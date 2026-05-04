Máy tính cần bao nhiêu RAM để chạy ổn định?

Tuy nhiên, khi những ứng dụng, trò chơi và hệ điều hành trở nên "ngốn" bộ nhớ hơn, tiêu chuẩn này đã được nâng lên mức 16GB RAM.

Microsoft khuyến nghị máy tính nên có tối thiểu 16GB RAM (Ảnh: The Verge).

Đến nay, dung lượng 16GB RAM vẫn là một mức dung lượng ổn cho hầu hết hệ thống máy tính chơi game. Thiết bị sẽ không gặp nhiều vấn đề khi thực hiện các tác vụ nền trong quá trình xử lý tác vụ nặng hơn như chơi game. Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi.

Trong một bài đăng gần đây, Microsoft cho biết 16GB RAM là mức dung lượng tối thiểu cho một hệ thống máy tính chơi game chạy nền tảng Windows 11. Tuy vậy, điều đó vẫn sẽ đi kèm với một số thỏa hiệp. Để đảm bảo khả năng sử dụng lâu dài, máy tính nên được trang bị 32GB RAM.

"Đối với hầu hết người dùng, 16GB RAM là một mức khởi đầu tốt. Việc chuyển sang 32GB RAM sẽ giúp ích nếu bạn chạy Discord, trình duyệt hoặc các công cụ phát trực tuyến cùng lúc với trò chơi. Lượng RAM bổ sung đó cũng giúp các tựa game mới có thêm "không gian thở" khi nhu cầu bộ nhớ tiếp tục tăng lên", Microsoft khuyến nghị.

Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết người dùng nên sử dụng ổ cứng SSD cho trò chơi và hệ điều hành thay vì ổ cứng HDD. Trang bị này giúp cho máy tính có thể tải hệ điều hành và trò chơi nhanh hơn trong quá trình xử lý.