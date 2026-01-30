Đón Tết nhàn nhã cùng gia dụng nhà bếp thông minh

Đón Tết nhàn nhã, khỏe mạnh - xu hướng tiêu dùng mới

Nhiều gia đình Việt có sự thay đổi trong cách tổ chức đời sống sinh hoạt. Từ hình ảnh Tết gắn liền với bếp núc tất bật và nhiều giờ chuẩn bị, kỳ nghỉ đầu năm được nhìn nhận như khoảng thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe.

Khái niệm “ăn Tết nhàn nhã” vì thế không còn là lựa chọn cá nhân, mà dần trở thành xu hướng tiêu dùng phổ biến.

Sự dịch chuyển này phản ánh những thay đổi sâu hơn trong cấu trúc xã hội. Nhịp sống đô thị nhanh, áp lực công việc kéo dài đến sát kỳ nghỉ, cùng với quy mô gia đình thu hẹp khiến người tiêu dùng ưu tiên các giải pháp giúp tối giản việc bếp núc.

Từ thay đổi sinh hoạt đến quyết định mua sắm nhà bếp

Xu hướng ăn Tết nhàn nhã diễn ra song song với đà tăng trưởng ổn định của thị trường gia dụng Việt Nam. Theo IMARC Group, quy mô thị trường được dự báo đạt khoảng 5 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2033. Trong đó, thiết bị nhà bếp tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán - mùa mua sắm cao điểm lớn nhất trong năm.

Hành vi tiêu dùng cho thấy sự thay đổi cả về mục đích lẫn tiêu chí lựa chọn. Các thiết bị thông minh, đa chức năng được ưu tiên không chỉ vì tiện lợi, mà vì khả năng rút ngắn thời gian chuẩn bị bữa ăn.

Những thiết bị nhà bếp hiện đại giúp nhiều gia đình đón Tết nhàn nhã, khỏe mạnh hơn (Ảnh: Kalite).

Yếu tố sức khỏe trở thành mối quan tâm lớn nhất trong quyết định mua sắm dịp Tết. Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến khả năng hạn chế dầu mỡ, giữ lại dưỡng chất và kiểm soát quá trình chế biến. Ngay cả các món ăn truyền thống vốn tốn nhiều thời gian và năng lượng cũng được tiếp cận theo hướng lành mạnh và tiết kiệm hơn.

Kalite và Unie: Lời giải từ doanh nghiệp Việt cho gian bếp Tết hiện đại

Trên thị trường gia dụng, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang buộc các doanh nghiệp phải tái định hình chiến lược phát triển sản phẩm.

Thay vì chỉ mở rộng danh mục theo chiều rộng, nhiều thương hiệu lựa chọn tập trung giải quyết những nhu cầu cốt lõi của người dùng hiện đại. Đó là tiết kiệm thời gian, nâng cao yếu tố sức khỏe và tối ưu trải nghiệm sống trong không gian đô thị ngày càng thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, các thương hiệu gia dụng cho thấy khả năng nắm bắt thị trường nội địa một cách linh hoạt. Kalite và Unie, hai thương hiệu thuộc Tập đoàn UKG tập trung phát triển sản phẩm đa năng, tiện dụng và phù hợp với không gian sống của gia đình Việt.

Kalite lựa chọn định vị ở phân khúc gia dụng thông minh, xoay quanh triết lý “Smart Life” - Cuộc sống thông minh. Thương hiệu này tập trung vào các thiết bị nhà bếp ứng dụng công nghệ hiện đại ,đa tính năng, dễ sử dụng và tiết kiệm năng lượng. Mục tiêu là giúp người dùng tối ưu thời gian nấu nướng, đồng thời nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày.

Những thiết bị nhà bếp thông minh, đa năng của Kalite giúp chị em nội trợ đón Tết khỏe mạnh, tiết kiệm thời gian hơn (Ảnh: Kalite).

Trong danh mục sản phẩm, nồi chiên hơi nước Kalite Jupiter Pro, Kalite Vapor là đại diện cho xu hướng tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị. Sản phẩm kết hợp chiên không dầu và hấp hơi nước, cho phép chế biến đa dạng món ăn với lượng dầu mỡ giảm đáng kể, đồng thời giữ lại dưỡng chất.

Song song đó, các dòng bếp lẩu nướng đa năng KLG555 và KLG333 cho phép kết hợp nấu lẩu và nướng trên cùng một thiết bị, giúp tối ưu không gian bếp, gia tăng tính linh hoạt khi chế biến, phù hợp với các bữa ăn gia đình, tụ họp đông người.

Trong khi đó, Unie theo đuổi định hướng “Nhà đẹp bếp xinh”, tập trung vào sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và lối sống lành mạnh. Các sản phẩm của thương hiệu này hướng đến trải nghiệm nấu nướng nhẹ nhàng hơn, bảo toàn giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Sản phẩm nồi kho hầm dưỡng sinh 5in1 USC888 của Unie (Ảnh: Unie).

Nổi bật trong danh mục là nồi kho hầm dưỡng sinh 5in1 USC888, tích hợp nhiều chức năng như kho, hầm, nấu cháo và giữ nhiệt, đáp ứng nhu cầu chế biến các món ăn truyền thống theo hướng lành mạnh và tiết kiệm thời gian, phù hợp trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, nồi cơm điện tử URC818P với lòng gốm tự nhiên và mâm nhiệt 3D giúp cơm chín đều, dẻo ngon, đồng thời có thêm chế độ nấu cơm cháy, phù hợp với khẩu vị ngày Tết.

Các sản phẩm của Kalite và Unie phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng mới trong dịp Tết. Đó là giảm công sức bếp núc, tối ưu thời gian và chú trọng sức khỏe. Với mức giá cạnh tranh và thiết kế phù hợp không gian bếp Việt, hai thương hiệu được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình trong mùa mua sắm Tết 2026.