EmbedIT chọn Việt Nam làm bệ phóng, góp phần thúc đẩy Fintech khu vực Đông Nam Á

Là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Quốc tế PPF, EmbedIT vốn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở châu Âu với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển các nền tảng công nghệ tài chính và hơn 15 triệu người dùng thường xuyên trên toàn cầu.

Việc đặt trụ sở trung tâm khu vực tại TPHCM cho thấy niềm tin chiến lược của EmbedIT vào tiềm năng phát triển vượt bậc của nền kinh tế số Việt Nam và Đông Nam Á (SEA).

Đây là bước đi dựa trên nền tảng vững chắc của EmbedIT tại châu Âu và mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa EmbedIT và Home Credit - nơi công nghệ của EmbedIT đã và đang vận hành với những giải pháp tài chính số hàng đầu.

Cam kết lâu dài với khu vực Đông Nam Á

Chia sẻ về sự kiện này, ông Jan Cenkr - CEO của EmbedIT, nhấn mạnh: “Việt Nam hội tụ những yếu tố chiến lược để nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng. Đó là sự kết hợp của một nền kinh tế số đang phát triển vượt bậc, môi trường chính trị ổn định, quan trọng nhất là nguồn nhân lực công nghệ trẻ, tài năng và có tay nghề cao.

EmbedIT cũng đã có kinh nghiệm và thành tích được chứng minh tại Việt Nam. Vì vậy, việc đặt trung tâm khu vực tại TPHCM không chỉ là một quyết định đầu tư, mà còn là một bước đi tự nhiên để chúng tôi đặt nền móng và cam kết phát triển lâu dài tại đây”.

Ông Jan Cenkr - CEO EmbedIT nhận định Việt Nam là lựa chọn phù hợp để EmbedIT đặt Trung tâm khu vực Đông Nam Á (Ảnh: EmbedIT).

Trong bối cảnh các doanh nghiệp tại SEA và APAC đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi số, sự hiện diện trực tiếp của EmbedIT tại Việt Nam hỗ trợ các đối tác tiếp cận nhanh chóng với các chuyên gia công nghệ quốc tế, đồng thời khai thác thế mạnh địa phương để xây dựng giải pháp bền vững.

Thành công trong lĩnh vực này đã được EmbedIT chứng minh tại Việt Nam thông qua ứng dụng tài chính di động hợp tác cùng Home Credit. Với kết quả tăng trưởng 30% giao dịch số và liên tục dẫn đầu về mức độ hài lòng của người dùng, đây chính là minh chứng rõ rệt cho năng lực của EmbedIT trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp.

Hành trình chuyển đổi số bền vững cho SEA và APAC

Với hệ thống hơn 500 chuyên gia công nghệ, 1.800 máy chủ vật lý và 20 trung tâm dữ liệu cho đến nay, EmbedIT đã tạo ra nền tảng công nghệ hỗ trợ 477.000 điểm bán và xử lý đến 75.000 khoản vay mỗi ngày.

Những con số này không chỉ phản ánh năng lực vận hành ở quy mô toàn cầu mà còn cho thấy cách EmbedIT hỗ trợ các doanh nghiệp đối phó với những thách thức phức tạp trong quá trình chuyển đổi số.

Đội ngũ lãnh đạo dày dặn chuyên môn dẫn dắt sự thành công của EmbedIT tại nhiều quốc gia, và sắp tới có thêm cả Việt Nam (Ảnh: EmbedIT).

Việc ứng dụng AI trong chấm điểm rủi ro và dự đoán hành vi đã mở ra hướng đi mới cho việc cá nhân hóa trải nghiệm tài chính số tại SEA và APAC. Nền móng cho những đổi mới này chính là các giải pháp ngăn chặn gian lận tiên tiến, bảo vệ dữ liệu tuyệt đối và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định nghiêm ngặt.

Ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Điều hành của EmbedIT Việt Nam, chia sẻ: “Cột mốc này không chỉ là việc khai trương văn phòng, mà còn là khởi đầu cho một chương mới, nơi EmbedIT Việt Nam kết nối kinh nghiệm toàn cầu với sức mạnh địa phương để thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng Đông Nam Á. Chúng tôi cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với khách hàng, khai thác tiềm năng lớn của nhân lực IT Việt Nam và cùng nhau định hình tương lai số của khu vực”.

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, EmbedIT đã khẳng định vị thế không chỉ là một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, mà còn góp phần kiến tạo nên hệ sinh thái fintech an toàn, hiệu quả và thân thiện hơn cho hàng triệu người dùng trong khu vực.

Từ nền tảng kỹ thuật châu Âu kết hợp đội ngũ tài năng Việt Nam, EmbedIT cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Đông Nam Á và APAC trên hành trình chuyển đổi số bền vững.

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin định hướng tương lai, đồng hành cùng doanh nghiệp để tiến xa hơn và nhanh hơn, với kinh nghiệm dày dạn trong việc giải quyết những thách thức công nghệ chuyển đổi lớn và phức tạp nhất.

Là thành viên của Tập đoàn PPF Group có trụ sở tại châu Âu, EmbedIT đã giữ vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Home Credit, phục vụ hơn 140 triệu khách hàng tại hơn 15 quốc gia ở châu Âu và châu Á.

Trong hơn 20 năm hoạt động, EmbedIT đã xây dựng nền tảng tài chính toàn cầu, bảo vệ hơn 15 triệu người dùng thường xuyên và mang đến trải nghiệm cho hơn 100 triệu người dùng ứng dụng trên toàn thế giới.

Thế mạnh cốt lõi làm nên sự khác biệt của EmbedIT chính là năng lực đã được khẳng định trên thị trường toàn cầu trong việc xây dựng các nền tảng khai thác dữ liệu người dùng để thúc đẩy tăng trưởng tương lai.

Cam kết của EmbedIT là mang đến cho khách hàng những giải pháp làm việc tốt hơn, an toàn hơn và thông minh hơn, từ quy trình mượt mà, trải nghiệm cá nhân hóa bằng AI, cho đến khả năng vận hành với độ tin cậy vượt bậc.

Để biết thêm thông tin về EmbedIT, xem tại: https://www.embedit.com/vi.