Hình ảnh, video do AI tạo ra bắt buộc phải gắn dấu hiệu nhận biết (Ảnh minh hoạ: Gemini).

Một trong những quy định đáng chú ý nhất là yêu cầu bắt buộc gắn nhãn, dấu hiệu nhận biết đối với tất cả các nội dung âm thanh, hình ảnh và video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bởi AI.

Theo Điều 11 của Luật, nhà cung cấp có trách nhiệm bảo đảm hệ thống trí tuệ nhân tạo tương tác trực tiếp với con người phải được thiết kế và vận hành để người sử dụng nhận biết mình đang tương tác với hệ thống AI, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật cũng quy định rõ, các nội dung âm thanh, hình ảnh, video do hệ thống AI tạo ra phải được đánh dấu ở định dạng máy đọc theo quy định của Chính phủ.

Điều này nhằm giúp người dùng phân biệt được đâu là nội dung thực và đâu là sản phẩm của thuật toán.

Đặc biệt, bên triển khai có trách nhiệm thông báo rõ ràng khi cung cấp ra công cộng văn bản, âm thanh, hình ảnh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo nếu nội dung đó có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bên triển khai cũng phải có trách nhiệm đảm bảo âm thanh, hình ảnh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm mô phỏng, giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật hoặc tái hiện sự kiện thực tế phải được gắn nhãn dễ nhận biết để phân biệt với nội dung thật.

Đối với sản phẩm là tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật hoặc sáng tạo, việc gắn nhãn quy định tại khoản này được thực hiện theo phương thức phù hợp, bảo đảm không làm cản trở việc hiển thị, trình diễn hoặc thưởng thức tác phẩm.

Nhà cung cấp và bên triển khai có trách nhiệm duy trì thông tin minh bạch theo quy định tại điều 11 trong suốt quá trình cung cấp hệ thống, sản phẩm hoặc nội dung cho người sử dụng.

Luật cũng quy định doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo pháp luật về khoa học - công nghệ, công nghệ cao, chuyển đổi số và đầu tư; đồng thời được hỗ trợ tiếp cận hạ tầng tính toán, dữ liệu và môi trường thử nghiệm.

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) được thiết lập, cho phép miễn, giảm một số nghĩa vụ trong phạm vi nhất định.

Bên cạnh đó, Quỹ Phát triển AI quốc gia sẽ được thành lập nhằm đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ lõi và hỗ trợ khởi nghiệp; doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ chi phí đánh giá, công cụ tự đánh giá và tiếp cận dữ liệu dùng chung.