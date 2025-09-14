Apple giới thiệu loạt iPhone mới

0h ngày 10/9, Apple đã công bố thế hệ iPhone 17 hoàn toàn mới. Theo đó, giá iPhone 17 khởi điểm từ 25 triệu đồng cho phiên bản 256GB. iPhone Air có giá bán từ 32 triệu đồng cho bản 256GB.

Dòng sản phẩm iPhone 17 sẽ lên kệ tại Việt Nam từ ngày 19/9 (Ảnh: CNN).

Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm từ 35 triệu đồng và 38 triệu đồng. Năm nay, iPhone 17 Pro Max cũng lần đầu tiên có phiên bản bộ nhớ 2TB với mức giá 64 triệu đồng. Đây cũng là giá bán cao nhất mà Apple từng thiết lập cho một chiếc iPhone.

Loạt iPhone mới sẽ lên kệ tại thị trường Việt Nam từ 8h sáng 19/9. Bên cạnh đó, Apple cũng giới thiệu tai nghe AirPods Pro 3, đồng hồ thông minh Apple Watch Series 11 và Apple Watch Ultra 3.

Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới

Thủ tướng Edi Rama đã giới thiệu Diella, một "Bộ trưởng AI" độc đáo, với ý nghĩa "Mặt Trời" trong tiếng Albania.

Diella xuất hiện dưới hình ảnh một phụ nữ mặc trang phục truyền thống, đánh dấu một bước tiến táo bạo của Albania trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý nhà nước.

Diella là Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới (Ảnh: EuToday).

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí "Bộ trưởng", Diella đã ra mắt đầu năm nay dưới vai trò trợ lý ảo AI trên nền tảng e-Albania. Chatbot này hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận tài liệu nhà nước thông qua lệnh thoại và cấp tài liệu có tem điện tử, góp phần giảm thiểu đáng kể sự chậm trễ trong các thủ tục hành chính.

Trung tâm Tự động hóa tại TPHCM

Trung tâm Tự động hóa Việt Nam ACE (Vietnam Automation Center of Excellence) là mô hình đầu tiên tại miền Nam của Việt Nam được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tiếp cận, thử nghiệm, triển khai các giải pháp tự động hoá và trí tuệ nhân tạo vào vận hành thực tế.

Trung tâm Tự động hóa Việt Nam ACE được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ứng dụng robot, AI và tự động hóa (Ảnh: Thế Anh).

ACE ra mắt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ cốt lõi. Trung tâm này được xem là một trong những “viên gạch" đầu tiên nhằm hiện thực hóa các giải pháp tự động hóa, AI và sản xuất thông minh vào đời sống công nghiệp.

Tượng “cha đẻ” Bitcoin xuất hiện tại Việt Nam

Chiều 9/9, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) ra mắt Blockchain Gallery và Tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới. Tượng Satoshi được VBA công bố là phiên bản “tan biến”, thiết kế bởi nữ nghệ sĩ người Italia tên Valentina Picozzi.

Bức tượng "cha đẻ" Bitcoin thứ 5 trên thế giới có mặt tại Việt Nam (Ảnh: TN).

Bức tượng có hiệu ứng biến mất độc đáo khi chuyển góc nhìn từ nghiêng sang trực diện, giống như cách Satoshi Nakamoto đã biến mất hoàn toàn sau khi xây dựng mạng Bitcoin và trao quyền lại cho cộng đồng toàn cầu.

Valentina đã dành tới 21 tháng thiết kế và thử nghiệm phiên bản này để tác phẩm có thể chuyển tải toàn bộ tinh thần và văn hoá phi tập trung của Bitcoin.

“Trạm sạc di động” cho điện thoại, laptop

Sạc dự phòng Anker Laptop (A1695) có dung lượng pin 25.000mAh cùng công suất sạc nhanh 165W. Sản phẩm cho phép người dùng sạc cùng lúc 4 thiết bị. Cổng USB-C hỗ trợ sạc lên đến 100W, pin có khả năng sạc MacBook Air (M3) lên 50% chỉ trong 21 phút.

Sạc dự phòng A1695 đáp ứng quy định mang lên máy bay (Ảnh: Anker).

Thiết bị tích hợp sẵn 2 dây cáp USB-C. Phía trước là màn hình hiển thị màu thông minh, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực như công suất đầu ra, nhiệt độ pin và thời gian sạc ước tính. Bên cạnh đó, hãng còn giới thiệu loạt thiết bị khác như Anker Nano Rút Gọn (A1638), Sạc Anker Nano 70W Laptop,...

Elon Musk bị vượt mặt

Tuần qua, Elon Musk đã bất ngờ mất vị trí “người giàu nhất thế giới” vào tay nhà đồng sáng lập hãng phần mềm Oracle khi tài sản của Larry Ellison tăng vọt thêm 89 tỷ USD, lên mức 383,2 tỷ USD.

Larry Ellison (trái) và Elon Musk đang cạnh tranh khốc liệt cho ngôi vị “người giàu nhất hành tinh” (Ảnh: Getty).

Khối tài sản của Larry Ellison tăng mạnh sau khi báo cáo tài chính của Oracle được công bố. Báo cáo cho thấy công ty đạt được khoản lợi nhuận cực kỳ ấn tượng, đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng thêm 43%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng một ngày kể từ khi Oracle chính thức lên sàn từ năm 1992.

Ellison là nhà đồng sáng lập và cổ đông lớn nhất tại Oracle, đã được hưởng lợi khi giá cổ phiếu của công ty tăng cao.

Acer gia nhập thị trường gia dụng thông minh Việt Nam

Ngày 13/9, thương hiệu gia dụng thông minh Acerpure đã ra mắt thị trường Việt Nam. Hãng cũng công bố hàng loạt sản phẩm mới như máy lọc không khí, máy lọc nước, quạt đối lưu không khí.

Trong thời gian tới, Acerpure sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với các dòng thiết bị chăm sóc cá nhân và gia dụng nhà bếp, hướng đến mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái toàn diện, phục vụ đời sống người tiêu dùng Việt.

YouTube Works Awards Việt Nam 2025

Ngày 12/9, YouTube đã công bố danh sách các chiến dịch quảng cáo tiếp thị địa phương xuất sắc tại YouTube Works Awards 2025. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những chiến dịch quảng cáo sáng tạo, đổi mới và hiệu quả trên nền tảng.

Có hơn 33 triệu người Việt Nam xem YouTube trên TV (Ảnh: CTV).

Những chiến dịch được vinh danh tại YouTube Works Awards Việt Nam 2025 đã tạo ra một cẩm nang sáng tạo mới dựa trên hình thức kể chuyện đa dạng định dạng; sự hợp tác hiệu quả giữa thương hiệu và nhà sáng tạo; chiến lược chuyển đổi tương tác thành tác động kinh doanh lâu dài.