờ đợi lâu.

Bên cạnh tốc độ, tối ưu về tài chính là yếu tố then chốt khiến chương trình mua sớm tại Điện máy Xanh thu hút sự chú ý. Cụ thể, khách hàng sẽ được miễn phí hoàn toàn vật tư và công lắp đặt - những khoản chi phí thường chiếm một phần không nhỏ trong hóa đơn mua sắm máy lạnh.

100% khách hàng chốt đơn sớm còn được tặng ngay quạt mát trị giá đến 840.000 đồng, giúp không gian sống thêm tiện nghi.

Dịch vụ lắp liền miễn phí vật tư và công lắp đặt giúp khách hàng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể ngay khi vừa chốt đơn (Ảnh: Điện máy Xanh).

Hiện nay, một trong những loại máy lạnh được ưa chuộng nhất tại Điện máy Xanh là các mẫu LG 1 HP có tiết kiệm điện và kết nối Wi-Fi, có giá chỉ từ 9,99 triệu đồng. Trong đó nổi bật là mẫu máy lạnh LG Inverter 1 HP IEC09M2, ghi điểm nhờ công nghệ Dual Inverter giúp máy vận hành ổn định, êm ái và tối ưu điện năng vượt trội.

Điểm hấp dẫn của dòng máy là khả năng kết nối Wi-Fi qua điện thoại cho phép bật/tắt, chỉnh nhiệt độ từ xa tiện lợi để người dùng được chào đón bởi không khí mát mẻ ngay khi vừa bước chân vào nhà.

Hệ thống màng lọc PM2.5 giúp thanh lọc bụi mịn, mang đến luồng không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trong những ngày giao mùa. Ngoài ra, máy còn có chế độ Jet Cool làm lạnh nhanh cùng tính năng giảm buốt lạnh vào ban đêm, phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Chế độ Jet Cool cho phép hạ nhiệt nhanh trong thời gian ngắn khi mới bật máy, phù hợp những ngày nắng nóng hoặc khi vừa bước vào phòng (Ảnh: Điện máy Xanh).

Vừa trải qua một mùa Tết bận rộn với nhiều hóa đơn mua sắm, việc phải chi thêm một khoản lớn cho thiết bị điện máy có thể khiến nhiều gia đình đắn đo.

Thấu hiểu điều đó, Điện máy Xanh mang đến các giải pháp tài chính linh hoạt để việc sở hữu máy lạnh đời mới trở nên dễ dàng hơn. Người dùng không còn phải lo lắng về áp lực chi phí ban đầu khi có thể lựa chọn hình thức mua trả chậm với lãi suất 0%, kéo dài đến 15 tháng.

Khách hàng còn được nhận ví trả sau với hạn mức lên đến 40 triệu đồng thông qua ứng dụng Quà tặng VIP, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Triết lý chăm sóc trọn vòng đời sản phẩm của Điện máy Xanh cũng tiếp tục được triển khai trong tháng 3. Cụ thể, khi mua sớm máy lạnh tại Điện máy Xanh, khách hàng sẽ được tiếp cận gói dịch vụ ưu đãi gồm 4 năm bảo hành cùng 8 lần vệ sinh định kỳ.

Khách không cần ghi nhớ lịch bảo dưỡng và có thể theo dõi qua ứng dụng riêng, đồng thời được Điện máy Xanh chủ động thông báo. Sự đồng hành này không chỉ giúp máy lạnh luôn sạch sẽ, luồng khí trong lành mà còn là cách tối ưu chi phí bảo dưỡng lâu dài, minh chứng cho cam kết gắn bó với khách hàng ngay cả sau khi đã hoàn tất mua sắm.

Nhìn chung, việc sắm máy lạnh ngay từ tháng 3 không chỉ giúp các gia đình chủ động đón đầu mùa nắng nóng mà còn là một quyết định tài chính thông minh. Với những dịch vụ cộng thêm và loạt quà tặng thiết thực, Điện máy Xanh đang tạo điều kiện tối đa để người dùng sở hữu không gian sống mát lành một cách thảnh thơi và tiết kiệm.

Nếu khách hàng đang có kế hoạch tân trang tổ ấm, đây chính là thời điểm thích hợp để ghé thăm và trải nghiệm thực tế các dòng máy mới nhất với ưu đãi mua sớm hấp dẫn này.