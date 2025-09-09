Khởi động VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track

Sân chơi bản lĩnh dành cho các thí sinh kinh nghiệm

Sau thành công của VPBank Technology Hackathon 2025 - Junior Track với hơn 1.200 thí sinh tham dự và những giải pháp công nghệ xuất sắc, 90 nhân tố ưu tú vào chung kết đã được tuyển thẳng vào chương trình Young Talents 2025 - một trong những bệ phóng nghề nghiệp tại VPBank. Tiếp nối dấu ấn đó, VPBank tiếp tục mang đến sân chơi công nghệ hứa hẹn kịch tính với nhiều thử thách mới mẻ, VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track, khởi động từ ngày 5/9.

VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track là sân chơi dành riêng cho ứng viên đã có từ hai năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc khoa học dữ liệu.

Người chơi sẽ lựa chọn thử thách công nghệ do Ban tổ chức đưa ra (Challenge Statement) và xây dựng ý tưởng (Ideate), phát triển giải pháp (Develop Prototype) trên nền tảng công nghệ của AWS. Các thử thách đa dạng, độ khó được nâng cấp khác biệt so với VPBank Technology Hackathon 2025 - Junior Track về mức độ phức tạp và tính ứng dụng.

Thí sinh được kỳ vọng phải thấu hiểu quy trình nghiệp vụ ngân hàng, thiết kế kiến trúc và mô phỏng giải pháp một cách toàn diện. Các thử thách được thiết kế phong phú, từ việc tối ưu hóa quy trình vận hành và hành trình trải nghiệm của khách hàng đến xây dựng và tối ưu kiến trúc hệ thống hiện đại, xử lý những bài toán dữ liệu đặc thù của ngành ngân hàng, phát triển các giải pháp số…

Mỗi thử thách đều mang tính thực chiến cao, gắn chặt với nhu cầu chuyển đổi số của VPBank, qua đó đòi hỏi thí sinh không chỉ có tư duy công nghệ sắc bén mà còn am hiểu bối cảnh nghiệp vụ tài chính - ngân hàng. Một điểm nhấn khác là yếu tố trí tuệ nhân tạo và máy học (AI/ML) được đưa vào hầu hết các thử thách, trở thành công cụ then chốt để nâng cao độ chính xác và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Chẳng hạn, ở những thử thách về an toàn bảo mật, thí sinh phải phát triển hệ thống có khả năng xử lý lượng lớn sự kiện bảo mật phức tạp, tự động phân tích và phản ứng kịp thời nhờ công nghệ AI, giảm thiểu sự phụ thuộc vào thao tác thủ công của con người. Chính những yêu cầu này khiến Senior Track trở thành một sân chơi công nghệ thực chiến, trong đó giải pháp khả thi, có tính ứng dụng cao và sẵn sàng mở rộng sẽ là thước đo quan trọng nhất.

Hành trình tìm kiếm và nuôi dưỡng nhân tài công nghệ

Trong bối cảnh kỷ nguyên công nghệ liên tục tạo ra những bước nhảy vọt và nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng, để duy trì lợi thế cạnh tranh, nhân lực chất lượng cao trở thành chìa khóa then chốt giúp một tổ chức vươn lên và giữ vững vị thế trên thị trường.

Nhận thức rõ điều này, VPBank đã kiên định theo đuổi hành trình kiến tạo “Home of Talents” - xây dựng VPBank thực sự thành nơi hội tụ nhân tài của ngành ngân hàng, nơi tài năng luôn được nuôi dưỡng và phát triển một cách bài bản.

VPBank tìm kiếm, nuôi dưỡng và sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng nhân tài công nghệ

Với nhóm nhân sự công nghệ, VPBank thiết kế các sân chơi với các hoạt động công nghệ bài bản, đa dạng và mang tính ứng dụng cao nhằm tạo cơ hội cho các nhân tài thử thách bản thân cũng như tham gia ngay vào các dự án chiến lược quan trọng của ngân hàng.

Từ VPBank Cloud Technology Connect Day 2023, VPBank Technology Hackathon 2024 đến gần đây nhất là VPBank Technology Hackathon 2025 - Junior Track, hành trình của VPBank luôn nhất quán trong mục tiêu tìm kiếm, nuôi dưỡng và đồng hành cùng cộng đồng công nghệ trẻ. Senior Track với chủ đề “Hack2Hire: Chinh phục công nghệ, kiến tạo tương lai cùng VPBank” được thiết kế như một hành trình nâng cấp để thử thách những ứng viên đã tích lũy trải nghiệm thực tiễn, sẵn sàng chứng minh năng lực ở mức độ cao hơn.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Điểm khác biệt của VPBank không nằm ở việc sở hữu công nghệ hiện đại đến đâu, mà ở việc tìm ra những con người đủ tầm để biến công nghệ thành giá trị. VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track chính là cơ hội dành cho những nhân tài bản lĩnh - những người muốn nắm vai trò dẫn dắt, cùng VPBank kiến tạo tương lai”.