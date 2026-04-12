Điểm tuần: iPhone 17 Pro Max bán chạy nhất thế giới, MacBook Neo khan hàng

Thuê bao di động không xác thực thông tin sẽ bị khóa SIM

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, các thuê bao di động có thông tin đăng ký chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được đối soát, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần thực hiện chuẩn hóa thông tin.

Theo Điều 4 của Thông tư, thuê bao di động cần phải xác thực 4 trường thông tin, bao gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Thuê bao di động không chuẩn hóa thông tin, cập nhật sinh trắc học khuôn mặt sẽ bị nhà mạng khóa SIM, ngừng cung cấp dịch vụ (Ảnh minh họa: Thế Anh).

Đây là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng nhất của dữ liệu thuê bao, hạn chế tối đa tình trạng sử dụng thông tin giả mạo; đồng thời đưa ra những quy định nghiêm ngặt hơn để quản lý SIM rác và bảo vệ quyền lợi của người dùng, nhằm giải quyết triệt để tình trạng sử dụng SIM rác hoặc SIM không đúng thông tin khai báo theo quy định.

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Sau thời điểm này, những thuê bao nào có thông tin đăng ký chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, không xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt… sẽ bị các nhà mạng chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Người dùng di động sẽ có 60 ngày kể từ thời điểm 15/4 để chuẩn hóa và cập nhật lại thông tin cá nhân với nhà mạng, nếu không sẽ bị chấm dứt hoàn toàn dịch vụ và thu hồi số thuê bao di động.

Việt Nam có Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo

Từ bài học kinh nghiệm của các quốc gia như Israel, Hàn Quốc hay Singapore, điểm chung cốt lõi trong phát triển nhanh, bền vững là xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp toàn dân và lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển.

Người dân tham quan tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (SIHUB) tại TPHCM (Ảnh: Anh Khoa).

Trong bối cảnh mới về đổi mới mô hình tăng trưởng và tư duy phát triển doanh nghiệp, sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư toàn cầu cũng như tình hình địa chính trị thế giới đặt ra yêu cầu cấp thiết đối trong việc định vị lại chiến lược khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên, mô hình tổ chức hệ sinh thái, và cơ chế chính sách phù hợp để tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Trên cơ sở đó, ngày 5/4, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để đánh thức tiềm năng sáng tạo của toàn dân phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

MacBook Neo lên kệ tại Việt Nam

Hơn một tháng sau khi ra mắt, dòng sản phẩm MacBook Neo đã lên kệ tại thị trường Việt Nam. Lượng người dùng quan tâm đến MacBook Neo tương đối cao. Thậm chí, khi đặt mua trên cửa hàng trực tuyến của Apple, người dùng hiện phải chờ 2-4 tuần để có thể nhận được máy.

MacBook Neo tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với các nhà sản xuất máy tính Windows (Ảnh: Đoàn Thủy).

MacBook Neo là chiếc máy tính Mac đầu tiên được trang bị chip xử lý của điện thoại. Cụ thể, thiết bị tích hợp con chip A18 Pro ra mắt lần đầu trên các mẫu iPhone 16 Pro vào năm 2024.

Con chip A18 Pro trên MacBook Neo có 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, cùng với đó là 16 lõi Neural Engine. Máy có dung lượng RAM 8GB cùng với đó là tùy chọn bộ nhớ 256/512GB. Trong đó, phiên bản 512GB sẽ đi kèm với bàn phím Magic Keyboard tích hợp cảm biến vân tay Touch ID. Phiên bản 256GB không tích hợp vân tay.

Galaxy Z Wide Fold rò rỉ

Samsung được cho là đang phát triển một mẫu smartphone gập mới với thiết kế khác biệt, tạm gọi là Galaxy Z Wide Fold. Theo PhoneArena, những hình ảnh rò rỉ mới từ firmware One UI đã tiết lộ tỷ lệ màn hình của thiết bị này và cho thấy đây không phải là thay đổi ngẫu nhiên.

Galaxy Z Wide Fold có thể sở hữu tỷ lệ màn hình 4:3 (Ảnh: OnLeaks/Android Headlines).

Cụ thể, màn hình bên trong của thiết bị được cho là sẽ có tỷ lệ 4:3, thay vì gần vuông như trên các dòng Galaxy Z Fold trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc màn hình sẽ rộng hơn theo chiều ngang, mang lại trải nghiệm gần giống một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ khi mở ra.

So với Galaxy Z Fold 7 với tỷ lệ gần 1:1, thiết kế mới được cho là sẽ tối ưu hơn cho các tác vụ như xem video, đọc nội dung hoặc đa nhiệm. Điều này cho thấy Samsung đang thử nghiệm hướng tiếp cận mới nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng thực tế, thay vì chỉ tập trung vào việc tăng kích thước màn hình.

Điện thoại phổ thông có pin 8.000mAh

realme C100 sở hữu viên pin dung lượng 8.000mAh. Thiết bị có thể đáp ứng gần 2 ngày sử dụng liên tục, bao gồm 10 giờ hoạt động màn hình và 14 giờ chờ chỉ với một lần sạc. realme C100 còn được trang bị công nghệ pin thông minh, với khả năng giữ trên 80% dung lượng sau 7 năm sử dụng.

realme C100 vẫn có thiết kế gọn nhẹ dù sở hữu viên pin dung lượng cao (Ảnh: realme).

Thiết bị được thiết kế với khả năng chống sốc đạt chuẩn quân đội, cho phép chịu được các va đập phổ biến trong quá trình sử dụng. realme C100 cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP69 Pro, cho phép hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

iPhone 17 Pro Max là điện thoại bán chạy nhất

Dữ liệu từ Counterpoint Research cho thấy thị trường điện thoại toàn cầu quý IV/2025 tiếp tục nghiêng mạnh về phía Apple. Nhiều mẫu iPhone giữ các vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng Top 10 điện thoại bán chạy nhất quý IV/2025. (Ảnh: Counterpoint Research).

Theo đó, iPhone 17 Pro Max là điện thoại bán chạy nhất thế giới trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2025, chiếm khoảng 5% tổng lượng máy bán ra toàn cầu. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường có hàng trăm mẫu điện thoại cạnh tranh.

Xếp ngay sau là iPhone 17 và iPhone 17 Pro, giúp Apple chiếm trọn 3 vị trí đầu bảng. iPhone 16, dù đã ra mắt từ năm trước, vẫn duy trì sức hút và đứng thứ 4 toàn cầu.

Apple phát hành iOS 26.4.1

Theo thông tin trong phần mô tả, Apple xác nhận phiên bản này tập trung xử lý lỗi đồng bộ hóa iCloud. Đây là sự cố gây ảnh hưởng trực tiếp đến các ứng dụng hệ thống của Apple cũng như nhiều ứng dụng từ bên thứ ba trong thời gian qua.

iOS 26.4.1 tiếp tục sửa lỗi trên iPhone (Ảnh: Thế Anh).

Trước đó, phiên bản iOS 26.4 là một bản cập nhật lớn với nhiều tính năng mới cho Apple Music, Apple Podcasts. Bản cập nhật iOS 26.4.1 được xem là nỗ lực của Apple nhằm tinh chỉnh và loại bỏ các lỗi phát sinh từ những tính năng mới này.