Làn sóng CRM No-code/AI và cuộc đua chuyển đổi số tại Việt Nam

Cuộc đua nâng cấp năng lực quản trị

Chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nhiều doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, khoảng cách giữa triển khai phần mềm và vận hành hiệu quả vẫn tồn tại, nhất là trong quản trị khách hàng (CRM - Customer Relationship Management). Sự xuất hiện của công nghệ No-code và AI đang là một bước ngoặt giúp rút ngắn khoảng cách này.

Theo Gartner, đến năm 2025, 70% ứng dụng doanh nghiệp mới sẽ phát triển trên nền tảng Low-code/No-code, tăng mạnh so với dưới 25% năm 2020. McKinsey dự báo AI và tự động hóa có thể giúp tăng 10–15% doanh thu và giảm 20-30% thời gian xử lý dữ liệu khách hàng.

Thực trạng tại Việt Nam

Khảo sát của VCCI và Bizweb (2023) cho thấy, 75% SMEs Việt vẫn quản lý khách hàng và quy trình bán hàng thủ công bằng Excel hoặc Google Sheet. Dữ liệu bị phân tán, khó chia sẻ và dễ thất thoát khi nhân sự thay đổi.

Ngay cả với doanh nghiệp đã dùng CRM, Forrester (2023) ghi nhận 55% cho rằng hệ thống chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Lý do chính là khả năng tùy chỉnh hạn chế, khó tích hợp, buộc doanh nghiệp thay đổi quy trình để phù hợp phần mềm. Nhiều lãnh đạo vẫn phải xuất dữ liệu ra Excel để phân tích, làm chậm tốc độ ra quyết định.

Báo cáo của CRM Buyer cũng chỉ ra gần 70% nhân viên không nhập đủ dữ liệu do hệ thống phức tạp hoặc tốn thời gian thao tác. Khi dữ liệu thiếu và chậm, hiệu quả toàn hệ thống giảm sút rõ rệt.

Làn sóng CRM thế hệ mới

Trước thực trạng trên, CRM No-code/AI đang nổi lên như giải pháp giúp giải quyết triệt để các bài toán trên với ưu điểm vượt trội: tùy chỉnh sâu theo quy trình đặc thù mà không cần lập trình phức tạp; liên thông dữ liệu giữa các hệ thống nội bộ và bên ngoài; tự động hóa thông minh với AI, từ phân tích dữ liệu đến dự báo doanh số.

Điểm nổi bật là mô hình này không chỉ dành cho các tập đoàn lớn mà còn phù hợp với SMEs nhờ chi phí hợp lý và thời gian triển khai nhanh.

Tại thị trường trong nước, Cogover CRM là một trong những nền tảng tiên phong ứng dụng No-code và AI. Giải pháp này cho phép doanh nghiệp tự thiết kế giao diện, dữ liệu và quy trình bằng thao tác kéo - thả, rút ngắn thời gian triển khai xuống 1-3 tuần thay vì nhiều tháng.

Tiến sĩ Lê Đặng Trung, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Cogover LLC, chia sẻ: “CRM không chỉ là phần mềm, mà là hạ tầng vận hành số. Khi kết hợp No-code/Low-code và AI, doanh nghiệp có thể làm chủ dữ liệu, quy trình và trải nghiệm khách hàng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào IT hay nhà cung cấp”.

Ngoài khả năng tùy chỉnh và tự động hóa, Cogover CRM tích hợp các công nghệ như Predictive AI, Generative AI và Conversational AI, hỗ trợ doanh nghiệp dự báo doanh số, cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu chăm sóc khách hàng.

Doanh nghiệp làm chủ dữ liệu và quy trình sẽ phản ứng nhanh hơn trước biến động thị trường, nâng chất lượng phục vụ và tối ưu hiệu quả bán hàng (Ảnh: Cogover LLC).

Việc áp dụng CRM No-code/AI không chỉ là câu chuyện về nâng cấp phần mềm, mà còn là chiến lược tăng tốc năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp làm chủ dữ liệu và quy trình sẽ phản ứng nhanh hơn trước biến động thị trường, nâng chất lượng phục vụ và tối ưu hiệu quả bán hàng.

Để chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn chiến lược, hội thảo trực tuyến miễn phí: Xu hướng No-code & AI trong phần mềm quản trị doanh nghiệp và CRM.

Thời gian: 9h30 - 11h30 ngày 19/8

Link đăng ký: https://social.cogover.com/h6EL

Sự kiện là dịp để các nhà quản trị trực tiếp trải nghiệm nền tảng CRM No-code & AI, thảo luận cùng chuyên gia về chiến lược chuyển đổi số và tối ưu quy trình kinh doanh.