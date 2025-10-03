LG OLED evo AI G5 giành giải TV AI xuất sắc tại AI Awards 2025

Tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam vừa diễn ra cuối tháng 9, dòng TV cao cấp OLED evo AI G5 của LG đã được vinh danh là TV AI xuất sắc.

Sản phẩm không chỉ sở hữu bộ tính năng trí tuệ nhân tạo thấu cảm, tích hợp Copilot mà còn ứng dụng AI để tối ưu hình ảnh và âm thanh theo thói quen riêng của từng người dùng.

Bà Nguyễn Hạnh Linh - Giám đốc Truyền thông và Marketing, LG Electronics Việt Nam - đại diện LG nhận giải TV AI xuất sắc dành cho OLED evo AI G5 (Ảnh: BTC).

Tích hợp Copilot - trợ lý AI đa năng ngay trên TV

OLED evo AI G5 được trang bị Microsoft Copilot - trợ lý AI đa năng ngay trong hệ điều hành. Copilot có khả năng hiểu ngữ cảnh, đưa ra gợi ý nội dung phù hợp, từ việc tìm kiếm bộ phim yêu thích, đề xuất chương trình giải trí, cho đến giải đáp nhanh những thắc mắc thường nhật.

Bên cạnh đó, với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, người dùng chỉ cần nói “Hi, LG” để bắt đầu tương tác với TV mà không cần nhấn nút.

Microsoft Copilot - trợ lý của LG dành cho người dùng (Ảnh: LG).

Không dừng lại ở Microsoft Copilot, OLED evo AI G5 còn được trang bị AI Chatbot (trợ lý ảo) thông minh, mang đến trải nghiệm trọn vẹn và khác biệt. AI Chatbot có khả năng đề xuất và tự động tinh chỉnh hình ảnh, âm thanh sao cho phù hợp nhất với sở thích cũng như không gian thưởng thức của từng người dùng.

Ngoài ra, Chatbot còn có thể trả lời những câu hỏi phức tạp, ngay cả khi TV không có sẵn dữ liệu, nhờ khả năng truy vấn và phân tích ngữ cảnh vượt trội. Khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng, người dùng cũng có thể nhờ Chatbot hướng dẫn chi tiết từng bước để nhanh chóng tìm ra giải pháp.

Cá nhân hóa chất lượng hình ảnh, âm thanh theo thói quen người dùng

Không chỉ dừng lại ở việc cá nhân hóa giao diện, OLED evo AI G5 còn mang đến trải nghiệm nghe - nhìn được “may đo” riêng cho mỗi người.

Sử dụng thuật toán thông minh để nắm bắt sở thích về hình ảnh cũng như âm thanh, công nghệ AI Picture Wizard và AI Sound Wizard sẽ tinh chỉnh để tạo ra những trải nghiệm hiển thị, chất âm phù hợp cho từng người dùng.

Với hơn 1,6 tỷ chế độ hiển thị hình ảnh và 40 triệu chế độ âm thanh, người dùng có thể dễ dàng thiết lập chế độ đúng theo nhu cầu.

OLED evo AI G5 đưa người dùng đắm chìm trong trải nghiệm đa giác quan (Ảnh: LG).

Các công nghệ AI Super Upscaling và 4K Upscaling tiếp tục được ứng dụng giúp nâng cấp nội dung hiển thị lên chuẩn 4K. Kết hợp cùng công nghệ AI Brightness Control, cho phép màn hình TV tự điều chỉnh ánh sáng theo môi trường xung quanh, đảm bảo chất lượng hình ảnh luôn được tối ưu trong mọi điều kiện ánh sáng.

Bên cạnh đó, người dùng có thể trải nghiệm âm thanh vòm sống động và phong phú với 11.1.2 kênh ảo (11 kênh chính, 1 kênh âm trầm và 2 kênh âm cao), mang đến trải nghiệm chân thực như đang sống trong từng thước phim.

Trải nghiệm nghe nhìn hoàn hảo với LG OLED evo AI G5 (Ảnh: LG).

Sản phẩm LG OLED evo AI G5 còn có tính năng AI Object Remasterting có khả năng nhận diện giọng nói và phân tách khỏi âm thanh nền. Từ đó, LG OLED evo AI G5 tối ưu độ rõ nét cho trải nghiệm nghe.

Bộ tính năng trí tuệ thấu cảm vượt trội

Là thế hệ TV đầu tiên được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm, OLED evo AI G5 sở hữu khả năng tự động nhận diện người dùng thông qua Voice ID.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi ra lệnh bằng giọng nói, chiếc TV này sẽ lập tức xác định chính xác người dùng, từ đó tự động chuyển đổi hồ sơ và đề xuất các nội dung phù hợp. Từ đây, người dùng có thể tận hưởng các chương trình được “may đo” riêng chỉ trong tích tắc.

Với thế hệ TV LG AI mới này, mỗi thành viên trong gia đình có thể tạo lập một giao diện trang chủ riêng với ứng dụng thường dùng được sắp xếp cá nhân hóa. Tính năng AI Concierge cung cấp các từ khóa và đề xuất tùy chỉnh dựa trên lịch sử tìm kiếm và xem của người dùng.

Trí tuệ nhân tạo thấu cảm cho phép cá nhân hoá chiếc TV phù hợp với mỗi thành viên (Ảnh: LG).

Sự kết hợp giữa công nghệ AI tiên tiến, thiết kế cao cấp và khả năng thấu hiểu người dùng đã giúp LG OLED evo AI G5 không chỉ mang về giải thưởng TV AI xuất sắc tại AI Awards 2025 mà còn khẳng định vai trò tiên phong của LG trong việc định hình kỷ nguyên TV AI.

Sản phẩm này mở ra một không gian giải trí tại gia - nơi mỗi khoảnh khắc đều được cá nhân hóa, mỗi trải nghiệm đều thấu cảm và trọn vẹn.