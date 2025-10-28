Hành trình 25 năm Viettel Telecom: Khi công nghệ vận hành bằng sự thấu cảm

Giải quyết tâm lý sợ tốn tiền bằng gói cước Tomato

Vào những năm đầu thập niên 2000, điện thoại di động vẫn là một thứ xa xỉ. Rào cản lớn nhất với đại đa số người dân thu nhập thấp không hẳn là giá mỗi phút gọi, mà là một nỗi sợ mang tên "cước thuê bao".

Một lãnh đạo cấp cao của Viettel Telecom nhớ lại bối cảnh khi đó: “Tư tưởng khai thác di động thời ấy là dịch vụ xa xỉ, chỉ dành cho những người giàu”.

Với Tomato, người dùng chỉ trả tiền cho thứ mình thực sự dùng (Ảnh: Trần Tuấn).

Đối với một người lao động ở nông thôn, khoản tiền cố định phải trả hàng tháng, dù có dùng hay không, tạo ra một gánh nặng tâm lý. Họ sợ "nuôi" một chiếc SIM mà không dùng đến, cũng không biết phải tính toán thế nào để sau khi đã trả cước thuê bao, cần căn ke tiêu cho hết sợ lãng phí. Nỗi sợ này khiến hàng chục triệu người đứng ngoài cuộc cách mạng viễn thông.

Viettel Telecom đã thấu cảm được rào cản tâm lý này. Gói cước Tomato ra đời chính là lời giải cho nỗi sợ đó. Bằng cách loại bỏ hoàn toàn cước thuê bao tháng và chỉ cần phát sinh một cuộc gọi để duy trì sim, Tomato đã giải phóng người dùng khỏi gánh nặng tâm lý. Viettel Telecom truyền đi một thông điệp đơn giản: "Bạn chỉ trả tiền cho thứ bạn thực sự dùng".

Chính sự thấu cảm với tâm lý sợ tốn tiền này đã giúp Viettel Telecom mở khóa thành công thị trường nông thôn rộng lớn và thị trường người thu nhập thấp ở thành thị, biến điện thoại di động từ một món đồ xa xỉ trở thành công cụ thiết yếu cho mọi người.

Phủ sóng di động đến vùng sâu vùng xa, để không ai bị bỏ lại phía sau

Trong nhiều năm, sóng di động là đặc quyền của thành thị. Nhưng với Viettel Telecom, kết nối là quyền cơ bản của mọi người dân. Thay vì chỉ tập trung vào những nơi có lợi nhuận cao, họ đã thực hiện một cuộc trường chinh vượt rừng, băng núi, ra khơi để mang sóng di động đến mọi miền tổ quốc.

Hình ảnh sóng Viettel đến trước cả điện lưới và đường giao thông đã minh chứng cho cam kết này. Mỗi cột sóng được dựng lên ở một buôn làng xa xôi không chỉ truyền đi tín hiệu viễn thông, mà còn truyền đi một thông điệp của sự quan tâm.

Những cột sóng di động được mọc lên ở cả những vùng núi cao, xa xôi (Ảnh: Xuân Long).

Lãnh đạo cấp cao của Viettel Telecom chia sẻ về hiệu ứng xã hội của chiến lược này: “Từ việc chỉ ở thành phố, bây giờ nông thôn cũng có sóng di động. Vì thế, bà con nhân dân, thậm chí cả chính quyền rất ủng hộ Viettel vì giúp họ phủ sóng đến vùng sâu, vùng xa, tạo ra sự bùng nổ về mặt kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”.

Sự thấu cảm ở đây chính là hiểu rằng, với người dân ở vùng khó khăn, một vạch sóng trên điện thoại không chỉ là dịch vụ, mà là hy vọng, là sự kết nối với cộng đồng và là cảm giác không bị lãng quên. Mỗi bản làng lần đầu có sóng là một vùng đất bắt đầu cơ hội phát triển.

Phủ sóng 5G toàn quốc và lời hứa về cơ hội bình đẳng

Bước vào kỷ nguyên số, một rào cản mới xuất hiện mang tên khoảng cách số. Nỗi sợ bây giờ không phải là không có sóng điện thoại, mà là tốc độ internet không đủ nhanh để học tập, làm việc và giải trí như người dân thành thị.

Viettel Telecom lại tiếp tục hành trình phủ sóng 4G, và bây giờ là hàng nghìn trạm 5G được dựng lên, phủ sóng đến khắp các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

“Triết lý công nghệ đi trước, kinh doanh theo sau một lần nữa thể hiện sự thấu cảm sâu sắc. Viettel Telecom hiểu rằng trong thế giới phẳng, tốc độ Internet chính là tốc độ tiếp cận cơ hội. Việc phủ sóng 5G rộng khắp là một lời cam kết về sự bình đẳng số: một học sinh ở vùng cao có thể truy cập tài liệu học tập nhanh như một học sinh ở Hà Nội; một doanh nghiệp nhỏ ở tỉnh lẻ có thể tham gia vào nền kinh tế số không thua kém các doanh nghiệp ở TPHCM”, đại diện Viettel Telecom khẳng định.

Viettel Telecom phủ sóng 5G rộng khắp như một lời cam kết về bình đẳng số (Ảnh: Xuân Long).

Hướng tới tương lai, Tổng giám đốc Viettel Telecom Hoàng Trung Thành khẳng định sự chuyển dịch từ việc cung cấp kết nối đơn thuần sang kiến tạo các nền tảng số.

Ông Thành vạch ra mục tiêu: “Viettel Telecom sẽ xây dựng được một nền tảng cho hộ gia đình để cung cấp các dịch vụ phục vụ cho đời sống gia đình, làm cho đời sống gia đình trở nên thuận tiện hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Bên cạnh đó Viettel Telecom cũng sẽ tạo nên nền tảng khác cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Viettel Telecom không chỉ bán tốc độ mà đang trao cho mọi người một hạ tầng bình đẳng để bước vào tương lai. Từ việc xóa bỏ nỗi lo tài chính với gói Tomato, xóa bỏ cảm giác bị cô lập bằng mạng lưới rộng khắp, cho đến việc xóa bỏ khoảng cách cơ hội bằng 4G/5G, sự thấu cảm luôn là kim chỉ nam cho doanh nghiệp.

Khả năng nhìn thấy những rào cản vô hình và dùng công nghệ để phá bỏ chúng đã giúp Viettel Telecom tạo ra giá trị về kinh tế, xã hội và xây dựng nên một niềm tin trong lòng hàng chục triệu người dùng Việt Nam.