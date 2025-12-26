Bưu điện Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là đầu tư bài bản cho hạ tầng số, coi đây là nền móng cho tăng trưởng dài hạn và phát triển bền vững.

Với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) - doanh nghiệp bưu chính quốc gia có mạng lưới rộng khắp, phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi ngày - việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với chiến lược hiện đại hóa của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ số, thương mại điện tử, logistics thông minh và yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Bưu điện Việt Nam đang từng bước đổi mới mô hình quản trị, tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại, tinh gọn và dựa trên dữ liệu.

Quá trình này đòi hỏi một hạ tầng công nghệ thông tin đủ mạnh, đủ ổn định và đủ an toàn để làm “xương sống” cho các hệ thống nghiệp vụ, nền tảng dùng chung và công tác điều hành tập trung.

Hệ thống máy chủ, thiết bị mạng hiện đại được đầu tư đồng bộ tại Trung tâm Dữ liệu của Bưu điện Việt Nam (Ảnh: Bưu điện Việt Nam).

Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Dữ liệu (Data Center) mới với quy mô lớn, kiến trúc hiện đại, khả năng mở rộng linh hoạt và sẵn sàng cho các công nghệ mới là bước đi chiến lược, thể hiện rõ tầm nhìn và quyết tâm chuyển đổi số của doanh nghiệp bưu chính quốc gia.

Trung tâm Dữ liệu mới không chỉ là công cụ hỗ trợ vận hành, mà là nền tảng cốt lõi quyết định năng lực phát triển dịch vụ, khả năng mở rộng và sức cạnh tranh dài hạn của Bưu điện Việt Nam.

Trung tâm được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế Tier III, với hệ thống kết nối mạng đa tuyến tốc độ cao, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về tính sẵn sàng, độ ổn định và an toàn trong vận hành.

Về năng lực hạ tầng, Trung tâm Dữ liệu mới được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hệ thống giám sát an toàn thông tin được triển khai theo tiêu chuẩn ISO 27001; hệ thống máy chủ, thiết bị mạng bảo đảm an toàn, bảo mật thống nhất, có khả năng cung cấp trên 1.000 máy chủ ảo hóa, sẵn sàng phục vụ các hệ thống nghiệp vụ lõi và các nền tảng số quy mô lớn của doanh nghiệp.

Hạ tầng lưu trữ được thiết kế đáp ứng tốt yêu cầu xử lý dữ liệu lớn, các ứng dụng thời gian thực, đồng thời sẵn sàng mở rộng lên quy mô hàng trăm petabyte, phục vụ nhu cầu lưu trữ tập trung, an toàn và lâu dài.

Hạ tầng tính toán và lưu trữ quy mô lớn, đáp ứng vận hành các hệ thống nghiệp vụ lõi và nền tảng số của Tổng công ty (Ảnh: Bưu điện Việt Nam).

Hạ tầng mạng của Trung tâm Dữ liệu được xây dựng trên kiến trúc hiện đại Spine-Leaf, cho phép kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp. Công nghệ SD-WAN được triển khai nhằm bảo mật đường truyền kết nối tới các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đồng thời bảo đảm kết nối an toàn giữa trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng (DC-DR).

Là doanh nghiệp có mạng lưới rộng khắp và cung cấp dịch vụ thiết yếu, Bưu điện Việt Nam chú trọng đến yếu tố an toàn và tính liên tục của hệ thống công nghệ thông tin.

Trung tâm Dữ liệu mới được trang bị hệ thống giám sát an toàn thông tin SOC hoạt động 24/7, kết hợp các giải pháp bảo mật thế hệ mới và cơ chế sao lưu dữ liệu theo tiêu chuẩn, giúp bảo vệ hiệu quả các hệ thống và dữ liệu quan trọng, hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ, gián đoạn hoặc mất an toàn thông tin.

Trung tâm cũng có mô hình dự phòng N+1 bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, liên tục ngay cả trong các tình huống sự cố, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt đối với một trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Với năng lực hạ tầng hiện có, Trung tâm Dữ liệu này sẽ là nền tảng quan trọng để Bưu điện Việt Nam sẵn sàng triển khai các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ công tác điều hành, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Hạ tầng điện toán đám mây riêng (Private Cloud) được xây dựng trên Trung tâm Dữ liệu mới không chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ, mà còn được thiết kế theo hướng mở, sẵn sàng cho lộ trình cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây công cộng (Public Cloud) và đa đám mây (Multi-Cloud) cho doanh nghiệp và khách hàng trên thị trường trong tương lai.

Dữ liệu kết nối đồng bộ phục vụ điều hành, giám sát vận hành theo thời gian thực, bảo đảm dòng chảy dữ liệu thông suốt giữa các hệ thống nghiệp vụ (Ảnh: Bưu điện Việt Nam).

Việc đầu tư Trung tâm Dữ liệu mới cho thấy Bưu điện Việt Nam đang chủ động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57, đồng thời từng bước xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể bài bản, dài hạn, làm nền tảng bổ trợ cho quá trình hiện đại hóa toàn diện của doanh nghiệp.

Đây không chỉ là một dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin mà là bước đi chiến lược, tạo nền móng vững chắc để Bưu điện Việt Nam hiện đại hóa mô hình hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.