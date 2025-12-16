HONOR X9d bền bỉ, camera 108MP sắc nét và AI thông minh

Sự xuất hiện của HONOR X9d như một lời khẳng định mạnh mẽ cho tầm nhìn điện thoại bền bỉ thế hệ mới. Thiết bị sở hữu thông số ấn tượng như pin 8.300mAh, chuẩn độ bền SGS 5 Sao cho khả năng chống rơi vỡ ở độ cao đến 2,5m, cùng tiêu chuẩn kháng nước, chống bụi IP69K.

Điện thoại HONOR X9d đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng hiện đại (Ảnh: HONOR).

HONOR X9d trang bị cảm biến chính 108MP (1/1.67”, f/1.75) có OIS chống rung, kết hợp camera góc rộng 5MP, hỗ trợ quay 4K và đèn flash LED.

HONOR X9d sở hữu camera 108MP, chụp ảnh sắc nét ban ngày (Ảnh: HONOR).

Trong điều kiện ánh sáng tốt, camera 108MP cho ảnh sắc nét, màu sắc trung thực và xử lý dải sáng hiệu quả, giữ chi tiết ở cả vùng sáng lẫn vùng tối.

Khung cảnh buổi chiều được chụp qua lăng kính của HONOR X9d (Ảnh: HONOR).

Sự đa dụng của HONOR X9d được thể hiện rõ qua loạt tính năng AI hữu ích cho nhu cầu hằng ngày. Chế độ Nhiếp ảnh AI giúp nhận diện bối cảnh như đồ ăn, phong cảnh hay chân dung để tối ưu màu sắc tức thì, kết hợp Night Mode cho ảnh đêm sáng rõ và Multi-video hỗ trợ quay đa góc dành cho người sáng tạo nội dung.

Toàn cảnh Hồ Con Rùa được chụp bằng HONOR X9d (Ảnh: HONOR).

Sau khi chụp, công nghệ chỉnh sửa hình ảnh AI tiếp tục tự động tối ưu ánh sáng và chất lượng ảnh. Các công cụ như xóa vật thể AI, tách nền AI hay nâng cấp ảnh AI hoạt động hiệu quả, giúp loại bỏ chi tiết thừa và cải thiện những bức ảnh mờ nhòe.

Nhà thờ Đức Bà được chụp bằng HONOR X9d (Ảnh: HONOR).

HONOR X9d được xây dựng để tối ưu cho công việc nhờ hệ thống AI tích hợp sâu vào MagicOS. Bộ công cụ thông minh giải quyết trực tiếp các nhu cầu thực tế của người dùng: ghi chú AI (AI Notes) hoạt động như một thư ký ảo, tự động ghi và chuyển giọng nói cuộc họp thành văn bản chính xác; tóm tắt AI (AI Summary) giúp rút gọn các tài liệu dài thành ý chính trong vài giây; dịch thuật AI (AI Translation) xoá bỏ rào cản ngôn ngữ, hỗ trợ làm việc nhanh và hiệu quả hơn.

Loạt tính năng AI trên điện thoại HONOR X9d hỗ trợ đắc lực cho công việc và cuộc sống của người dùng (Ảnh: HONOR).

Bên cạnh đó, HONOR X9d còn tích hợp các công nghệ tìm kiếm và trợ lý ảo tiên tiến như khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) và mô hình ngôn ngữ Gemini, giúp việc tra cứu và tương tác trở nên trực quan hơn.

Tất cả được vận hành liền mạch trên MagicOS 9.0 dựa trên Android 15, đảm bảo hiệu năng AI trơn tru trên cả ứng dụng hệ thống lẫn ứng dụng bên thứ ba.

Sở hữu camera 108MP sắc nét cùng loạt tính năng AI hỗ trợ chụp và chỉnh ảnh thông minh, HONOR X9d là lựa chọn phù hợp cho sinh viên và người trẻ yêu thích sáng tạo nội dung. Máy vừa phục vụ tốt nhu cầu giải trí, quay chụp hằng ngày, vừa hỗ trợ học tập nhờ các công cụ AI tiện ích.

Bên cạnh đó, viên pin 8.300mAh, độ bền SGS 5 sao và chuẩn kháng nước, kháng bụi bụi IP69K khiến HONOR X9d trở thành trợ thủ đáng tin cậy cho tài xế công nghệ hay kỹ sư công trình và những người cần thiết bị bền bỉ, pin khỏe và hoạt động ổn định trong mọi môi trường.

Trong giai đoạn mở bán, HONOR X9d có giá từ 9,99 triệu đồng kèm ưu đãi đến 4 triệu đồng, bao gồm quà tặng công nghệ hoặc giảm trực tiếp, thêm 500.000 đồng ưu đãi cho học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ. Người dùng còn được hưởng gói HONOR Ultimate Care với bảo hành rơi vỡ, vào nước, bảo hành pin 24 tháng và 1 đổi 1 trong 100 ngày.

Xem thêm thông tin tại: https://www.honor.com/vn/phones/honor-x9d/?utm_source=BE&utm_medium=LDP&utm_campaign=HONOR&utm_content=media.