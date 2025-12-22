FPT Camera ứng dụng AI trong giám sát an ninh tại gameshow “A.I là AI”

Gameshow truyền hình thực tế “A.I là AI?” ứng dụng công nghệ AI để tái tạo toàn diện hình ảnh, giọng nói và hành vi của các nghệ sĩ, từ đó tạo ra những “song trùng” AI có khả năng mô phỏng tương tác gần giống con người thật và tương tác thời gian thực với khách mời.

Sự xuất hiện của AI ngay trên sóng truyền hình không chỉ mở ra trải nghiệm giải trí mới cho khán giả, mà đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn cho khâu vận hành phía sau.

Camera của FPT giám sát tại trường quay gameshow A.I là AI (Ảnh: FPT).

Trường quay lúc này không đơn thuần là nơi ghi hình, đó là không gian phức hợp, nơi ê-kip sản xuất, nghệ sĩ, khách mời, kỹ thuật và thiết bị cùng hoạt động song song. Bất kỳ sự cố nào - từ người lạ xâm nhập, di chuyển sai khu vực, cho đến những tình huống bất thường trong hậu trường - đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng phát sóng.

Trong bối cảnh đó, hệ thống giám sát thông minh trở thành “lớp nền vận hành” âm thầm nhưng không thể thiếu phía sau ánh đèn sân khấu.

Dấu ấn của FPT Camera phía sau trường quay

Xuyên suốt các tập phát sóng, hệ thống hàng chục FPT Camera được triển khai để giám sát toàn bộ khu vực trường quay, từ khu vực ghi hình, hậu trường, kỹ thuật cho đến các lối ra vào. Không chỉ dừng lại ở chức năng quan sát truyền thống, các ứng dụng AI được tích hợp nhằm hỗ trợ nhận diện gương mặt, phân biệt khách mời đã đăng ký và người lạ, kiểm soát ra vào tại các khu vực giới hạn.

Sân khấu A.I là AI được giám sát bởi hệ thống camera AI của FPT (Ảnh: FPT).

Khả năng phân tích hình ảnh theo thời gian thực giúp hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm các tình huống bất thường, hỗ trợ ê-kip sản xuất chủ động xử lý sự cố, đảm bảo tiến độ ghi hình và tính ổn định xuyên suốt mùa phát sóng.

Việc vận hành trơn tru trong môi trường có yêu cầu cao về bảo mật, thời gian thực và độ chính xác cho thấy các ứng dụng AI trong giám sát đã sẵn sàng đáp ứng những kịch bản thực tế phức tạp.

Khi AI trở thành “cánh tay đắc lực” trong vận hành

Dù trí tuệ nhân tạo được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây, theo Hội truyền thông số Việt Nam, chỉ khoảng 27% doanh nghiệp tại Việt Nam triển khai AI một cách bài bản. Phần lớn vẫn dừng ở thử nghiệm hoặc ứng dụng rời rạc do thiếu nguồn lực công nghệ, nhân sự, hạ tầng dữ liệu, trong khi chi phí tự phát triển AI cao và thị trường còn thiếu các giải pháp sẵn sàng triển khai, hiệu quả có thể đo lường.

Xuất phát từ bài toán đó, FPT Camera phát triển hệ sinh thái giải pháp AI hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp quản trị toàn diện, từ an ninh, vận hành cho đến trải nghiệm khách hàng. Hệ thống cho phép phát hiện sớm các rủi ro như xâm nhập trái phép, khói lửa, hành vi hoặc tụ tập bất thường, giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố.

FPT Camera tích hợp nhiều tính năng AI chuyên sâu như đếm lượt khách, theo dõi hành trình mua sắm, quản lý hàng chờ, nhận diện khách VIP, giới tính, độ tuổi và cảm xúc. Trong quản trị nhân sự, hệ thống hỗ trợ điểm danh, giám sát tuân thủ, kiểm soát vắng mặt, nhận diện đồng phục và phát hiện các hành vi bất thường.

AI còn được ứng dụng trong vận hành cửa hàng thông minh, tối ưu năng lượng và nhận diện sản phẩm tự động, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Giải pháp nhận diện gương mặt ứng dụng AI của FPT Camera (Ảnh: FPT).

Trong lĩnh vực bán lẻ, giải pháp FPT Camera hiện đã được triển khai tại hơn 2.700 điểm bán và trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu. Hệ thống hỗ trợ đo lường chính xác lượng khách ra vào, phân loại nhân viên và khách hàng (trẻ em - người lớn), cung cấp dữ liệu theo thời gian và khu vực, giúp doanh nghiệp tối ưu điều phối nhân sự, trưng bày hàng hóa và hoạt động tại điểm bán.

Ông Phạm Đăng Khôi, Giám đốc Công nghệ FPT Retail (Tập đoàn FPT), cho biết: “Camera AI giúp nâng độ chính xác của chỉ số Counting lên 95-96%, so với mức 82% trước đây, qua đó góp phần giảm 20-30% chi phí vận hành”.

FPT Camera AI được lắp tại chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu (Ảnh: FPT).

Toàn bộ hệ thống được quản lý tập trung trên nền tảng FPT VMSmart, cho phép doanh nghiệp giám sát nhiều cửa hàng, văn phòng hoặc chi nhánh trên một giao diện duy nhất. Dữ liệu được lưu trữ tại Data Center đạt chuẩn Tier III của FPT đặt tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật.

Việc FPT Camera vận hành hiệu quả tại trường quay “A.I là AI?” và được triển khai rộng rãi trong doanh nghiệp cho thấy AI giám sát đang dần chuyển từ vai trò “công nghệ hỗ trợ” sang nền tảng dữ liệu cho quản trị và ra quyết định.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng tối ưu chi phí và hiệu quả vận hành, các ứng dụng AI không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang từng bước trở thành một phần quen thuộc trong đời sống và sản xuất hiện đại.

Chi tiết liên hệ số hotline 1900 6600 hoặc truy cập vào website http://fpt.vn.