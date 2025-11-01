Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực thúc đẩy tăng trưởng Lai Châu

Hạ tầng số làm bước đệm cho phát triển toàn diện

Nhận thức hạ tầng số là nền tảng, Lai Châu ưu tiên nguồn lực phát triển viễn thông, đặt mục tiêu phủ sóng 5G tại trung tâm các huyện, thị xã trong năm 2025 và mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ số cho mọi người dân.

Đến tháng 5, Lai Châu đã phủ sóng băng rộng di động tại 95% thôn bản và Internet cáp quang 80%.

Tỉnh có 2.104 trạm BTS (55 trạm 5G), 57.239 thuê bao Internet và gần 390.000 thuê bao di động, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh đó, Trung tâm IOC và SOC vận hành từ cuối 2024 giúp thu thập, phân tích dữ liệu đa nguồn, hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác và đảm bảo an ninh mạng 24/7.

Lai Châu cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã đã đầu tư hệ thống cảm biến IoT và công nghệ quản lý đồng ruộng thông minh để theo dõi thời tiết, độ ẩm, tưới tiêu giúp tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thời gian tới, Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Kế hoạch năm 2025; ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước.

Đồng thời tỉnh tổ chức vận hành an toàn các hệ thống như trung tâm tích hợp dữ liệu, cổng thông tin đối ngoại, mail công vụ, trung tâm lưu trữ điện tử và IOC, bảo đảm kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống của bộ, ngành.

Lai Châu khai trương Trung tâm giám sát, an ninh mạng và điều hành thông minh vào cuối năm 2024 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu).

Hạ tầng mạnh chính là “đường cao tốc” trên không gian số, mở lối cho các ngành dịch vụ giá trị cao, các mô hình kinh doanh mới và thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược.

Tỷ trọng kinh tế số trên GRDP của tỉnh đã đạt khoảng 6%, cho thấy chuyển đổi số đã và đang trở thành động lực tăng trưởng thực sự, chất lượng sống của người dân được nâng cao rõ rệt.

Nâng cao kỹ năng số: Chìa khóa của chuyển đổi bền vững

Tỉnh Lai Châu xác định, nếu hạ tầng là nền móng, công nghệ là công cụ, thì con người chính là trung tâm của chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Lai Châu đã có hơn 2.191 lượt học viên tham gia các khóa học chuyển đổi số trực tuyến, với 1.900 người hoàn thành.

Các lớp tập huấn về livestream bán hàng, phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu số tại nhiều xã, bản đã mở ra cơ hội kinh doanh mới cho người dân, nhất là phụ nữ và thanh niên vùng cao; giúp nông sản tiêu thụ nhanh hơn và vươn ra thị trường rộng lớn.

Tỉnh cũng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với mục tiêu trong năm 2025: 100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin được đào tạo nâng cao, 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa có nền tảng số cơ bản, người dân quen với thanh toán không tiền mặt và dịch vụ công trực tuyến.

Hiện Lai Châu đã cung cấp 675/675 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 92% hồ sơ xử lý trực tuyến; 100% kết quả thủ tục hành chính trả điện tử và nhận được sự hài lòng của đông đảo người dân.

Bộ phận một cửa đã đơn giản hóa 109 thủ tục hành chính, tiết kiệm gần 23,6 tỷ đồng, cắt giảm trung bình 39,2% thời gian xử lý (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu).

Đổi mới sáng tạo nhằm tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn

Chuyển đổi số ở Lai Châu gắn với tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch thông minh, năng lượng tái tạo.

Tỉnh đã thành lập 1.109 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 14.400 thành viên, hỗ trợ chính quyền đưa công nghệ đến từng người dân.

Đồng thời, các chương trình hợp tác với viện, trường và doanh nghiệp công nghệ lớn giúp tỉnh tiếp cận nhanh công nghệ mới và rút ngắn khoảng cách với các trung tâm phát triển.

UBND tỉnh Lai Châu và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Lai Châu).

Bên cạnh đó, Lai Châu còn tích cực triển khai kế hoạch phong trào “Thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu” giai đoạn năm 2025 - 2030.

Khi công nghệ, con người và chính sách đồng hành, Lai Châu có đủ cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số quốc gia và toàn cầu.