Đánh giá vivo X300 Ultra: Điện thoại siêu zoom có thay thế được máy ảnh?

+ Ưu điểm:

- Camera chất lượng cao.

- Màn hình hiển thị tốt.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Thiết kế cồng kềnh.

- Giá bán khó tiếp cận.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Trải nghiệm chụp ảnh mà vivo X300 Ultra mang lại là sự kết hợp của phần cứng di động cao cấp cùng hệ thống AI do hãng phát triển. Giải pháp này không thể thay thế những chiếc camera chuyên nghiệp. Đây là một cách tiếp cận mới cho những người dùng yêu thích nhiếp ảnh trên di động.

Đánh đổi lại, hệ thống camera của máy tương đối cồng kềnh, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm cầm nắm hàng ngày. Thậm chí, việc lắp đặt thêm các ống kính rời còn khiến thiết bị trở nên nặng nề hơn. Thêm vào đó, mức giá lên tới 50 triệu đồng cũng là một rào cản.

Trải nghiệm camera vivo X300 Ultra: Có thay thế được máy ảnh?

Camera kết hợp AI và ống kính rời

Là phiên bản nâng cấp của chiếc X300 Pro, vivo X300 Ultra được trang bị phần cứng camera thuộc hàng cao cấp nhất hiện có trên thị trường smartphone.

Ống kính chính 200MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 với khẩu độ f/1.85 cùng kích thước 1/1.12 inch lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm ống kính tele 200MP hỗ trợ zoom quang học 3,7x và ống kính góc siêu rộng 50MP.

Một điểm khá đặc biệt trên X300 Ultra khi camera chính sử dụng tiêu cự 35mm, thay vì tiêu cự 24mm như phần lớn smartphone trên thị trường. Trong nhiếp ảnh, tiêu cự 35mm mang lại góc nhìn gần giống nhất với mắt nhìn của con người.

Bên cạnh đó, tiêu cự này cũng giúp hạn chế tình trạng bị méo ở rìa ảnh, đồng thời giữ được tỷ lệ hình khối tự nhiên hơn so với tiêu cự 24mm. Đánh đổi lại, người dùng sẽ nhận thấy góc chụp của ống kính có phần hẹp hơn đôi chút so với những chiếc smartphone khác. Điều đó có thể gây ra một số bất tiện khi cần chụp cảnh toàn.

Trong cả điều kiện đủ sáng và thiếu sáng, ảnh chụp từ camera chính có mức độ chi tiết rất cao. Những bề mặt như tường, kính, tòa nhà hay những bông hoa, tán lá ở xa đều được thể hiện khá rõ nét, không bị xử lý theo kiểu bệt bệt hay quá rực như nhiều thiết bị khác.

Với điều kiện chụp hình ngược sáng, chế độ HDR hoạt động tương đối hiệu quả. Chi tiết chủ thể được tái hiện rõ, dải sáng rộng, vùng sáng không bị cháy gắt trong khi vùng tối vẫn giữ được nhiều thông tin. Máy không cố gắng xử lý theo hướng đẩy HDR lên cao để tạo ra cảm giác nịnh mắt, thay vào đó hình ảnh được tái hiện cân bằng, tự nhiên.

Trong điều kiện thiếu sáng, cảm biến khẩu độ lớn cho thấy rõ lợi thế. Màu sắc được tái hiện chân thực vào ban đêm. Các ánh đèn và biển hiệu được xử lý chính xác, không xuất hiện tình trạng lóa sáng hay cháy sáng gây giảm chi tiết. Vùng tối cũng được tái hiện với chi tiết rõ ràng, không bị bệt lại thành những mảng màu tối.

Với các bức ảnh chụp đèn đường, camera của máy còn có thể tái tạo hiệu ứng flare dạng cánh sao giống như khi sử dụng camera chuyên dụng. Nhờ việc kết hợp phần cứng camera cùng với các thuật toán AI, người dùng có thể dễ dàng chụp ra những bức ảnh khó mà không cần biết đến quá nhiều kỹ thuật hay kiến thức chuyên môn.

Với nhu cầu đăng tải lên mạng xã hội hay ảnh sự kiện, camera X300 Ultra có thể đáp ứng tốt ở khoảng 230mm (10x) trở lại. Với các khoảng cách xa hơn, AI bắt đầu can thiệp mạnh hơn khiến cho hình ảnh trở nên kém chân thật.

So với một số dòng máy ảnh compact, mẫu máy của vivo hoàn toàn không hề kém cạnh. Tuy nhiên, nó chưa thể thay thế cho những dòng máy ảnh kỹ thuật số với ống kính tiêu cự dài.

X300 Ultra cũng có khả năng mở rộng tiêu cự với hai ống kính rời gắn ngoài. Điều này cho phép camera có thể mở rộng phạm vi chụp hình xa hơn, đặc biệt phù hợp trong một số tình huống sử dụng như đi dự các concert, fan meeting cấm mang máy ảnh chuyên dụng.

Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng hệ thống ống kính rời này để chụp macro. Có thể thấy, từng đường gân trên bông hoa được tái hiện với mức độ chi tiết cao, hình ảnh tạo được sự nổi khối rõ ràng.

Với ảnh chụp chân dung, hệ thống camera của máy cung cấp đa dạng góc chụp, từ tiêu cự 14mm đến 135mm tùy theo từng tình huống. Phần da được xử lý và làm mịn vừa đủ nhưng không mất đi các đường nét chi tiết trên khuôn mặt.

Khả năng tách nền cũng hoạt động ổn định ở mọi trường hợp. Máy xử lý khá mượt các chi tiết nhỏ và khó như sợi tóc, khuyên tai hay gọng kính. Phần viền tóc nhận diện tốt, hậu cảnh chuyển tiếp tự nhiên và không bị xóa lẹm hay cắt vào chủ thể.

Sau khi chụp hình, máy còn cho phép người dùng tùy chỉnh hiệu ứng bokeh, thay đổi vị trí lấy nét và điều chỉnh mức độ xóa phông tùy theo nhu cầu. Những thiết lập này giúp cho camera của máy trở nên đa dụng hơn.

Trên thực tế, hình ảnh chụp từ X300 Ultra không chỉ đơn thuần đến từ các cảm biến camera, mà còn là sự kết hợp của thuật toán AI tạo sinh. AI còn được bổ sung với hàng loạt tính năng khác nhau như hỗ trợ bổ sung chi tiết, xóa người khi chụp cảnh hay đổi sang các kiểu 4 mùa phong phú.

Những trải nghiệm khác

Đánh đổi với hệ thống camera đa dụng là một thiết kế có phần nặng nề và cồng kềnh. vivo X300 Ultra vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể so với phiên bản X300 Pro ra mắt vào cuối năm ngoái. Tuy vậy, cụm camera của máy đã phình to hơn đáng kể.

Thân máy có kích thước 8,2mm gần như tương đồng với nhiều smartphone cao cấp trên thị trường. Tuy vậy, đây là con số khi chưa tính kích thước của cụm camera. Nếu tính cả cụm camera, độ dày của máy gần như gấp đôi.

Điều này khiến cho trải nghiệm cầm nắm trở nên thiếu cân đối. Người dùng sẽ buộc phải làm quen lại với cách cầm máy và điều chỉnh thói quen sử dụng để không chạm nhầm vào khu vực kính bao phủ trên camera.

Thiết kế này cũng gây ra nhiều bất tiện khác, đặc biệt là khi sử dụng máy theo chiều ngang. Khi chơi game và xoay ngang chiếc điện thoại, thân máy hoàn toàn không còn điểm tựa để người dùng có thể cầm nắm. Đây chắc chắn không phải là trải nghiệm thoải mái với những người dùng yêu thích chơi game trên di động.

Về những trang bị khác, vivo X300 Ultra tích hợp các thông số phần cứng hàng đầu tương tự hầu hết smartphone cao cấp trên thị trường. Máy được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dung lượng RAM 16GB cùng bộ nhớ 512GB. Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 6.600mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W.

Màn hình của vivo X300 Ultra sử dụng tấm nền AMOLED với kích thước lớn 6,82 inch, độ phân giải 3.168 x 1.440 pixels, cùng độ sáng cao giúp việc quan sát nội dung dưới trời nắng gắt trở nên dễ dàng hơn, phù hợp cho những ai hay di chuyển ngoài trời.

Tần số quét 144Hz giúp các thao tác vuốt chạm trên màn hình trở nên mượt mà, ổn định và không bị khựng. Ngoài ra, thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69, cho phép người dùng có thể yên tâm sử dụng thiết bị trong nhiều điều kiện khác nhau.

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, vivo X300 Ultra có mức giá 50 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số dòng sản phẩm đặc thù như Xiaomi 17 Ultra và OPPO Find X9 Ultra.

Từ trước đến nay, người tiêu dùng tại Việt Nam thường có định kiến máy Trung Quốc phải rẻ hơn so với điện thoại từ Mỹ hay Hàn Quốc. Việc vivo định giá sản phẩm ở mức cao hơn cả iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra cho thấy một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Sản phẩm này không hướng tới nhóm người dùng phổ thông, cần một chiếc điện thoại cao cấp cân bằng về mọi mặt.

Dĩ nhiên, trải nghiệm mà thiết bị này mang lại sẽ không thay thế cho những chiếc máy ảnh chuyên dụng. Thay vào đó, vivo X300 Ultra giống như một món đồ chơi dành riêng cho nhóm người dùng yêu thích nhiếp ảnh trên di động.

Đánh đổi lại, người dùng cần chấp nhận chi trả một mức giá cao hơn cùng với thiết kế có phần cồng kềnh so với những chiếc điện thoại thông thường.