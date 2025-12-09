Gemini Live trên Galaxy A56 5G: Huấn luyện viên ảo giúp người dùng giữ dáng mùa tiệc tùng

Gemini Live trên Galaxy A56 5G mang đến trải nghiệm tập luyện cá nhân hóa từ quan sát tư thế qua camera, phản hồi theo thời gian thực và gợi ý chế độ ăn phù hợp. Cuối năm, giữ dáng không còn là áp lực, mà trở thành hành trình thú vị cùng “người bạn AI” luôn sẵn sàng đồng hành.

Khi Gemini Live trở thành “PT ảo”

Những ai mới bắt đầu đến phòng gym đều biết cảm giác bối rối trước hàng loạt máy tập: không biết nhóm cơ nào, tư thế ra sao.

Với Gemini Live trên Galaxy A56 5G, người dùng chỉ cần bật Share Camera, hướng máy về thiết bị tập, AI sẽ nhận diện loại máy và hiển thị hướng dẫn chi tiết ngay trên màn hình cách chỉnh ghế, vị trí chân, nhịp thở và biên độ an toàn.

Tính năng Share camera cho phép nhận diện, tra cứu cách dùng máy móc dễ dàng (Ảnh: Samsung).

Khi tập động tác Hack Squat, Gemini Live có thể nhận biết dáng đứng, góc lưng, hướng đầu gối và nhịp chuyển động. Nếu phát hiện lỗi sai, AI nhắc nhở: “Giữ lưng trung lập”, “Hạ chậm hơn”, “Chân thấp hơn một chút”.

Nhờ phản hồi tức thì, người mới không còn bối rối hay cần HLV kèm sát mà vẫn yên tâm tập đúng và hiệu quả.

Động tác squat cũng có thể được hướng dẫn dễ dàng cùng Gemini Live (Ảnh: Samsung).

Khi đã quen với vài bài cơ bản, người dùng có thể hỏi Gemini Live: “Tiếp theo nên tập gì?” AI sẽ dựa vào khối lượng buổi trước và mục tiêu của bạn để gợi ý nhóm cơ tiếp theo, kèm nhịp độ và thời lượng phù hợp.

Gợi ý lịch tập luyện chi tiết phù hợp với nhu cầu cải thiện thể trạng của người dùng (Ảnh: Samsung).

Buổi tối, người dùng có thể cùng Gemini sắp lịch tập cho cả tuần. Chỉ cần dùng người nói: “Tôi có 3 buổi/tuần, mỗi buổi khoảng 1 tiếng”, Gemini sẽ gợi ý lịch tập cân đối, tránh trùng nhóm cơ, thêm cả mốc nghỉ chủ động để phục hồi. Tất cả nội dung sau hội thoại đều được lưu lại, như một giáo án riêng có thể xem lại bất kỳ lúc nào.

Với những ngày bận rộn, người dùng chỉ cần nói: “Hôm nay tôi chỉ có 20 phút”, Gemini Live sẽ tự thiết kế một phiên tập nhanh, đủ làm nóng, vận động chính và giãn cơ cuối buổi. Dù lịch trình dày đến mấy, người dùng vẫn duy trì được nhịp luyện tập nhờ “PT ảo” luôn hiểu thói quen và thời gian của mình.

Gemini Live giúp người dùng xây khung ăn uống thực tế, dễ thực hiện theo. Người dùng có thể nói: “Tôi muốn giảm mỡ, nấu đơn giản, nguyên liệu dễ mua”. AI sẽ gợi ý thực đơn với các nhóm chất cân bằng: đạm từ ức gà, cá, trứng; tinh bột chậm như gạo lứt, khoai; chất béo tốt từ bơ, hạt, dầu ô liu; thêm rau và trái cây theo mùa.

Gemini gợi ý khẩu phần ăn cho người dùng (Ảnh: Samsung).

Khi hướng camera vào hộp đồ ăn văn phòng hay khay chia khẩu phần, Gemini nhận diện món chính, ước lượng khẩu phần và sẽ nhắc nhở nếu phần sốt hay tinh bột quá nhiều.

Thậm chí sau buổi liên hoan, người dùng có thể hỏi cách “bù” lại bằng bữa sau nhẹ hơn để giữ đúng quỹ năng lượng. Tính năng Share Screen còn hữu ích khi lập danh sách đi chợ: người dùng mở app siêu thị, Gemini gom nhóm nguyên liệu theo đạm - tinh bột - rau củ - gia vị, giúp mua gọn, nấu nhanh và không lãng phí.

Một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả cho việc giữ dáng đó là chụp ảnh bản thân định kỳ bằng camera 50MP của Galaxy A56 5G. Cùng góc, cùng ánh sáng để thấy rõ sự thay đổi thật của cơ thể mình qua từng tuần, không để so sánh với ai, mà để nhìn lại hành trình nỗ lực của mỗi người.

Galaxy A56 5G giúp hành trình giữ vóc dáng trở nên thú vị hơn (Ảnh: Samsung).

Với Gemini Live và Galaxy A56 5G, người dùng có thể bắt đầu tập thể dục mọi lúc mọi nơi mà vẫn có hướng dẫn rõ ràng, chế độ linh hoạt và sự đồng hành tận tâm.

Từ những bước đầu bỡ ngỡ, đến lúc cảm nhận cơ thể săn chắc, thần thái tự tin hơn, Gemini không chỉ hỗ trợ người dùng giữ gìn vóc dáng trong mùa lễ hội, mà còn giúp khám phá một phiên bản khỏe mạnh và kiên định hơn của chính mình.