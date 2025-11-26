Cleeksy: Phần mềm quản lý sản xuất bám sát với quy trình vận hành thực tế

Thực tế áp dụng phần mềm vào sản xuất

Trong kỷ nguyên nhà máy thông minh, dữ liệu trở thành nguồn lực chiến lược, nhưng hơn một nửa doanh nghiệp sản xuất vẫn gặp khó khăn trong việc khai thác hiệu quả. Theo Manufacturing Leadership Council, 53% doanh nghiệp gặp trở ngại vì dữ liệu phân tán giữa nhiều hệ thống, dẫn đến sai lệch kế hoạch và ra quyết định chậm trễ.

Bên cạnh đó, 35% giám đốc điều hành cũng lo ngại khả năng thích ứng của người lao động với phương thức vận hành mới, khi đội ngũ vẫn quen làm việc theo kinh nghiệm và quy trình thủ công.

Thực tế này dẫn đến nghịch lý: nhà máy ứng dụng hệ thống theo dõi tiến độ hiện đại, nhưng công nhân vẫn nhập sản lượng cuối ca bằng phiếu giấy; kho sử dụng phần mềm riêng, QC ghi chép bằng Excel, còn phòng kế hoạch phải tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn.

Hệ quả là doanh nghiệp khó kiểm soát tiến độ, chất lượng và tồn kho; OEE và các chỉ số vận hành thường không phản ánh thực tế; quyết định quan trọng lại dựa trên dữ liệu quá khứ thay vì thời gian thực.

Điều đó cho thấy bài toán không nằm ở công nghệ, mà ở cách triển khai phần mềm: nếu phần mềm không ăn khớp với thực tế vận hành, hiệu quả số hóa khó đạt. Thay vì áp dụng một hệ thống cứng nhắc, doanh nghiệp cần một nền tảng đủ linh hoạt như Cleeksy để điều chỉnh theo đặc thù vận hành riêng.

Phần mềm quản lý sản xuất phải ăn khớp với nhà máy

Mỗi ngành sản xuất có quy trình riêng; nếu phần mềm không ăn khớp thực tế, dữ liệu sai lệch, nhân sự khó tiếp nhận và dây chuyền rơi vào cảnh "hệ thống một đường - sản xuất một nẻo". Vì vậy phần mềm quản lý sản xuất cần bám sát nhịp vận hành và phù hợp với cách con người thực hiện công việc.

Với công nghệ Low-code/No-code của Cleeksy, toàn bộ quy trình sẵn có của doanh nghiệp sẽ được số hoá toàn bộ lên hệ thống, thay vì phải thay đổi theo tính năng sẵn có của phần mềm. Việc may đo phần mềm phù hợp với đặc thù của từng phòng ban giúp các nghiệp vụ như định mức nguyên vật liệu, ghi nhận năng suất, phê duyệt vật tư,… được triển khai nhanh hơn, thống nhất hơn và dễ mở rộng khi doanh nghiệp tăng quy mô.

Hơn nữa, khi đã nắm được cách hệ thống thiết lập, doanh nghiệp có thể làm chủ khâu tùy chỉnh và mở rộng phần mềm, từ đó tự chủ hệ thống, thúc đẩy cải tiến liên tục và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đưa dữ liệu về một nguồn duy nhất để tránh tắc nghẽn

Để phần mềm thật sự ăn khớp với vận hành, dữ liệu phải được đưa về một nguồn duy nhất (Single Source of Truth). Cleeksy được thiết kế như “chất keo liên kết” các phòng ban, giúp dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực. Các chỉ số như OEE, tỷ lệ hao hụt, lead time, tiến độ sản xuất được báo cáo liên tục, giúp nhà quản lý ra quyết định dựa trên dữ liệu hiện tại thay vì dựa vào báo cáo thủ công.

Ngoài ra, nền tảng còn cho phép doanh nghiệp có thể quản lý và cập nhật thông tin của các phòng ban trên cùng một hệ thống, đồng thời thiết lập phân quyền theo vai trò để đảm bảo dữ liệu được gửi đến đúng đối tượng, đúng thời điểm.

Giao diện thân thiện

Môi trường sản xuất vận hành nhanh, áp lực liên tục, công nhân không có thời gian cho giao diện phức tạp hay quy trình nhiều bước. Do đó, phần mềm phải trực quan, dễ thao tác và tương thích với các thiết bị tại xưởng như điện thoại di động, tablet hay máy tính.

Khi phần mềm bám sát thực tế, công nhân và quản đốc sẽ coi đó là công cụ giúp tác nghiệp chủ động, chính xác, thay vì là tải thêm việc. Kèm theo đó, đào tạo theo vai trò giúp dữ liệu được cập nhật chính xác và đúng chuẩn.

Chuyển đổi số trong sản xuất sẽ không hiệu quả nếu doanh nghiệp chỉ mua phần mềm. Điều quan trọng là hệ thống phải có khả năng tùy chỉnh linh hoạt, kết nối dữ liệu và hỗ trợ vận hành thực tế. Cleeksy đáp ứng các yêu cầu này, giúp nhà máy triển khai nhanh, mở rộng dễ và ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Cleeksy là nền tảng vận hành số Low-code/No-code, giúp số hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình sản xuất trên một hệ thống duy nhất. Nền tảng kết nối dữ liệu từ các bộ phận, theo dõi tiến độ, năng suất, tồn kho và chất lượng, đồng thời cung cấp báo cáo quản trị đa chiều, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt, Cleeksy cho phép triển khai nhanh các phân hệ quản lý sản xuất, giúp doanh nghiệp thích ứng kịp thời với thay đổi về quy trình, thị trường hoặc năng lực sản xuất, đồng thời tăng hiệu quả và tốc độ vận hành.

