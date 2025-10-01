Huawei thúc đẩy hệ sinh thái năng lượng bền vững tại Việt Nam

Hội thảo năm nay thu hút sự tham dự của hàng trăm nhà lắp đặt, đối tác và chuyên gia trong ngành, đến diễn đàn để cập nhật công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng hợp tác trong hành trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 200 C/D-level từ các nhà lắp đặt điện mặt trời hàng đầu tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ chương trình, Huawei đã giới thiệu loạt giải pháp công nghệ mới nhất trong mảng quang điện (PV), hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) và quản lý thông minh, với các ưu điểm vượt trội về hiệu suất, độ an toàn và khả năng tối ưu chi phí vòng đời (LCOE).

Nhiều phiên thảo luận chuyên sâu cũng được tổ chức, tập trung vào việc nâng cao năng lực đội ngũ nhà lắp đặt, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Ông Jason Wu - Tổng giám đốc Huawei Digital Power Đông Nam Á - chia sẻ định hướng năm 2025 (Ảnh: BTC).

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là các phiên chia sẻ thực tiễn từ những nhà lắp đặt điện mặt trời thành công nhất tại Việt Nam bao gồm: Viettel Construction, Tata solar, Manfusi group.

Những doanh nghiệp này đã mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng giúp họ chinh phục thị trường điện mặt trời Việt Nam từ việc triển khai dự án quy mô lớn cho khu công nghiệp, cho đến việc sáng tạo trong lắp đặt dân dụng để vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa tối ưu hiệu quả đầu tư.

Chia sẻ của đối tác chiến lược và nhà lắp đặt của Huawei - Tata Solar (Ảnh: BTC).

Những thành công ấy không chỉ chứng minh tiềm năng thị trường, mà còn mở ra góc nhìn mới về cách nhà lắp đặt Việt Nam có thể nâng cao giá trị dịch vụ, đồng thời khẳng định vị thế trên bản đồ năng lượng khu vực.

Song song đó, hội thảo còn diễn ra lễ trao giải “Creative Installer Contest 2025” (Nhà lắp đặt sáng tạo 2025), nơi tôn vinh các đội ngũ có ý tưởng lắp đặt sáng tạo và video về câu chuyện dự án xuất sắc nhất. Các dự án được trao giải đều mang tính ứng dụng cao, thể hiện sự kết hợp khéo léo giữa công nghệ Huawei và giải pháp thực tiễn, từ đó tạo nên giá trị khác biệt cho khách hàng.

Đây là hoạt động nhằm khuyến khích cộng đồng nhà lắp đặt không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra các chuẩn mực mới cho ngành.

Giải thưởng Nhà lắp đặt sáng tạo lần đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Huawei Digital Power chia sẻ: “Installer Summit là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài của chúng tôi với cộng đồng lắp đặt tại Việt Nam.

Thành công của ngành năng lượng tái tạo phụ thuộc vào sự hợp tác bền chặt giữa công nghệ tiên tiến và những người trực tiếp triển khai. Chính đội ngũ nhà lắp đặt mới là cầu nối đưa giải pháp đến gần hơn với doanh nghiệp và hộ gia đình, qua đó cùng nhau xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh, bền vững”.

Kết thúc Vietnam Installer Summit 2025, nhiều kết nối giá trị và cơ hội hợp tác mới đã được thiết lập, tạo nền tảng vững chắc để ngành điện mặt trời Việt Nam tiếp tục bứt phá. Sự kiện không chỉ khẳng định vai trò then chốt của đội ngũ nhà lắp đặt, mà còn khơi dậy tinh thần hợp tác, sáng tạo và cùng nhau hướng tới một tương lai trung hòa carbon cho Việt Nam.