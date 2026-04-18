Những năm qua, ngành hàng TV cao cấp chứng kiến cuộc đua kịch tính giữa TV OLED với ưu điểm về màu đen tuyệt đối cùng độ tương phản cao và TV LCD có lợi thế về độ sáng cũng như độ bền.

TCL C8L sở hữu phần viền màn hình siêu mỏng (Ảnh: Thế Anh).

Công nghệ LCD đã liên tục được cải tiến để thu hẹp khoảng cách về chất lượng hiển thị với OLED. Ban đầu, chấm lượng tử được tích hợp để tạo nên dòng QLED có màu sắc rực rỡ hơn. Tiếp đó, kích thước đèn nền được thu nhỏ với công nghệ MiniLED, mang đến khả năng kiểm soát ánh sáng cục bộ tốt hơn.

Bước tiến tiếp theo là SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED). Công nghệ này kết hợp ưu điểm của Super QLED và đèn nền Mini LED, từ đó tạo ra một đối trọng với OLED. Đại diện cho công nghệ này là mẫu TV C8L vừa được TCL công bố.

TV được trang bị bộ xử lý TSR AiPQ tích hợp trí tuệ nhân tạo. Con chip này hỗ trợ thuật toán tinh chỉnh hình ảnh độc quyền của TCL, có khả năng nhận diện và tối ưu hóa hình ảnh ở cấp độ điểm ảnh.

Dòng sản phẩm này có đa dạng kích thước từ 55inch đến 98inch để người dùng lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng. Độ sáng tối đa đạt mức 6.000 nits, đạt 100% dải màu BT.2020 giúp tái hiện màu sắc sống động. Cùng với đó, TV sở hữu hệ thống đèn nền mật độ cao với 4.032 vùng điều chỉnh ánh sáng cục bộ.

Việc TCL giới thiệu SQD-Mini LED cho thấy tham vọng tái định vị cuộc cạnh tranh trong phân khúc TV cao cấp, trong bối cảnh OLED vẫn được xem là chuẩn mực về chất lượng hiển thị, tạo thêm áp lực cạnh tranh lên các hãng đang đầu tư mạnh vào OLED như LG, Samsung.