Cách lựa chọn chiếc laptop để học tốt trong suốt 4 năm đại học

Từ những ngày đầu nhập học cho đến những phút giây cuối cùng của kỳ thi, chiếc laptop là người bạn sát cánh. Nó ghi lại những ý tưởng, lưu giữ bài vở, hỗ trợ người dùng hoàn thành từng bài tập, từng dự án và giúp giải trí, giảm stress.

Thay vì lựa chọn cảm tính, người dùng nên chọn mua laptop theo nhu cầu thực tế (Ảnh: Asus).

ASUS Vivobook S Series và Gaming V16 là hai lựa chọn phù hợp cho sinh viên, tùy theo nhu cầu và sở thích cá nhân. Nếu người dùng cần một chiếc máy gọn nhẹ, bền bỉ với pin lâu dài để đồng hành trong các hoạt động học tập hàng ngày, Vivobook S chính là người bạn đáng tin cậy.

Còn nếu người dùng đam mê sáng tạo nội dung, chỉnh sửa video hay chơi game thì Gaming V16 sẽ là trợ thủ đắc lực, mang đến hiệu năng vượt trội cùng trải nghiệm giải trí hấp dẫn.

Vivobook S Series - Laptop mỏng nhẹ nhưng không kém phần mạnh mẽ

Đối với nhiều sinh viên, sự nhẹ nhàng và bền bỉ của chiếc laptop chính là yếu tố quan trọng nhất. ASUS Vivobook S Series ra đời như một giải pháp dành cho những bạn trẻ hiện đại muốn một chiếc máy tính đủ sức đáp ứng mọi tác vụ học tập hàng ngày, nhưng không gây áp lực về trọng lượng hay pin yếu.

Vivobook S Series sở hữu thiết kế mỏng nhẹ nhưng vận hành mạnh mẽ (Ảnh: Asus).

Với trọng lượng chỉ khoảng 1,4kg và độ mỏng chưa tới 1,6cm, Vivobook S Series là người bạn đồng hành gọn nhẹ trong chiếc balo. Dù đi từ giảng đường đến thư viện, quán cà phê hay nhà bạn bè, Vivobook S luôn sẵn sàng cùng người dùng theo từng bước chân.

Thiết kế mỏng nhẹ không chỉ giúp người dùng giảm bớt gánh nặng vật lý, mà còn tạo cảm giác thoải mái, không vướng víu khi di chuyển liên tục - điều rất cần thiết với nhịp sống học tập năng động.

Hiệu năng mạnh mẽ là điểm cộng lớn của Vivobook S. Sử dụng vi xử lý Intel Core i7 thế hệ mới cùng RAM 16GB, chiếc laptop này đủ sức xử lý mượt mà mọi ứng dụng học tập, từ soạn thảo văn bản, thuyết trình đến học online hay chỉnh sửa ảnh, video đơn giản.

Ổ cứng SSD tốc độ cao giúp việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh chóng, giảm thiểu thời gian chờ đợi - điều mà bất kỳ sinh viên nào cũng mong muốn khi làm việc liên tục dưới áp lực hoàn thành bài tập.

Không chỉ mạnh mẽ và gọn nhẹ, Vivobook S còn nổi bật với thời lượng pin dài, lên tới 16 - 20 tiếng tùy model. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể yên tâm mang máy theo suốt một ngày dài mà không phải lo lắng về việc laptop hết pin giữa chừng, đặc biệt trong những buổi học căng thẳng hoặc các buổi làm việc nhóm kéo dài.

Màn hình sắc nét kết hợp hệ thống âm thanh sống động cũng giúp người dùng tận hưởng những phút giây giải trí trọn vẹn, từ xem phim đến nghe nhạc thư giãn.

Vivobook S là giải pháp thông minh giảm bớt gánh nặng cả về thể chất lẫn tinh thần cho người dùng (Ảnh: Asus).

Vivobook S Series là lời giải cho bài toán về sự cân bằng giữa hiệu năng - thiết kế - pin, giảm thiểu gánh nặng cả về thể chất lẫn tinh thần cho các bạn sinh viên. Đó không chỉ là một chiếc laptop, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, nhẹ nhàng giúp người dùng vững bước qua những ngày tháng đại học.

ASUS Gaming V16 - “Cỗ máy” nghiêm túc cho sáng tạo và giải trí

Trong khi Vivobook S Series là lựa chọn cho những ai cần sự linh hoạt và gọn nhẹ, thì ASUS Gaming V16 lại là chiếc laptop dành cho sinh viên đam mê sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa và các bạn game thủ muốn tận hưởng trải nghiệm chơi game mượt mà.

Gaming V16 sở hữu cấu hình ấn tượng với vi xử lý Intel Core i9 thế hệ mới cùng card đồ họa NVIDIA RTX 4060 hoặc 5060 mạnh mẽ. Sức mạnh này cho phép máy xử lý các phần mềm dựng phim, chỉnh sửa video, thiết kế 3D như Adobe Premiere, Photoshop, Blender một cách trơn tru, nhanh chóng.

Với hỗ trợ AI tích hợp trên GPU, người dùng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc sản xuất video hay xử lý hình ảnh phức tạp - một lợi thế lớn cho các bạn sinh viên ngành sáng tạo nội dung số.

ASUS Gaming V16 cũng mang lại không gian giải trí và sáng tạo cho sinh viên (Ảnh: Asus).

Không chỉ là cỗ máy làm việc, Gaming V16 còn là công cụ giải trí với khả năng chạy các tựa game phổ biến như Valorant, Genshin Impact hay Cyberpunk 2077 ở mức đồ họa cao, hình ảnh sắc nét và tốc độ phản hồi nhanh. Điều này giúp người dùng không chỉ thư giãn hiệu quả sau những giờ học căng thẳng mà còn thỏa mãn đam mê game.

Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, Gaming V16 vẫn được thiết kế khá gọn nhẹ với trọng lượng chỉ khoảng 1,95kg, đủ để người dùng có thể dễ dàng mang theo trong balo đến lớp hoặc quán cà phê. Thiết kế năng động, cá tính cũng thể hiện phong cách riêng, phù hợp với giới trẻ hiện đại.

Người dùng còn vài ngày để nhận các phần quà khi mua laptop Asus (Ảnh: Asus).

Chương trình ASUS Back to School 2025 - “Sát cánh, nhẹ gánh học chơi” đang diễn ra đến hết ngày 31/10. Khi mua Vivobook hoặc Gaming V16 tại các đại lý chính hãng, khách hàng sẽ nhận được những phần quà như balo ASUS AP4600 hoặc balo Gaming TUF VP4700 - món quà phù hợp cho năm học mới.