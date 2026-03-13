Thử dùng Galaxy S26 Ultra trên điện thoại bất kỳ với Try Galaxy

Galaxy S26 series đã sẵn sàng, không cần chờ đợi

Trải nghiệm thử một dòng điện thoại mới trước khi xuống tiền là nhu cầu phổ biến của đông đảo người dùng.

Trước đây, tín đồ công nghệ thường chỉ có các lựa chọn quen thuộc như ra cửa hàng di động, mượn máy từ người quen hay xem review (đánh giá) qua các nền tảng mạng xã hội.

Để mang đến sự chủ động và tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình trải nghiệm Galaxy S26 series, Samsung đã giới thiệu Try Galaxy - ứng dụng web mô phỏng giao diện và tính năng của điện thoại mới ngay trên thiết bị của người dùng.

Giao diện One UI 8.5 của Galaxy S26 series sẽ hiện lên trên điện thoại của người dùng khi cài đặt Try Galaxy (Ảnh: Samsung).

Bất kể người dùng đang sử dụng điện thoại của nhà sản xuất nào, chỉ cần cài đặt Try Galaxy là thiết bị đã ngay lập tức trở thành một phiên bản Galaxy S26 series mô phỏng.

Người dùng có thể làm quen với giao diện One UI 8.5 đặc trưng, chạm để mở các ứng dụng, vuốt để kích hoạt chế độ trên thanh công cụ, trải nghiệm các tính năng mới và khám phá cách chúng hoạt động một cách trực quan.

Try Galaxy cũng cho phép người dùng quan sát thiết kế, màu sắc của bộ ba Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra xuyên suốt 360 độ, từ đó hình dung rõ hơn về các sản phẩm này.

Chiêm ngưỡng thiết kế và màu sắc của Galaxy S26 series ở 360 độ (Ảnh: Samsung).

Phiên bản Try Galaxy mới nhất mang đến hàng loạt tính năng hấp dẫn của Galaxy S26 Ultra như Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động), Nightography Video (Camera Mắt thần bóng đêm), Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới), Creative Studio (Không gian sáng tạo)… Đây đều là những tính năng được người dùng Galaxy S26 series đánh giá cao trong quá trình sử dụng thực tế.

Trải nghiệm Galaxy AI Phone chân thực, trực quan

Trong môi trường mô phỏng của Try Galaxy, người dùng dễ dàng hình dung rõ nét cách thức tương tác cùng Galaxy S26 series. Chẳng hạn với Privacy Display, màn hình điện thoại sẽ nhận được một pop up (thông báo) tin nhắn.

Khi người dùng di chuyển điện thoại sang trái hoặc phải, phần hộp thoại này sẽ tối đi trong khi các phần khác của màn hình vẫn dễ dàng quan sát.

Đây là cách minh hoạ trực quan cho công nghệ chống nhìn trộm chủ động ở cấp độ điểm ảnh, làm mờ các điểm ảnh phát ánh sáng rộng và sử dụng các điểm ảnh tập trung để dẫn ánh sáng thẳng về phía trước, hạn chế tầm nhìn của người khác khi nhìn từ 4 phía của thiết bị.

Nhờ đó, người dùng có thể chủ động chống nhìn trộm cho từng ứng dụng, từng thông báo quan trọng như số dư ngân hàng hay tin nhắn riêng tư, hoặc cả màn hình. Công nghệ này được nhiều người dùng đánh giá là hữu dụng, bảo mật cao và mang tính đột phá.

Tính năng Privacy Display trong môi trường mô phỏng trải nghiệm Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Samsung).

Khi nhấn vào biểu tượng camera, người dùng có thể chụp ảnh, quay video để trải nghiệm các tính năng như Camera 200MP, chế độ selfie rảnh tay hay Nightography Video.

Tính năng này được người dùng đánh giá cao khi giúp hình ảnh quay chụp sáng rõ, giảm nhiễu bất kể điều kiện ánh sáng. Khẩu độ lớn nhất từng có trên Galaxy Ultra (f1.4 trên ống kính góc rộng) cùng công nghệ giảm nhiễu AP tiên tiến đóng vai trò tiên quyết trong việc tạo ra video chất lượng cao trên Galaxy S26 series.

Trải nghiệm tính năng Nightography trên Galaxy S26 series với Try Galaxy (Ảnh: Samsung).

Mở album ảnh, bên trong đã có sẵn một vài tấm ảnh để người dùng thử chỉnh sửa ảnh, thêm chi tiết chỉ bằng câu lệnh văn bản với tính năng Photo Assist.

Minh Nhàn (TPHCM), một người đã trải nghiệm Galaxy S26 Ultra bằng Try Galaxy cho biết: “Cảm giác tự mình bấm lệnh tạo ảnh bằng AI hay giơ tay để ra lệnh selfie, những điều trước đây không thể làm được trên điện thoại cũ là động lực mạnh mẽ để mình lên đời Galaxy S26 Ultra ngay sau khi dùng Try Galaxy”.

Trải nghiệm tính năng Photo Assist của Galaxy S26 series ngay trên điện thoại của chính mình (Ảnh: Samsung).

Try Galaxy giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian khi có thể trải nghiệm Galaxy S26 series mọi lúc, mọi nơi thay vì phải đến trực tiếp cửa hàng. Đây là sáng kiến hiệu quả của Samsung, tạo thiện cảm và động lực để người dùng nâng cấp thiết bị sau khi đã tự mình trải nghiệm.

Độc giả quan tâm có thể quét mã QR để dùng thử Galaxy S26 series.