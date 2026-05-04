Giá iPhone 18 Pro Max có thể giúp Apple cạnh tranh hơn

Nguồn tin này không tiết lộ giá bán chi tiết của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tuy vậy, những thông tin rò rỉ trước đó từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết bộ đôi này sẽ có giá bán khởi điểm tương đương thế hệ tiền nhiệm.

Bản dựng iPhone 18 Pro (Ảnh: MacRumors).

"Chiến lược của Apple là tận dụng sự biến động trên thị trường chip nhớ toàn cầu để tạo lợi thế cho mình. Bằng cách đảm bảo nguồn cung, hãng có thể tối ưu chi phí và cạnh tranh thị phần, trong khi các đối thủ buộc phải tăng giá hoặc cắt giảm thông số phần cứng", Kuo cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Nếu thông tin trên chính xác, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ duy trì mức giá khởi điểm lần lượt 1.099 USD và 1.199 USD.

Tuy nhiên, mức giá này sẽ chỉ được giữ nguyên đối với phiên bản tiêu chuẩn. Động thái trên có thể giúp công ty tạo tâm lý ổn định cho người dùng trong bối cảnh phần lớn nhà sản xuất di động khác đều đang tăng giá bán thiết bị.

Trong khi đó, các phiên bản với dung lượng lưu trữ cao hơn sẽ được điều chỉnh tăng giá. Bằng cách này, Apple có thể bù đắp được chi phí linh kiện RAM đang ngày càng tăng cao.

Trong một video mới nhất, Vadim Yuryev, chủ của kênh YouTube Max Tech, đã chia sẻ một số hình ảnh về mô hình iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Mô hình này được cho là có nguồn gốc từ các nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba. Những đơn vị này sẽ tạo ra mô hình thiết bị từ nguồn tin rò rỉ bên trong chuỗi cung ứng, nhằm phục vụ mục tiêu sản xuất phụ kiện trước khi sản phẩm ra mắt.

Dựa theo mô hình thực tế, kích thước tổng thể của cụm camera trên iPhone 18 Pro sẽ dày hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Điều này có thể đến từ những nâng cấp liên quan đến hệ thống camera.

Bốn phiên bản màu sắc trên iPhone 18 Pro Max (Ảnh: 9to5mac).

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Bên cạnh đó, ống kính tele trên các mẫu iPhone 18 Pro cũng sẽ có khẩu độ lớn hơn. Cải tiến này cho phép camera thu được nhiều ánh sáng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Apple được cho là đang phát triển 4 phiên bản màu sắc trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Các phiên bản này bao gồm màu xanh dương nhạt (Light Blue - Pantone 2121), màu đỏ anh đào đậm (Dark Cherry - Pantone 6076), màu bạc (Silver - Pantone 427C) và màu xám đậm (Dark Gray - Pantone 426C).