Cách Unfold Club trên Galaxy Z Fold7 hỗ trợ công việc cho một bác sĩ nha khoa

Một thiết bị duy nhất cho toàn bộ quy trình chuyên môn

Với bác sĩ Vũ Trung Kiên - người điều hành một phòng khám nha khoa tại Hà Nội - hình ảnh không chỉ là tư liệu lưu trữ, mà còn là cầu nối giúp bác sĩ và bệnh nhân hiểu rõ nhau trong suốt quá trình điều trị.

Trước đây, với những ca chỉnh nha hoặc phục hình thẩm mỹ, anh thường phải thực hiện quy trình khá cồng kềnh: chụp ảnh bằng máy ảnh, sao chép vào laptop, rồi kết nối với TV để trình bày. Bệnh nhân ngồi đối diện và nhìn lên màn hình, còn anh đứng chỉ tay vào TV để giải thích. Đó là cách làm quen thuộc của anh Kiên trong suốt nhiều năm, tuy chuyên nghiệp nhưng tốn nhiều thời gian, và khó tạo nên sự gắn kết, thân thiện với bệnh nhân.

Mọi thứ thay đổi từ năm 2022, khi anh Kiên chuyển sang mẫu máy gập đầu tiên là Galaxy Z Fold4. Với anh, đây không chỉ đơn thuần là nâng cấp điện thoại, mà là thay đổi toàn bộ cách vận hành công việc.

Thay vì phải dùng máy ảnh, laptop và TV, giờ đây tất cả được gói gọn trong một thiết bị duy nhất. Với khối lượng công việc lớn, Galaxy Z Fold4 giúp anh Kiên tiết kiệm đáng kể thời gian mỗi ngày.

Đối với anh Kiên, Galaxy Z Fold không chỉ là một chiếc điện thoại, mà là một trợ thủ đắc lực trong công việc (Ảnh: Samsung).

“Ảnh chụp từ điện thoại dĩ nhiên không thể thay thế X-quang trong điều trị, nhưng lại là cách trực quan và nhanh chóng hơn rất nhiều để giúp bệnh nhân hiểu rõ tình trạng của mình. Khi tôi chỉ vào vùng răng sưng, răng nghiêng hay khớp cắn lệch ngay trên màn hình, người ta nhìn là hiểu. Điều đó tạo nên sự tin tưởng - điều rất quan trọng trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân”, anh Kiên chia sẻ.

Là người dùng Galaxy Z Fold4 lâu năm, anh Kiên đánh giá Galaxy Z Fold7 là bản nâng cấp giá trị (Ảnh: Samsung).

Đến thế hệ Galaxy Z Fold7, quy trình này của anh càng thêm phần thuận lợi. Màn hình gần 8 inch mang lại không gian quan sát rộng rãi hơn, trong khi camera 200MP tương đương Galaxy S25 Ultra ghi lại hình ảnh sắc nét phục vụ tư vấn chuyên môn. Chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy cũng cho phép anh xử lý công việc, chuyển đổi ứng dụng nhanh chóng và mượt mà. Thiết kế mỏng nhẹ của Galaxy Z Fold7 giúp anh Kiên dễ dàng thao tác và không cảm thấy nặng nề khi bỏ trong túi áo blouse.

Galaxy Z Fold7 là công cụ trực quan để anh Kiên trình bày phác đồ điều trị với bệnh nhân (Ảnh: Samsung).

Galaxy AI hỗ trợ học tập và nghiên cứu chuyên môn

Ngoài thời gian làm việc tại phòng khám, anh Kiên vẫn duy trì thói quen tự học và cập nhật các xu hướng điều trị nha khoa. Dù hiếm khi có ngày nghỉ trọn vẹn, anh vẫn tranh thủ theo dõi tài liệu chuyên môn trong lúc rảnh, nhưng luôn ưu tiên những thiết bị gọn nhẹ thay vì mang theo laptop hay máy tính bảng cồng kềnh. Từ khi Galaxy Z Fold7 được tích hợp Galaxy AI, việc này trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.

Các video phân tích hay bài giảng chuyên ngành thường kéo dài cả tiếng, nhưng nay nhờ Galaxy AI, anh Kiên có thể tóm tắt các luận điểm chính chỉ trong vài giây.

Khi đọc các tài liệu nước ngoài chuyên sâu, anh sử dụng chức năng dịch trực tiếp trên màn hình mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Ngay cả khi gặp một khái niệm lạ hoặc tên kỹ thuật, anh chỉ cần hỏi Gemini Live và lập tức nhận được phản hồi bằng tiếng Việt tự nhiên.

Sử dụng Gemini Live để tìm hiểu về các tài liệu chuyên ngành (Ảnh: Samsung).

“Tôi không phải người “chạy theo” công nghệ mới nhất, nhưng những tính năng Galaxy AI này thực sự hữu ích và áp dụng được ngay vào công việc, và là động lực lớn khiến tôi muốn nâng cấp”, anh Kiên khẳng định.

Thiết bị phải phục vụ công việc một cách ổn định và hiệu quả

Suốt gần 10 năm qua, anh Kiên tin tưởng sử dụng điện thoại Samsung, từ Galaxy S6, S7, S9 Plus và nay là Galaxy Z Fold. Anh Kiên cho rằng đó không phải vì anh là người chạy theo thương hiệu hay thích thể hiện sự khác biệt.

“Tôi chọn thiết bị chỉ dựa trên một điều duy nhất là có giúp tôi làm việc hiệu quả hơn không. Tôi không chọn điện thoại gập để tạo sự chú ý, mà vì những giá trị thiết thực mà tôi nhận lại trong công việc”, anh Kiên chia sẻ.

Thương hiệu Samsung tạo cho anh Kiên sự tin tưởng (Ảnh: Samsung).

Đối với bác sĩ Kiên, yếu tố quan trọng nhất khi chọn thiết bị không chỉ là cấu hình hay tính năng mà là sự ổn định trong mọi tình huống. Công việc khiến anh phải luôn sẵn sàng, kể cả nửa đêm khi có bệnh nhân cấp cứu, nên điện thoại gần như không rời tay. Đó không chỉ là phương tiện liên lạc, mà còn là công cụ để theo dõi, tư vấn và xử lý công việc ngay lập tức khi cần.

Khi lần đầu chuyển sang Galaxy Z Fold4, anh cũng không tránh khỏi những băn khoăn về độ bền của màn hình gập, nhất là với cường độ sử dụng liên tục trong môi trường phòng khám. Nhưng sau một thời gian sử dụng, anh nhận ra mọi lo lắng ban đầu đều có thể giải quyết từ độ cứng cáp của thiết bị, cho đến chế độ hỗ trợ kỹ thuật từ Samsung Care. Đến Galaxy Z Fold7, anh không còn bận tâm đến bất kỳ yếu tố nào nữa.

“Tôi cần một thiết bị ổn định và thương hiệu Samsung mang lại cho tôi sự tin tưởng đó,” anh nói.