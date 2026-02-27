Thêm một quốc gia có kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ba Lan có thể là quốc gia tiếp theo cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội (Ảnh: Reuters).

Thông tin này được Bộ trưởng Giáo dục Barbara Nowacka cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News.

Ông Nowacka cho biết, liên minh cầm quyền Civic Coalition sẽ trình bày dự thảo trong tuần này; trong đó có kế hoạch phạt tiền đối với các nền tảng vẫn cho phép người dùng trẻ tuổi truy cập.

Luật này có thể có hiệu lực vào đầu năm 2027.

"Chúng tôi nhận thấy sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên đang bị ảnh hưởng, năng lực trí tuệ của các em cũng suy giảm", bộ trưởng Nowacka chia sẻ và nói thêm rằng, mức phạt mà các công ty phải trả nếu vi phạm vẫn đang được thảo luận.

Một số quốc gia châu Âu bao gồm Đan Mạch, Hy Lạp, Pháp, Tây Ban Nha và Anh đã xem xét các biện pháp hạn chế tương tự trong bối cảnh có những cáo buộc cho rằng các dịch vụ mạng xã hội gây hại hoặc gây nghiện cho trẻ vị thành niên.

Chính phủ Anh vào tháng 1 cho biết họ đang xem xét các biện pháp hạn chế để bảo vệ trẻ em trên mạng.

Nếu luật này được ban hành, có thể khiến Ba Lan mâu thuẫn với các công ty công nghệ Mỹ như Meta và X.

Vào năm ngoái, Australia là quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Quốc gia này cho biết danh sách các nền tảng bị áp dụng sẽ thay đổi khi sản phẩm mới xuất hiện và người dùng trẻ chuyển sang nền tảng khác.

Theo đó, 10 nền tảng xã hội lớn nhất đã được lệnh phải chặn trẻ em truy cập, nếu không sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (33 triệu USD) theo đạo luật mới của Australia.

Luật này vấp phải chỉ trích từ các tập đoàn công nghệ lớn, nhưng lại được các bậc phụ huynh và tổ chức bảo vệ trẻ em tán dương.

Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng đạo luật là bằng chứng cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể kiềm chế những tác động tiêu cực trên mạng vốn đã vượt khỏi các biện pháp bảo vệ truyền thống.

“Đây là ngày mà các gia đình Australia giành lại quyền kiểm soát từ các công ty công nghệ lớn. Công nghệ mới có thể mang lại nhiều điều tuyệt vời, nhưng chúng ta cần đảm bảo rằng con người kiểm soát vận mệnh của chính mình, đó chính là điều đạo luật này hướng tới”, ông Albanese nói với ABC News.