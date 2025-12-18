Google công bố 10 tiện ích mở rộng tốt nhất cho Chrome trong năm 2025

Tiện ích mở rộng của trình duyệt web là gì?

Tiện ích mở rộng của trình duyệt web (extension) là những chương trình nhỏ được cài đặt thêm vào các trình duyệt như Chrome, Firefox, Edge, Safari… để mở rộng và tùy chỉnh chức năng của trình duyệt, như quản lý mật khẩu, dịch nội dung, chặn quảng cáo, download video từ Internet…

Các extension thường có kích thước nhỏ gọn, giúp trình duyệt web không chỉ đơn thuần để lướt web, mà còn trở thành các công cụ hỗ trợ công việc, học tập cho người dùng.

Các extension giúp mở rộng tính năng trình duyệt web, cho phép người dùng duyệt web hiệu quả hơn (Ảnh minh họa: Gemini).

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Chrome và không biết nên cài đặt tiện ích mở rộng nào để mở rộng chức năng cho trình duyệt, dưới đây là 10 extension tốt và được yêu thích nhất năm 2025 do Google công bố.

10 tiện ích mở rộng tốt nhất cho trình duyệt Chrome trong năm 2025

Năm 2025 chứng kiến sự “bùng nổ” của trí tuệ nhân tạo (AI), do vậy không quá ngạc nhiên khi các nhà phát triển đã tích hợp nhiều tính năng AI vào các extension dành cho trình duyệt Chrome. Trong số 10 extension tốt nhất năm 2025 do Google công bố, có đến 7 tiện ích tích hợp AI.

Các tiện ích AI giúp duyệt web hiệu quả hơn

- Đối với những ai muốn tự động hóa quá trình duyệt web, HARPA AI là công cụ không thể bỏ qua. Tiện ích này cho phép người dùng tóm tắt trang web, nội dung video trên YouTube, email, file PDF… giúp tiết kiệm thời gian duyệt web.

HARPA AI cũng theo dõi giá sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử phổ biến để thông báo khi có giá tốt, so sánh mức giá giữa các sàn… Tiện ích cũng có thể tự động soạn thảo email, viết bài đăng lên mạng xã hội… theo yêu cầu của người dùng.

- Monica và Sider là 2 tiện ích mở rộng nổi bật dành cho Chrome, được tích hợp AI cho phép người dùng tóm tắt trang web, đặt câu hỏi về nội dung trang web để được AI trả lời, tự động soạn nội dung email, bài đăng mạng xã hội…

- Quillbot là tiện ích mở rộng tích hợp AI hỗ trợ quá trình viết nội dung trên web, kiểm tra ngữ pháp và chính tả. Công cụ AI này đảm bảo bài viết của người dùng sẽ luôn chuẩn xác và chuyên nghiệp, phù hợp với những nhà sáng tạo nội dung trên Internet.

Các tiện ích hỗ trợ công việc và học tập

- 2 tiện ích mở rộng Fireflies.ai và Bluedot được tích hợp AI, cho phép tự động ghi âm, sau đó phiên âm, chuyển giọng nói thành văn bản và tóm tắt nội dung đoạn ghi âm. Những tiện ích này hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên và những người tham gia họp trực tuyến, có thể ghi lại nội dung bài học hoặc cuộc họp để tóm tắt, thay vì phải ghi chép hoặc gõ phím bằng tay.

- Đối với các học sinh, tiện ích mở rộng QuestionAI có thể đóng vai trò như một gia sư. Công cụ AI này có thể giải đáp cho học sinh những chủ đề phức tạp liên quan đến môn học, với lời giải đáp đơn giản và dễ hiểu nhất.

Một tiện ích mở rộng khác hữu ích cho học sinh là eJOY, sẽ biến trình duyệt web Chrome thành gia sư dạy tiếng Anh, giúp học sinh làm quen với các từ vựng và cách sử dụng câu trong những ngữ cảnh khác nhau.

Các tiện ích sáng tạo và so sánh giá trực tuyến

- Trong năm 2025, hãng phần mềm Adobe đã mang công cụ xử lý đồ họa nổi tiếng Photoshop lên trình duyệt web Chrome thông qua tiện ích mở rộng. Người dùng có thể cài extension Photoshop để xử lý ảnh ngay trên Chrome. Tuy nhiên, tiện ích này chỉ cho phép sử dụng miễn phí trong vòng 6 tháng trước khi yêu cầu người dùng mua bản quyền.

- Nhu cầu mua sắm trực tuyến vẫn tiếp tục tăng cao, do vậy Phia là một tiện ích mở rộng hữu ích trên Chrome, đóng vai trò như một trợ lý mua sắm cá nhân. Phia sẽ tự động so sánh giá bán sản phẩm giữa các sàn thương mại điện tử và tìm ra nơi có giá bán tốt nhất để gợi ý cho người dùng.

Cách cài đặt extension trên trình duyệt Chrome

Để cài đặt các extension đã giới thiệu ở trên vào trình duyệt Chrome, bạn nhấn vào đường link trang web (đã được đính kèm ở từng tiện ích), sau đó nhấn nút “Thêm vào Chrome”.

Sau khi extension được đưa vào Chrome, biểu tượng của các tiện ích này sẽ xuất hiện trên thanh công cụ của trình duyệt. Bạn có thể nhấn vào những biểu tượng này để sử dụng tiện ích.

Lưu ý: các extension này được thiết kế riêng cho trình duyệt Chrome, không hỗ trợ các trình duyệt khác.