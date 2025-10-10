Giặt sạch nhanh chóng, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống cùng máy giặt Toshiba thông minh

Theo số liệu từ Điện máy Xanh, chỉ riêng tháng 9, gần 21.000 chiếc máy giặt Toshiba được bán ra tại đây, minh chứng cho niềm tin của người dùng và nỗ lực không ngừng của thương hiệu nhằm nâng tầm trải nghiệm sống.

Người tiêu dùng ngày càng chú trọng hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm điện gia dụng. Một chiếc máy giặt chỉ dừng lại ở việc làm sạch quần áo đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu cuộc sống tiện nghi. Thay vào đó, nhiều người dùng mong đợi những thiết bị được trang bị công nghệ tiên tiến, vừa giặt sạch hiệu quả, vừa diệt khuẩn, giữ màu vải bền đẹp, rút ngắn thời gian giặt giũ, mà vẫn đi kèm một mức giá hợp lý.

Nắm bắt xu hướng đó, Toshiba không ngừng cải tiến công nghệ giặt thông minh, đáp ứng được hầu hết yêu cầu của người dùng hiện đại. Thương hiệu đã ghi dấu ấn tại chuỗi bán lẻ Điện máy Xanh trong tháng 9 khi đạt mức tăng trưởng vượt trội đến 93% về số lượng bán và 99% về doanh thu so với tháng trước đó. Điều này đã giúp Toshiba trở thành thương hiệu máy giặt bán chạy nhất tại hệ thống trong tháng 9.

Với dải sản phẩm đa dạng và phong phú, Điện máy Xanh đảm bảo người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm máy giặt Toshiba phù hợp với gia đình (Ảnh: Toshiba)

Nổi bật trong danh sách bán chạy là mẫu máy giặt Toshiba lồng đứng 12kg AW-DUK1300KV (MK), dẫn đầu về số lượng bán ra của Toshiba với hơn 6.000 máy chỉ trong một tháng, đóng góp 29% tổng doanh thu máy giặt Toshiba tại Điện máy Xanh trong tháng 9.

Với mức giá chỉ từ 7,29 triệu đồng, chiếc máy giặt này trang bị khả năng giặt sạch vượt trội nhờ bộ đôi công nghệ giặt thông minh. Đầu tiên là công nghệ bọt khí nano (UFB) tạo bọt khí dễ dàng len lỏi vào từng sợi vải để đánh bay vết bẩn cứng đầu và cuốn trôi hoàn toàn cặn bột giặt. Khi cộng hưởng cùng công nghệ Great Waves, quần áo được giặt sạch nhanh hơn nhờ luồng sóng mạnh mẽ giúp cho chất giặt tẩy được hòa tan triệt để, đồng thời bảo vệ màu sắc và độ bền của sợi vải.

Toshiba AW-DUK1300KV (MK) còn ghi điểm với hàng loạt tiện ích thiết thực như chế độ I-clean tự động vệ sinh sau mỗi lần giặt, chế độ hẹn giờ giặt, 8 chương trình giặt cho chăn mền, đồ jeans, đồ mỏng, giặt nhanh… hỗ trợ tối đa cho người dùng.

Máy còn được trang bị công nghệ Inverter truyền động trực tiếp giúp vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm điện năng. Thiết kế cũng là điểm cộng khi Toshiba AW-DUK1300KV (MK) sở hữu lồng giặt dung tích lớn hơn nhiều lần so với những mẫu có cùng kích thước trên thị trường, có thể xử lý quần áo của cả gia đình 5-7 thành viên chỉ trong một lần giặt.

Máy giặt Toshiba lồng đứng 12kg AW-DUK1300KV (MK) sở hữu khối lượng giặt lớn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài nhỏ gọn, tinh tế, phù hợp với nhiều không gian sống, nhất là căn hộ chung cư có diện tích nhỏ (Ảnh: Toshiba)

Bên cạnh đó, mẫu máy giặt Toshiba lồng ngang 12kg TW-T21BU130UWV(MG) cũng được ưa chuộng không kém. Với mức giá từ 9,69 triệu đồng, máy không chỉ sở hữu những công nghệ giặt sạch tiên tiến kể trên mà còn được nâng cấp với loạt tính năng chăm sóc sợi vải toàn diện.

Nổi bật nhất là công nghệ giặt hơi nước Great Steam. Theo báo cáo nghiên cứu từ CVC Testing Technology Co., Ltd trong điều kiện thử nghiệm, công nghệ Great Steam giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn và chất gây dị ứng, đồng thời làm mềm sợi vải và giảm nhăn. Song hành cùng đó là công nghệ Color Alive giữ màu vải bền lâu và công nghệ Aroma+ lưu hương lâu hơn, tăng cảm giác mềm mại sau khi giặt.

Tiện ích trên máy giặt lồng ngang Toshiba 12kg TW-T21BU130UWV(MG) cũng được nâng tầm với tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng TSmartLife. Chỉ với một chiếc điện thoại, người dùng có thể dễ dàng hẹn giờ giặt, lựa chọn chu trình giặt và theo dõi hoạt động của máy mọi lúc mọi nơi.

Với ứng dụng TSmartLife trên máy giặt lồng ngang Toshiba 12kg, người dùng có thể tùy chỉnh chế độ giặt và hẹn lại thời gian giặt từ xa, dễ dàng thích ứng với mọi thay đổi trong lịch trình hằng ngày (Ảnh: Toshiba)

Chị Minh Thư (32 tuổi), sống cùng gia đình 5 người ở TPHCM cho biết, nhờ máy giặt lồng đứng Toshiba 12kg mà chị tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho việc giặt giũ: “Tôi bất ngờ vì máy trông nhỏ gọn nhưng có thể giặt hết quần áo của cả nhà chỉ trong một lần mà vẫn sạch sẽ thơm tho, rất phù hợp với các gia đình đông người mà không gian nhỏ như nhà mình”.

Thành công của Toshiba còn được tiếp sức bởi Điện máy Xanh - hệ thống bán lẻ hàng đầu Việt Nam với danh mục sản phẩm phong phú cùng nhiều ưu đãi thiết thực, giúp máy giặt Toshiba và các sản phẩm chất lượng đến gần hơn với mọi gia đình.

Khi mua máy giặt Toshiba tại Điện máy Xanh, khách hàng được giảm 200.000 đồng hoặc nhận quà tặng gia dụng tiện ích. Người dùng cũng yên tâm hơn với chính sách bảo hành được chuỗi mở rộng gấp đôi lên đến 4 năm và đổi mới trong vòng 90 ngày nếu sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất.

Chính sách mua trả chậm 0% lãi suất quen thuộc cũng giúp người dùng sớm sở hữu thiết bị chất lượng mà không phải đắn đo về chi phí.

Với những giá trị đó, Toshiba khẳng định vị thế thương hiệu máy giặt được tin dùng hàng đầu tại Việt Nam, cùng với Điện máy Xanh tiếp tục mang đến cho hàng triệu gia đình Việt cuộc sống tiện nghi, trọn vẹn hơn.