Google AI và những tác động tích cực đến công việc văn phòng

Theo nhận định của hãng tư vấn lớn nhất thế giới Mckinsey, trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) có tiềm năng mang tính đột phá tương tự như động cơ hơi nước thời kỳ Cách mạng công nghiệp thế kỷ 19.

Nhờ những mô hình ngôn ngữ (LLM) và dữ liệu lớn (Big Data) được phát triển bởi các hãng công nghệ hàng đầu như Google, Microsoft, Meta, OpenAI…, thế giới đang bước vào kỷ nguyên công nghệ mới.

Mckinsey ước tính trong dài hạn, cơ hội tăng trưởng năng suất mà AI mang lại có thể lên tới 4,4 nghìn tỷ USD từ những doanh nghiệp có áp dụng AI trong công việc.

Trợ lý Google AI - Gemini thông minh ngay trong bộ công cụ quen thuộc

Thay vì phải làm quen với phần mềm mới, người dùng văn phòng nay được hỗ trợ AI ngay trong các ứng dụng quen thuộc, biến chúng thành công cụ thông minh và chủ động hơn.

Google Docs: Gemini hoạt động như một trợ lý viết lách sáng tạo. Với tính năng Help me write, người dùng có thể nhanh chóng lên dàn ý, viết nháp blog, email marketing hay mô tả công việc. Gemini còn hỗ trợ tóm tắt tài liệu, diễn đạt lại nội dung theo nhiều phong cách, kiểm tra ngữ pháp và chính tả, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian biên tập.

Google Sheets: Gemini đơn giản hóa việc phân tích dữ liệu bằng cách tự động gợi ý bảng biểu có cấu trúc, đặt tên bảng ý nghĩa và đảm bảo công thức luôn chính xác, dễ hiểu và tự cập nhật khi dữ liệu thay đổi.

Google Slides: Việc tạo thuyết trình trở nên nhanh chóng hơn nhờ AI hỗ trợ tinh chỉnh văn bản, tóm tắt ý chính thành gạch đầu dòng và tạo hình ảnh minh họa độc đáo từ mô tả, giúp bài trình bày sinh động và chuyên nghiệp.

Google Forms: Người dùng có thể mô tả loại biểu mẫu mình muốn và Gemini sẽ đề xuất các câu hỏi phù hợp, giúp người dùng có được một bản nháp hoàn chỉnh để bắt đầu công việc.

Với Google AI, người dùng văn phòng nay được hỗ trợ AI ngay trong các ứng dụng quen thuộc (Ảnh: Infolinks Việt Nam).

NotebookLM: "Bộ não thứ hai" cho người tri thức

Đối với những công việc đòi hỏi nghiên cứu và tổng hợp thông tin, Google NotebookLM hoạt động như một trợ lý nghiên cứu cá nhân. Người dùng có thể tải lên các tệp tài liệu, hợp đồng, bản ghi âm cuộc họp, video hay thậm chí các liên kết website.

NotebookLM sẽ tóm tắt nội dung, giúp người dùng nắm bắt những thông tin quan trọng chỉ trong giây lát. Người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp về nội dung và NotebookLM sẽ trả lời kèm theo trích dẫn nguồn, thay vì phải dành hàng giờ để đọc, nghe hay xem lại toàn bộ tài liệu.

NotebookLM sẽ tóm tắt nội dung, giúp người dùng nắm bắt những thông tin quan trọng chỉ trong giây lát (Ảnh: Infolinks Việt Nam).

Sáng tạo video chuyên nghiệp với Google Vids

Google Vids là ứng dụng tạo video mới tích hợp AI, giúp người dùng dễ dàng sản xuất nội dung mà không cần kỹ năng chuyên môn. Chỉ với ý tưởng, đối tượng và mục đích, Gemini sẽ tạo storyboard (bảng vẽ) hoàn chỉnh kèm gợi ý hình ảnh, video và nhạc nền.

Công cụ còn có thể chuyển đổi Google Slides thành video nháp, và cung cấp AI Avatars để thuyết trình theo kịch bản, mang đến giải pháp chuyên nghiệp cho video đào tạo hay thông báo mà không cần quay phim.

Google AI mở rộng sang lĩnh vực giáo dục

Gemini giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng giảng dạy (Ảnh: Infolinks Việt Nam).

Với giáo viên, Gemini giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua soạn giáo án, tạo đề kiểm tra và bài tập theo mục tiêu học tập. Một tính năng đột phá là "Gems", cho phép giáo viên tạo ra các phiên bản Gemini tùy chỉnh, hoạt động như những chuyên gia AI để hỗ trợ học sinh khi cần thêm sự giúp đỡ hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về một chủ đề.

Với học sinh, các công cụ AI mở ra phương pháp học tập hiệu quả, điển hình là Read Along, cung cấp phản hồi đọc theo thời gian thực để cải thiện kỹ năng.

Sự tích hợp này khẳng định cam kết của Google trong việc trang bị công nghệ tiên tiến, mở đường cho một nền giáo dục thông minh và hiệu quả hơn.

Google Workspace - Lựa chọn đáng cân nhắc

Để áp dụng những tính năng AI tiên tiến này, doanh nghiệp cần đăng ký sử dụng dịch vụ Google Workspace - một bộ công cụ toàn diện với AI được tích hợp sẵn bao gồm Gmail, Google Drive, Calendar, Docs, Sheets, Slides, Meet và nhiều ứng dụng khác. Với chi phí hợp lý, mọi công việc hàng ngày có thể được xử lý trơn tru, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Việc áp dụng những tuyệt chiêu AI một cách hiệu quả sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp, tạo cơ hội bứt tốc trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh. AI giờ đây không chỉ còn là tiềm năng, mà là một lựa chọn chiến lược cho những nhà lãnh đạo nhạy bén.

Infolinks Việt Nam là đối tác cấp cao (Premier Partner) của Google tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp toàn diện về Google Workspace và Google Cloud Platform cho doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia được chứng nhận bởi Google, Infolinks cam kết mang đến dịch vụ tư vấn, triển khai và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất làm việc và chuyển đổi số thành công.

Đăng ký Google Workspace qua Infolinks Việt Nam để nhận ưu đãi lên đến 60%.

Thông tin liên hệ:

Website: https://gws.infolinks.vn

Hotline: 024 3839 8296

Email: cloud@infolinks.vn