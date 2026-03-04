Livotec bảo hành 1 đổi 1 nguyên chiếc điều hòa trong 90 ngày

Nắng nóng mùa hè sắp tới, nỗi lo về việc sử dụng điều hòa như mát yếu, tốn điện hay nỗi trăn trở về chính sách bảo hành của hãng đang quay trở lại.

Nhiều gia đình phản ánh, dù mua điều hòa mới gần chục triệu đồng để tận hưởng bầu không khí vui khỏe, mát lạnh trong nhà nhưng sau vài tuần, dàn nóng và dàn lạnh đột ngột hỏng do lỗi từ nhà sản xuất.

Việc các thương hiệu hiện nay chỉ sửa tạm và thay linh kiện đơn lẻ khiến lỗi không thể nào khắc phục triệt để, mang lại trải nghiệm sử dụng khó chịu cho người dùng, khi vừa phải bỏ ra chi phí lớn mua sản phẩm nhưng đổi lại điều hòa làm mát lại không có tác dụng gì.

Điều hòa Livotec Inverter với chính sách 1 đổi 1 nguyên chiếc trong 90 ngày (Ảnh: Livotec).

Livotec, thương hiệu điện gia dụng trẻ trung, thông minh mang đến sự an tâm cho người dùng khi công bố chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày cho dòng điều hòa DHV- Series mới ra mắt.

Thương hiệu này cam kết đổi mới nguyên chiếc phần dàn nóng hoặc dàn lạnh nếu được kỹ thuật Livotec xác nhận có lỗi hư hỏng từ nhà sản xuất.

Chính sách này mang đến niềm tin vào chất lượng sản phẩm và chính sách hậu mãi của thương hiệu, luôn đặt người dùng lên hàng đầu cho mọi sản phẩm và dịch vụ.

Nhờ chính sách nổi trội này, Livotec hứa hẹn sẽ là thương hiệu cạnh tranh mạnh mẽ thị phần điều hòa trong mùa cao điểm nắng nóng năm nay.

Điều hòa mới nhất DHV-Series kết hợp cùng bảo hành 36 tháng toàn máy (máy nén lên đến 60 tháng), công nghệ i-Boost làm lạnh chỉ trong 30 giây, i-Money tiết kiệm điện vượt trội, hệ thống lọc 5 lớp bảo vệ sức khỏe gia đình, Livotec không chỉ bán điều hòa, mà còn mang đến sự yên tâm trọn vẹn cho mỗi ngôi nhà Việt.