Đồng hồ thông minh Huawei - Trợ thủ công nghệ đắc lực trong tập luyện

Thị trường thiết bị đeo thông minh đang bước vào giai đoạn bùng nổ. Theo báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, doanh số thiết bị đeo thông minh (đồng hồ và vòng đeo tay thông minh) liên tục tăng trưởng hai chữ số trong nhiều quý gần đây, nhờ sự giao thoa của ba yếu tố: chăm sóc sức khỏe cá nhân, xu hướng luyện tập thể thao ngoài trời và thời trang công nghệ.

Người dùng ngày nay không còn hài lòng với những chiếc đồng hồ chỉ dừng lại ở việc đếm bước chân hay đo nhịp tim đơn giản. Họ tìm kiếm những công cụ có khả năng đo lường chính xác, phân tích chuyên sâu và cảnh báo kịp thời, đồng thời vẫn phải đảm bảo yếu tố thời trang để có thể đồng hành trong mọi hoàn cảnh.

Người dùng ngày càng mong đợi nhiều hơn ở những thiết bị đeo thông minh (Ảnh: Huawei).

Từ theo dõi đến khai phá giới hạn

Những chiếc đồng hồ thông minh thuở ban đầu chủ yếu giúp người dùng làm quen với việc theo dõi sức khỏe qua các chỉ số cơ bản: đếm bước chân, đo nhịp tim, tính toán lượng calories tiêu thụ.

Nhưng theo thời gian, nhờ ý thức chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng ngày càng được nâng cao, cùng việc luyện tập thể thao ngày càng phổ biến, đã thúc đẩy thiết bị đeo không ngừng nâng cấp.

Với sự phát triển của công nghệ cảm biến, đồng hồ thông minh đo lường chính xác hơn và có khả năng ghi nhận các chỉ số như nhịp tim, SpO₂, chu kỳ giấc ngủ hay mức độ căng thẳng. Các dữ liệu này được phân tích theo thời gian thực, tạo ra một hồ sơ sức khỏe cá nhân hóa, cho phép người dùng hiểu rõ hơn về cơ thể mình.

Nhờ sự phát triển của công nghệ cảm biến, đồng hồ thông minh ngày càng trở nên hữu ích hơn (Ảnh: Huawei).

Phạm vi người sử dụng cũng ngày càng mở rộng: từ nhóm người mới bắt đầu tập luyện, đến vận động viên bán chuyên hay người chơi thể thao cường độ cao cũng xem đồng hồ thông minh là một công cụ cần thiết. Việc tập luyện không chỉ gói gọn trong phòng tập, mà đang dịch chuyển mạnh mẽ sang những bộ môn ngoài trời như trekking (đi bộ đường dài), leo núi, đạp xe đường dài.

Xu hướng này đặt ra một yêu cầu mới: thiết bị đeo không chỉ đo lường, mà cần trở thành bạn đồng hành có khả năng phân tích chuyên sâu để tối ưu hiệu suất và đưa ra những cảnh báo cần thiết.

Đồng thời, yếu tố thẩm mỹ và chất liệu cũng không kém phần quan trọng. Để chinh phục những giới hạn mới, người dùng cần một thiết bị bền bỉ, chống nước, chống va đập, nhưng vẫn gọn nhẹ và thời trang để sử dụng trong đời sống thường nhật.

Huawei kiến tạo sản phẩm đồng hồ thông minh mới

Trong hơn một thập kỷ kể từ khi ra mắt chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên, Huawei đã kiên định với chiến lược lấy người dùng làm trung tâm. Từ đó đến nay, hãng liên tục cải tiến, nhằm đưa thiết bị đeo từ vai trò theo dõi cơ bản trở thành công cụ hỗ trợ người dùng chăm sóc sức khỏe và luyện tập chuyên nghiệp.

Theo báo cáo của IDC, trong quý II/2025, Huawei tiếp tục dẫn đầu thị trường thiết bị đeo toàn cầu với 20,2% thị phần - con số phản ánh vị thế vững chắc và sự tin tưởng của người dùng dành cho thương hiệu.

Trong hệ sinh thái sản phẩm, dòng Huawei Watch GT là nơi hãng tập trung cho các công nghệ sức khỏe, thể thao ngoài trời, thời lượng pin dài cùng thiết kế thời thượng và chất liệu cao cấp, bền bỉ.

Riêng về công nghệ, có thể kể đến công nghệ cảm biến thế hệ mới HUAWEI TruSense - hệ thống định vị Huawei Sunflower cho các bộ môn ngoài trời hay hệ điều hành HarmonyOS mang lại trải nghiệm mượt mà và kết nối toàn diện.

Huawei Watch GT 6 Series: Đột phá công nghệ, khai mở giới hạn phong cách sống

Mới đây, tại sự kiện Giới thiệu sản phẩm sáng tạo 2025 diễn ra ở Paris, Huawei trình làng thế hệ đồng hồ thông minh mới nhất - Huawei Watch GT 6 Series. Sản phẩm mới thu hút sự chú ý của những người yêu công nghệ nhờ loạt cải tiến và nâng cấp đáng giá về cả phần cứng lẫn phần mềm.

Huawei Watch GT 6 Series có khả năng theo dõi và phân tích chuyên sâu (Ảnh: Huawei).

Điểm nhấn nổi bật của Huawei Watch GT 6 Series là khả năng theo dõi và phân tích chuyên sâu. Thiết bị được nâng cấp hệ thống cảm biến, hỗ trợ nhiều bộ môn với độ chính xác cao hơn, đồng thời giới thiệu những tính năng lần đầu xuất hiện như chỉ số FPT dành cho bộ môn đạp xe, công cụ đo lường cảm xúc 2 chiều với 12 tên gọi cảm xúc, dung lượng bộ nhớ lên tới 64GB và mặt đồng hồ cho phép người dùng sắp xếp bố cục.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei Watch GT 6 Series dự kiến sẽ ra mắt vào đầu tháng 10 (Ảnh: Huawei).

Huawei Watch GT 6 Series dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng 10.