CellphoneS bán Xiaomi 15T Series giá từ 14,99 triệu đồng

Hiện khách hàng mua trực tiếp điện thoại Xiaomi 15T series được hưởng ưu đãi giảm 1 triệu đồng và loa Xiaomi Speaker trị giá 2,99 triệu đồng, trợ giá đến 2,5 triệu đồng khi thu cũ lên đời cùng gói bảo hành cao cấp lên đến 2 năm.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn mua hàng trả góp với nhiều hình thức như trả góp qua các công ty tài chính, qua thẻ ngân hàng hay dịch vụ mua trước trả sau Kredivo.

Theo đó, CellphoneS triển khai chương trình trả góp "3 Không" trên giá khuyến mãi (không trả trước, không lãi suất, không phụ phí) khi đăng ký trả góp kỳ hạn 3-6 tháng đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng của 1 trong gần 30 ngân hàng.

Khách hàng mua sắm Xiaomi 15T series tại cửa hàng CellphoneS (Ảnh: CellphoneS).

Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro là bộ đôi smartphone cận cao cấp vừa được Xiaomi ra mắt cách đây không lâu. Bộ đôi này đều sở hữu thiết kế cao cấp với khung viền kim loại cứng cáp và nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung.

Điểm nhấn trên điện thoại Xiaomi 15T Pro là sự xuất hiện của camera Leica Telephoto 5X, cho khả năng zoom quang 5X và optical-level 10x. Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 15T tiêu chuẩn cũng được trang bị hệ thống ba camera Leica chất lượng cao.

Cả hai thiết bị đều chạy trên nền tảng HyperOS 3 tích hợp sâu Xiaomi HyperAI, mang đến các tính năng thông minh như dịch thuật theo thời gian thực. Dòng 15T Series cũng tiên phong với công nghệ Xiaomi Astral Communication, cho phép hai máy liên lạc trực tiếp với nhau mà không cần mạng di động hay Wi-Fi với phạm vi lên đến 1,9km.

Vốn là thế mạnh của CellphoneS, dịch vụ thu cũ đổi mới sẽ ưu đãi cho khách hàng SVIP lên tới 500.000 đồng khi tham gia thu cũ lên đời Xiaomi 15 series, giúp người dùng dễ dàng và tiết kiệm hơn với khoản tiền bỏ ra để nâng cấp nhỏ hơn so với mua thẳng.

Là một trong 3 chuỗi bán lẻ lớn và đối tác của Xiaomi, bên cạnh mang đến ưu đãi giá tốt, toàn bộ các cửa hàng CellphoneS đều đã có quầy trải nghiệm các sản phẩm mới nhất của điện thoại Xiaomi. Khách hàng có thể trải nghiệm Xiaomi 15, Xiaomi 15T series và Redmi Note 14 series cũng như các phụ kiện trong hệ sinh thái Xiaomi.

Hệ thống có chính sách đổi mới 30 ngày đầu khi sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất. Cùng với hệ thống chuỗi 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui thuộc CellphoneS, khách hàng có thể yên tâm lựa chọn mua các sản phẩm cao cấp nhất của nhà Xiaomi tại CellphoneS.

Xiaomi cũng đang mở bán nhiều mẫu thiết bị gia dụng, nhà thông minh mới với giá cạnh tranh như thiết bị âm thanh tai nghe, đồng hồ thông minh, robot hút bụi, máy lọc không khí , điện máy, tivi, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh... tại hơn 150 cửa hàng CellphoneS toàn quốc.