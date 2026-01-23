Lý do Tùng Dương chọn XOR Hỏa Mã - điện thoại xa xỉ không dành cho số đông

XOR Hỏa Mã - Tinh thần tiên phong, độc bản

XOR ra mắt Bộ sưu tập Hỏa Mã - dòng điện thoại xa xỉ Anh quốc phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ tinh thần tiên phong và khát vọng vươn tầm trong năm mới.

XOR Hỏa Mã được định hình như một biểu trưng của năm mới Bính Ngọ 2026. “Hỏa” đại diện cho ý chí và sự bền bỉ được tôi luyện qua thời gian. “Mã” là hình ảnh của hành trình, của sự dịch chuyển không ngừng về phía trước.

Khi kết hợp, Hỏa Mã trở thành biểu tượng của những cá nhân tiên phong - những người không cần ồn ào để khẳng định vị thế, nhưng luôn tiến lên với nhịp điệu vững vàng.

Tinh thần này phản chiếu rõ trong cách Tùng Dương sống và làm nghề. Suốt nhiều năm, anh chọn con đường riêng, không chạy theo thị hiếu ngắn hạn, không lặp lại chính mình và luôn giữ chiều sâu trong từng quyết định sáng tạo. XOR Hỏa Mã vì thế không chỉ là một vật phẩm anh sử dụng, mà là một biểu trưng đồng hành, đại diện cho lối sống tỉnh thức, chọn lọc và hướng tới giá trị dài hạn.

Ca sĩ Tùng Dương đồng hành cùng phiên bản XOR Hỏa Mã (Ảnh: XOR Vietnam).

XOR Hỏa Mã: Xa xỉ phẩm đồng hành cùng chủ nhân tinh hoa

Thay vì chạy theo xu hướng, XOR lựa chọn cách kể câu chuyện bằng biểu tượng và chất liệu, để mỗi phiên bản đều có nét cá tính riêng và giá trị bền vững.

Phiên bản trung tâm của bộ sưu tập là XOR Elite Scarlet Horse - sắc đỏ trầm đại diện cho quyết đoán, bản lĩnh dẫn dắt và khả năng quyết định chính xác trong những thời khắc quan trọng.

Cận cảnh 2 mặt chiếc XOR Elite Scarlet Horse Edition (Ảnh: XOR Vietnam).

Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn bao gồm bốn phiên bản khác, mỗi phiên bản đại diện cho một phong thái chủ nhân:

Elite Eternity Diamond Horse tinh tế và chuẩn xác, nơi giá trị nằm ở độ hoàn thiện và sự cân bằng hoàn mỹ.

Elite Gold Horse vàng hồng 18K - biểu tượng của vị thế được tôi luyện qua thời gian, dành cho người làm chủ cuộc chơi nhưng luôn tiết chế.

Ebony Carbon Shield Horse sức mạnh tĩnh, tối giản, hướng tới “quiet power” và nội lực điềm đạm.

Classic Carbon Shield Horse bền vững, ổn định và đẹp lâu bền - tinh thần cốt lõi của XOR.

Bộ sưu tập XOR Hỏa Mã (Ảnh: XOR Vietnam).

Vì sao Tùng Dương và giới thượng lưu quan tâm đến XOR Hỏa Mã?

Sự quan tâm dành cho XOR Hỏa Mã không đến từ yếu tố phô trương, mà đến từ những giá trị cốt lõi mà bộ sưu tập này mang lại, đó là những giá trị quan trọng với giới tinh hoa và những cá nhân có trách nhiệm cao trong đời sống, sự nghiệp.

Ca sĩ Tùng Dương đồng hành cùng phiên bản XOR Hỏa Mã (Ảnh: XOR Vietnam).

Bảo mật như một chuẩn mực sống: Với những người thường xuyên ra quyết định quan trọng, sự riêng tư trở thành yếu tố tiên quyết. XOR được phát triển với triết lý bảo mật làm nền tảng, giúp người dùng chủ động kiểm soát thông tin và hạn chế rủi ro xâm nhập. Đây là lý do quan trọng khiến XOR trở thành lựa chọn của những cá nhân cần sự an tâm tuyệt đối trong giao tiếp.

Nghệ thuật chế tác thủ công Anh quốc: XOR Hỏa Mã được tạo tác theo chuẩn mực thủ công tại Anh, nơi mỗi chi tiết đều được hoàn thiện với độ chính xác cao và sự kiên nhẫn của người thợ lành nghề. Giá trị này không nằm ở việc nhìn thấy ngay lập tức, mà ở cảm giác cầm nắm và sử dụng lâu dài, thứ mà những người am hiểu hàng xa xỉ luôn trân trọng.

Đẳng cấp xa xỉ và vẻ đẹp bền vững: Từ kim loại quý đến carbon shield và kim cương, các chất liệu được lựa chọn không chỉ vì độ hiếm, mà vì khả năng giữ giá trị thẩm mỹ theo thời gian. XOR Hỏa Mã không chạy theo thiết kế theo mùa; bộ sưu tập này được tạo ra để vẫn giữ sức hấp dẫn sau nhiều năm sử dụng.

Giá trị tinh thần: XOR Hỏa Mã, với biểu tượng Hỏa Mã của năm mới, được nhìn nhận như một vật phẩm mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi, dành cho những chủ nhân bước vào năm mới với tâm thế chủ động, vững vàng và sẵn sàng vươn xa.

Dòng điện thoại xa xỉ XOR hiện có mặt tại các điểm bán và đại lý ủy quyền của XOR:

XOR Boutique - 17 Hàng Bài, Cửa Nam, TP Hà Nội.

XOR Showroom - 5 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, TP Hà Nội.

XOR Showroom - 89 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, TPHCM.

Toàn Cầu Luxury - 44 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, TP Hà Nội.

Russia Luxury - 234 Thái Hà, Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội.

The Watch Club - 1B Hòa Mã (TP Hà Nội) và 94 Phạm Ngọc Thạch (TPHCM).

Timepiece Luxury - 26 Điện Biên Phủ, Ba Đình, TP Hà Nội.

Frodo’s - 1 Nguyễn Gia Thiều (TP Hà Nội) và 81 Phan Kế Bính (TPHCM).

Website: www.xor.inc

Fanpage XOR Vietnam: facebook.com/xorvn