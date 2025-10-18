Cesco kiến tạo không gian sống khỏe mạnh bằng công nghệ tiên tiến

Từ nền tảng khoa học vững chắc và hàng triệu không gian kinh doanh được bảo vệ trên toàn cầu, Cesco không ngừng nghiên cứu và phát triển nên các giải pháp công nghệ hiện đại đón đầu xu hướng tương lai, vì một môi trường sống an toàn, khỏe mạnh và bền vững cho tất cả mọi người.

Quản lý bằng khoa học - Hành trình gần nửa thế kỷ của Cesco

Trong suốt gần nửa thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng, Cesco trở thành thương hiệu nổi bật chất lượng, an toàn, chuyên nghiệp tại Hàn Quốc. Chính hành trình bền bỉ đó đã mở ra cho Cesco một hướng đi mới: nghiên cứu và phát triển các thiết bị gia dụng thông minh, ứng dụng công nghệ tiên tiến để bảo vệ sức khỏe và không gian sống toàn diện.

CESCO ra mắt các thiết bị gia dụng thông minh, ứng dụng công nghệ tiên tiến (Ảnh: CESCO Việt Nam).

Tại Việt Nam, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Cesco giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm công nghệ đầu tiên, mở đầu cho hành trình kiến tạo môi trường sống chuẩn Hàn Quốc ngay giữa lòng Đông Nam Á.

BlueON Art - Giải pháp cho nỗi lo côn trùng bay

Côn trùng bay, đặc biệt là ruồi, luôn là nỗi ám ảnh của các không gian dịch vụ, nhà hàng hay văn phòng cao cấp - nơi yêu cầu tuyệt đối về vệ sinh và thẩm mỹ. Một con ruồi có thể mang theo hàng triệu vi khuẩn, gây nguy cơ lây lan các bệnh đường ruột nghiêm trọng như Salmonella hay E.coli.

Bên cạnh đó, nguy cơ về dịch sốt xuất huyết từ muỗi vằn luôn là nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa đến.

Đèn bắt muỗi BlueOn Art với thiết kế hài hòa với mọi không gian (Ảnh: CESCO Việt Nam).

BlueON Art ra đời là 1 giải pháp của Cesco cho những nỗi lo này. Không chỉ đơn thuần là thiết bị bắt côn trùng, BlueON Art là sự kết hợp giữa hiệu quả, an toàn và nghệ thuật thiết kế. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Hyper-Control LED Trap™, tối ưu quang phổ ánh sáng để thu hút và tiêu diệt côn trùng nhưng vẫn an toàn cho con người và môi trường.

Với thiết kế tối giản, tông màu thanh lịch BlueON Art dễ dàng hòa hợp với mọi không gian, từ nhà hàng sang trọng đến văn phòng hiện đại.

Không chỉ nổi bật về thẩm mỹ, sản phẩm còn có khả năng tiết kiệm năng lượng, đây là minh chứng cho tầm nhìn xanh và bền vững của Cesco.

Thành công của BlueON Art nói riêng và hệ thống FIC (Flying Insect Control) của Cesco nói chung đã được khẳng định qua dự án Công viên sáng tạo quận 2, nơi Cesco Việt Nam triển khai hệ thống kiểm soát côn trùng toàn diện, góp phần mang lại môi trường sống an toàn cho khách tham quan và cư dân trong khu vực.

Cesco UV Power Dual Care - Máy lọc không khí và diệt khuẩn “2 trong 1”

Song hành cùng nỗi lo về côn trùng, ô nhiễm không khí trong nhà đang trở thành vấn đề đáng báo động của thời đại. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trong không gian kín mức độ ô nhiễm đôi khi cao gấp nhiều lần ngoài trời, đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra mệt mỏi, dị ứng, mất ngủ và các bệnh hô hấp.

Từ thực tế đó, Cesco phát triển Dual Care - thiết bị lọc và diệt khuẩn không khí toàn diện với hai công năng hoạt động đồng thời.

Dual Care lọc bụi mịn vượt trội nhờ hệ thống 5 lớp màng lọc HEPA H14, có khả năng loại bỏ hạt PM1.0 và PM2.5. Dual Care có thể diệt khuẩn bằng UV-C công suất cao nhờ luồng khí đi qua đường hầm khép kín được chiếu xạ trực tiếp.

Máy lọc không khí, diệt khuẩn cao cấp CESCO UV Power Dual Care (Ảnh: CESCO Việt Nam).

Dual Care còn được trang bị cảm biến thông minh theo dõi bụi mịn và CO₂ theo thời gian thực, tự động cảnh báo khi không khí vượt ngưỡng an toàn, giúp người dùng chủ động bảo vệ sức khỏe và hiệu suất làm việc.

Toàn bộ bộ sưu tập sản phẩm công nghệ mới của Cesco sẽ được trưng bày tại triển lãm HVACR - Smart Building Technologies diễn ra trong 3 ngày 5-7/11 tại SECC, quận 7, TPHCM.

Độc giả quan tâm có thể đến trải nghiệm các công nghệ tiên phong của Cesco và nhận tư vấn miễn phí tại Hotline: 090 119 1199.