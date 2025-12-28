Lựa chọn thiết bị sưởi phù hợp cho từng không gian trong nhà

Mỗi không gian cần giải pháp sưởi khác nhau

Khi nhiệt độ xuống thấp, nhiều gia đình có thói quen dùng chung một thiết bị sưởi cho cả nhà - thường là máy sưởi dầu hoặc sưởi halogen đặt ở phòng khách.

Tuy nhiên, cách làm này bộc lộ nhiều hạn chế: máy sưởi công suất lớn tốn điện, không thể di chuyển linh hoạt vào phòng ngủ ban đêm, và tiềm ẩn nguy cơ nếu để hoạt động khi ngủ mà không giám sát.

Chăn - đệm sưởi tuần hoàn nước nóng Fujihome mang đến hơi ấm dịu nhẹ, giữ độ ẩm tự nhiên (Ảnh: Fujihome Việt Nam).

Thực tế cho thấy, nhu cầu sưởi ấm giữa các không gian trong nhà có sự khác biệt rõ rệt. Với phòng khách hoặc phòng làm việc, thiết bị sưởi thường được sử dụng để làm ấm không gian rộng, phục vụ nhiều người cùng lúc, thời gian sử dụng chủ yếu vào ban ngày và kéo dài trong vài giờ.

Trong khi đó, phòng ngủ lại đòi hỏi hình thức sưởi tác động trực tiếp lên cơ thể, êm dịu và ổn định, nhằm tạo cảm giác dễ chịu khi nghỉ ngơi, với thời gian sử dụng liên tục vào ban đêm, thường khoảng 6-8 tiếng.

Việc chọn đúng thiết bị cho từng không gian giúp tiết kiệm điện năng và đảm bảo an toàn hơn, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Phòng khách: Máy sưởi gốm ceramic - ấm nhanh, không đốt oxy

Với không gian sinh hoạt chung như phòng khách hay phòng làm việc, máy sưởi gốm (ceramic heater) đang là lựa chọn phổ biến thay thế các loại sưởi halogen hay sưởi dầu truyền thống.

Máy sưởi gốm Fujihome ấm nhanh và an toàn là lựa chọn của hàng nghìn gia đình Việt (Ảnh: Fujihome Việt Nam).

Công nghệ sưởi gốm sử dụng tấm gốm ceramic để tạo nhiệt, không đốt cháy oxy trong phòng - khắc phục được nhược điểm gây khô, ngột ngạt của các loại máy sưởi dùng bóng đèn halogen. Thiết bị cũng ấm nhanh hơn sưởi dầu, phù hợp khi cần làm ấm không gian trong thời gian ngắn.

Các model máy sưởi gốm thế hệ mới thường được trang bị cảm biến tự ngắt khi nghiêng đổ hoặc quá nhiệt, vỏ ngoài chống nóng, an toàn khi chạm vào, điều khiển từ xa hoặc điều khiển giọng nói tiếng Việt (một số model cao cấp). Đây là những tính năng an toàn cần thiết, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hay thú cưng.

Phòng ngủ: Chăn - đệm sưởi tuần hoàn nước nóng - ngủ qua đêm không lo

Với phòng ngủ, bài toán khác hẳn: thiết bị phải hoạt động liên tục 6-8 tiếng trong khi người dùng không thể giám sát. Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyến cáo không nên để máy sưởi chạy khi ngủ.

Chăn điện truyền thống giải quyết được vấn đề này phần nào, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ khác: dây điện bên trong chăn có thể bị gập, đứt sau thời gian sử dụng, dẫn đến chập cháy hoặc rò rỉ điện.

Chăn sưởi tuần hoàn nước nóng Fujihome loại bỏ nguy cơ rò rỉ, chập cháy (Ảnh: Fujihome Việt Nam).

Công nghệ chăn - đệm sưởi tuần hoàn nước nóng ra đời như một giải pháp thay thế an toàn hơn. Nguyên lý hoạt động của sản phẩm này là nước được đun nóng tại bộ điều khiển đặt ngoài chăn, nước nóng tuần hoàn qua hệ thống ống silicon mềm bên trong chăn - đệm, không có dây điện hay sợi đốt tiếp xúc trực tiếp với người dùng.

Với thiết kế tách biệt hoàn toàn nguồn điện khỏi phần tiếp xúc cơ thể, người dùng có thể yên tâm sử dụng qua đêm. Hơi ấm từ nước cũng dịu nhẹ hơn, không gây khô da hay mệt mỏi sau giấc ngủ dài.

Kết hợp cả hai: Hệ sinh thái sưởi ấm toàn diện

Fujihome là một trong những thương hiệu tiên phong tại Việt Nam cung cấp cả hai giải pháp này. Trong đó, dòng chăn - đệm sưởi tuần hoàn nước nóng là sản phẩm nổi bật của thương hiệu. Tất cả sản phẩm đều được bảo hiểm bởi Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC), giúp người dùng thêm yên tâm khi sử dụng.

Hệ sinh thái giải pháp sưởi ấm an toàn của Fujihome (Ảnh: Fujihome Việt Nam).

"Thay vì chỉ bán từng sản phẩm đơn lẻ, chúng tôi muốn mang đến hệ sinh thái giải pháp sưởi ấm toàn diện cho gia đình Việt. Mỗi không gian, mỗi nhu cầu sẽ có thiết bị phù hợp và tất cả đều phải đạt tiêu chuẩn an toàn", đại diện Fujihome chia sẻ.

Các sản phẩm của Fujihome hiện có mặt tại hệ thống điện máy, sàn thương mại điện tử và đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết xem tại https://fujihomevn.com/