Hàng triệu máy tính có nguy cơ bị "bỏ rơi" từ 14/10

Máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 sẽ không nhận được thêm bản cập nhật nào từ ngày 14/10 (Ảnh minh hoạ: DT).

Kể từ thời điểm đó, các máy tính chạy Windows 10 sẽ không còn nhận được bản cập nhật bảo mật định kỳ, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công bởi virus và phần mềm độc hại nếu tiếp tục kết nối Internet.

Ra mắt từ năm 2015, Windows 10 hiện vẫn chiếm khoảng 45,6% thị phần máy tính toàn cầu, tương đương hơn 600 triệu thiết bị. Tuy nhiên, do yêu cầu phần cứng khắt khe của Windows 11, nhiều chuyên gia ước tính sẽ có hàng trăm triệu máy tính không thể nâng cấp.

"Không có bản vá bảo mật đồng nghĩa với việc người dùng sẽ dễ bị tấn công hơn", chuyên gia an ninh mạng Martin Kraemer cảnh báo. Microsoft cũng thừa nhận nguy cơ này và khuyến nghị người dùng sớm chuyển đổi sang Windows 11 để có trải nghiệm an toàn hơn.

Những lựa chọn

Microsoft khuyến nghị người dùng nâng cấp lên Windows 11 để có "trải nghiệm hiện đại và an toàn hơn".

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại là một rào cản lớn. Không phải máy tính nào cũng có phần cứng đủ mạnh đủ yêu cầu nâng cấp.

Đối với hàng trăm triệu người không thể nâng cấp phần mềm, họ phải đối mặt với những lựa chọn không mấy dễ chịu:

Đăng ký chương trình gia hạn hỗ trợ (ESU): Microsoft cung cấp gói cập nhật mở rộng với chi phí từ 30 USD/năm (khoảng 760.000 VNĐ), giúp kéo dài thêm “sự sống” cho thiết bị, dù chỉ là giải pháp tạm thời.

Mua máy tính mới: Một lựa chọn tốn kém, đồng thời gây lo ngại về lượng rác thải điện tử phát sinh.

Tìm hệ điều hành khác: Các chuyên gia gợi ý cài đặt một hệ điều hành miễn phí. Tuy nhiên, giải pháp này đòi hỏi người dùng phải có kiến thức kỹ thuật nhất định và không phải ai cũng sẵn sàng thay đổi.

Làn sóng phản đối

Quyết định của Microsoft đã gặp phản ứng trái chiều từ các hiệp hội người tiêu dùng, cho rằng hãng đang “ép” người dùng trả tiền hoặc buộc phải mua máy mới.

Một kiến nghị trực tuyến kêu gọi Microsoft duy trì cập nhật miễn phí cho Windows 10 đến năm 2030 đã thu hút hàng chục nghìn chữ ký.

Các tổ chức bảo vệ môi trường cũng lo ngại làn sóng thay thế thiết bị có thể tạo ra hàng chục triệu tấn rác thải điện tử, cùng lượng khí thải nhà kính khổng lồ.

Thời gian không còn nhiều và một quyết định lớn đang chờ đợi hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới. Nhưng cho đến hiện tại, gã khổng lồ công nghệ dường như vẫn kiên định với lập trường của mình.