Công nghệ quạt trần thế hệ mới và tầm nhìn chiến lược của Sunhouse

Làm chủ công nghệ động cơ

Khác với các loại quạt truyền thống sử dụng động cơ AC, quạt trần Sunhouse Apex được trang bị động cơ một chiều không chổi than BLDC-Xpro - phiên bản nâng cấp của động cơ BLDC, do Sunhouse nghiên cứu và đưa vào sản xuất.

Đây là động cơ được kỳ vọng là xu hướng của ngành công nghiệp sản xuất quạt máy, bởi khả năng loại bỏ ma sát cơ học do chổi than gây ra - nguyên nhân chính dẫn đến hao mòn linh kiện, phát thải carbon và giảm tuổi thọ thiết bị.

Quạt trần Sunhouse Apex với nhiều ưu việt về thiết kế, công nghệ, công năng (Ảnh: Sunhouse).

Làm chủ công nghệ ưu việt này, Sunhouse đã có những bước tiến trong sản phẩm quạt trần truyền thống bằng khả năng tiết kiệm điện vượt trội, vận hành êm ái, bền bỉ theo thời gian và góp phần bảo vệ môi trường theo xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững.

Kết quả kiểm nghiệm thực tế do đơn vị thứ 3 thực hiện - Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Quatest 1), quạt trần Sunhouse Apex 5 cánh tiêu thụ ít hơn 50% điện năng so với mẫu quạt đứng phổ biến cùng loại, đạt chứng nhận ở mức 5 sao.

Động cơ BLDC - XPRO giúp quạt trần Sunhouse Apex hoạt động ở hiệu suất cao mà vẫn tiết kiệm điện năng, bền bỉ, vận hành êm ái (Ảnh: Sunhouse).

Bên cạnh công nghệ động cơ, Sunhouse còn nghiên cứu, kiểm nghiệm và sử dụng các chất liệu an toàn theo đúng triết lý “Tiên phong sống khỏe”. Nhựa ABS với độ cứng cao, chịu va đập tốt, đặc tính không mùi, cách nhiệt được tập đoàn đưa vào sản xuất cánh quạt trần, nâng cao độ bền cơ học và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Quạt trần Sunhouse Apex nổi bật với chế độ gió đảo chiều thông minh cho phép điều chỉnh hướng gió linh hoạt, làm mát vào mùa hè và lưu thông không khí ấm vào mùa đông. Người dùng có thể sử dụng quạt quanh năm, không chỉ để làm mát mà còn tạo không gian thoáng, điều hòa không khí, bảo vệ sức khỏe.

Trong bối cảnh ngành điện gia dụng ngày càng cải tiến với đột phá công nghệ, việc làm chủ công nghệ lõi và năng lực sản xuất hơn 2 thập kỷ trở thành lợi thế chiến lược của Sunhouse. Đây cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp được đối tác quốc tế tin tưởng lựa chọn cho các hoạt động OEM, ODM tại khu vực.

Tạo bản sắc thiết kế riêng trong xu hướng toàn cầu hóa

Thiết kế và kiểu dáng của quạt trần Sunhouse Apex do Sunhouse sáng tạo, mang bản sắc Việt, hòa cùng các xu hướng mới trên thế giới được xây dựng bởi chính đội ngũ nghiên cứu và phát triển, kỹ sư thiết kế của Sunhouse.

Quạt trần Sunhouse Apex tô điểm thêm nét hiện đại, sang trọng cho không gian sống (Ảnh: Sunhouse).

Từng chi tiết nhỏ từ cánh quạt được thiết kế với đường cong 3D mềm mại, sải rộng tối ưu, không chỉ giúp lan tỏa làn gió mát lạnh đều khắp không gian, mà còn tạo điểm nhấn tinh tế trong kiến trúc nội thất.

Thiết kế của Sunhouse Apex theo đuổi phong cách tối giản, trung tính, hiện đại, phù hợp với nhiều loại không gian, mang đến vẻ đẹp hài hòa, bền vững và sang trọng theo thời gian.

Quạt trần Sunhouse Apex với đa dạng kiểu dáng phù hợp với mọi không gian sống (Ảnh: Sunhouse).

Hướng đến định vị “Thương hiệu quốc gia - Chuẩn quốc tế”, Sunhouse coi ngôn ngữ thiết kế như một năng lực lõi, không ngừng làm giàu thêm kho thư viện sáng tạo mang ngôn ngữ độc quyền.

Năng lực nghiên cứu, sản xuất mạnh mẽ - Đòn bẩy để Sunhouse bước ra toàn cầu

Chìa khóa để Sunhouse định vị vị thế trên bản đồ sản xuất quốc tế còn đến từ hệ thống quản trị chất lượng toàn diện, mang niềm tự hào cho năng lực sản xuất quốc gia, từ đó đứng top đầu thị trường nội địa và chinh phục quốc tế.

Với riêng dòng sản phẩm quạt trần Sunhouse Apex, Sunhouse đặt mục tiêu doanh thu 200 tỷ đồng trong năm 2025, đạt 1.000 tỷ đồng vào năm 2030, bao gồm xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như châu Âu và châu Mỹ.

Trước đó, hệ sinh thái sản phẩm của Sunhouse đã và đang tiếp cận hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, trong đó có nhiều thị trường vốn nổi tiếng khắt khe như Mỹ, Nhật, Canada, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Hơn 2 thập kỷ qua, Sunhouse đẩy mạnh đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống nghiên cứu phát triển (R&D) và quản lý chất lượng để tạo ra các sản phẩm hướng tới chuẩn quốc tế. Hệ thống 10 nhà máy quy mô, trải rộng trên diện tích hơn 100.000m², không chỉ đảm bảo chất lượng và tự chủ sản xuất, mà còn đáp ứng linh hoạt nhu cầu của cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Sunhouse, với sứ mệnh của một doanh nghiệp sản xuất hàng đầu, đang có những đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước. Niềm tin vào trí tuệ Việt, tài năng Việt chính là ngọn đuốc soi đường cho Sunhouse suốt 25 năm qua, mang trong mình niềm tự hào và trách nhiệm phụng sự của một thương hiệu quốc gia, góp phần vào sự vững mạnh, hùng cường của nền kinh tế nước nhà, đưa sản phẩm Việt vươn tầm thế giới.