Điều hòa Comfee - “lá chắn” bảo vệ không gian sống khỏi bụi mịn

Hiện trạng bụi mịn len lỏi vào môi trường sống

Dù duy trì lối sống lành mạnh, nhiều người vẫn cảm thấy cơ thể suy nhược do không khí trong nhà chứa bụi mịn và vi khuẩn.

Theo thống kê mới nhất từ IQAir, nồng độ PM2.5 tại Việt Nam thường xuyên vượt ngưỡng an toàn của WHO tới 4,9 lần, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, nơi chất lượng không khí nhiều ngày liên tục ở mức “nguy hại cho sức khỏe”.

Điều đáng lo ngại là bụi mịn không chỉ tồn tại ngoài đường phố mà còn dễ dàng xâm nhập vào nhà, khiến không gian sinh hoạt vốn được coi là an toàn cũng trở thành mối đe dọa cho hệ hô hấp.

Với những gia đình có người già, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc thành viên mắc bệnh hô hấp, việc chủ động xây dựng môi trường sống trong lành càng trở nên cấp thiết.

“Lá chắn” trong lành Comfee CFS 10VCB1 - Bảo vệ người dùng khỏi không khí ô nhiễm

Trước thực trạng bụi mịn và vi khuẩn luôn rình rập trong không gian sống, một số thương hiệu công nghệ đã nỗ lực đưa ra giải pháp toàn diện. Trong đó, Comfee CFS-10VCB1 đang được xem như một “lá chắn” hiệu quả, khi tích hợp đồng thời khả năng làm mát và chăm sóc sức khỏe cho người dùng.

Điểm nổi bật đầu tiên của sản phẩm là công nghệ Ionizer. Thay vì chỉ làm lạnh đơn thuần, Comfee sẽ song song phát tán ion âm với cường độ cao, giúp trung hòa và hỗ trợ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại lơ lửng trong không khí.

Trong điều kiện thử nghiệm, công nghệ này có thể vô hiệu hóa virus Covid-19 với hiệu quả tới 99,13% (Theo báo cáo nghiên cứu: 330241-23003 do các viện Fraunhofer tại Stuttgart - Đức nghiên cứu năm 2023) và virus H1N1 lên tới 99,99% (Theo báo cáo nghiên cứu số 221115030GZU-002 do Viện Vi sinh Quảng Châu - Trung Quốc thực hiện năm 2022).

Ionizer khử khuẩn bằng Ion (Ảnh: Comfee).

Song hành cùng Ionizer là hệ thống lọc kép Dual Filter. Lớp lọc đầu tiên có khả năng giữ lại các hạt bụi nhỏ chỉ từ 0,7-0,75 mm.

Lớp lọc thứ hai được tích hợp than hoạt tính, chuyên xử lý các hợp chất độc hại như Formaldehyde, Amoniac, Benzen, “thủ phạm” gây kích ứng mắt, mũi và đường hô hấp, thường phát sinh từ khói thuốc hay nội thất mới. Nhờ đó, không khí trong nhà không chỉ sạch bụi mà còn được khử mùi, mang lại cảm giác dễ chịu và an toàn cho cả gia đình.

Dual Filter công nghệ lọc kép (Ảnh: Comfee).

Ngoài ra, Comfee CFS-10VCB1 còn khắc phục một nhược điểm cố hữu của nhiều dòng điều hòa: luồng gió thổi trực diện. Công nghệ Comfee Air với cánh đảo gió kép đã được phát triển để tạo ra làn gió lan tỏa đều khắp phòng.

Thiết kế đặc biệt với 5.013 lỗ gió nhỏ và cấu trúc lưới tản gió dạng đồng hồ cát giúp phân tán hơi lạnh một cách dịu nhẹ, mô phỏng cảm giác gió tự nhiên. Nhờ vậy, người dùng có thể tận hưởng sự mát mẻ mà không lo sốc nhiệt nhất là với trẻ nhỏ, người già hay phụ nữ mang thai.

Thiết kế 5.013 lỗ gió siêu nhỏ và cấu trúc đồng hồ cát của lưới tản gió (Ảnh: Comfee).

Không khí trong nhà là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cần được lưu tâm đến.

Điều hòa cao cấp Inverter Comfee CFS-10VCB1 với những tính năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sở hữu 2 mức công suất là 1HP và 1.5HP có thời gian bảo hành vượt trội lên đến 5 năm cho máy nén, 3 năm toàn diện sẽ là một giải pháp xứng đáng để nhiều gia đình đầu tư.